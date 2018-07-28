Туристический Цюрих: армия лебедей, шаурма за 600 рублей и «Fight Erdogan!»

Путевые заметки корреспондента «Реального времени», отправившейся в Швейцарию изучать «мусорный» вопрос

Фото: Мария Горожанинова

Цюрих — практически неподъемный для среднестатистического россиянина город с высоким уровнем жизни и сопоставимым с ним высоким уровнем цен. Корреспондент «Реального времени», отправившись по приглашению «АГК-2» изучать туда «мусорный» вопрос, оценила все многообразие наций и народов, проживающих в швейцарском городе, подивилась армии лебедей, выпрашивающих у людей еду, и отсутствию бездомных людей. Подробности с поездки — в нашем материале.

Дорого-богато

Цюрих считается одним из самых дорогих городов мира, и, прогулявшись по улицам города, понимаешь — с этим точно не поспоришь. При виде цен в магазинах и кафе глаза русских гостей со средними зарплатами в 35—45 тысяч рублей начинают округляться до размеров блюдца. И понятно почему — как рассказал наш переводчик с немецкого, средняя зарплата там составляет порядка 4 тысяч швейцарских франков (порядка 250 тысяч рублей), поэтому для них она сопоставима с местными ценниками. И это только средняя — за высокооплачиваемые профессии получают по 10—12 тысяч франков (663—763 тысячи рублей в месяц). Что уж говорить — по улицам города помимо многочисленных велосипедов и мопедов ездят шикарные «Мерседесы», «БМВ» и «Ягуары» — естественно, многие из них с откидным верхом. Данные по количеству миллиардеров весьма разнятся, но известно, что Швейцария в числе первых стран, куда любят уезжать очень состоятельные иностранцы.

Бездомных людей, говорят, там практически нет — они просто не выживают в таких условиях. Тем более бомжи лишены возможности даже покопаться в мусорных ведрах, ведь биологических отходов у дома не оставляют — по крайней мере, мы этого не увидели, хотя в силу основной темы нашей поездки содержимым урн, не скрою, интересовались.

Бомжи лишены возможности даже покопаться в мусорных ведрах, ведь биологических отходов у дома не оставляют



Дороговатыми с учетом текущего курса кажутся даже не то что рестораны, а тот же «Макдоналдс» или уличный ларек, где продают фаст-фуд. Если в первом два чизбургера и 0,4 литра чая обойдутся примерно в 9 франков (570 рублей против наших 150—180 рублей), то столь любимая россиянами шаурма во втором случае — в 10 франков (больше 630 рублей). В магазинах же цены разнятся — в центре они выше, чем на районе.

Без бродячих животных и с десятками лебедей

Признаться честно, архитектура города восторга не вызвала — центр, конечно, может порадовать похожими на итальянские улочками и зданиями со своей историей, но большая часть города представляет собой районы в стиле немецкого конструктивизма, щедро разбавленные зелеными уголками. Судя по количеству строительных кранов, город продолжает активно застраиваться.

Впечатлило разве что Цюриховское озеро, вокруг которого обустроили набережную с цветочными клумбами, облюбованную молодежью всех рас и национальностей. Главное достояние этого места, безусловно, лебеди. Взрослых птиц там более 50 штук, а вокруг них крутятся не меньше сотни маленьких, еще черных лебедушек. Рукой дотянуться до них невозможно — не позволяет высота набережной, а вот покормить — запросто. Обитатели озера, приученные к людям, сами к ним подплывают в ожидании приятного бонуса в виде вкусняшек.

Главное достояние набережной, безусловно, лебеди. Взрослых птиц более 50 штук, а вокруг них крутятся не меньше сотни маленьких, еще черных лебедушек



Бродячих животных на улицах не встретить. Если несколько кошек еще могут усесться на солнце на крыльце дома (скорее всего того, где и живут), то псы гуляют исключительно на поводках. Закон начал защищать швейцарских животных еще в середине прошлого века. Выброс домашнего питомца на улицу наказывается штрафом, но и содержание большого количества животных дома без должного ухода также противоречит закону. За его соблюдение отвечают ветеринарные службы в кантонах. Ветеринар, например, может наведаться к хозяину собаки домой и конфисковать ее в случае выявления жестокого обращения. Бездомных же животных отвозят в приюты, которые существуют без государственной поддержки. Убивать постояльца, даже в случае, если ему долго не могут найти дом, там не принято — о животном будут заботиться до последнего.

Подпольный «Fight Erdogan!» и миграционный вопрос

Цюрих называют одним из лучших городов в мире по качеству жизни и одним из самых безопасных. С первым утверждением также не поспоришь, а вот второе можно поставить под сомнение. В швейцарский город стремятся мигранты из разных стран. Все это приводит к великому разнообразию наций, культур и религий. Обычная картина такая: мимо тебя проезжают двое пухленьких мальчишек с пейсами на велосипеде и самокате, через дорогу проходит женщина в сари, а на площади неподалеку сидит чернокожий парень без футболки с колонкой в руках, из которой весьма громко доносятся зажигательные мотивы.

Кстати, жили мы, судя по всему, в районе, где обитает индийская диаспора — об этом говорил как супермаркет, где на кассе посетителей встречал банан с воткнутой в него ароматической палочкой и изобилием индийских товаров, так и большое количество индусов, прогуливающихся по району или компаниями пережидающими жару в теньке.

Архитектура города восторга не вызвала



Наша кратковременная поездка как раз совпала с ожиданием финала ЧМ по футболу, и в Цюрихе в связи с этим по всему городу появились многочисленные хорватские флаги на балконах и ни одного французского. Дело в том, что в свое время многие хорваты переехали в Швейцарию на заработки и довольно успешно начали ассимилироваться. Чего нельзя сказать об албанцах, которых и побаиваются местные жители. Они перебрались сюда как беженцы и быстро начали диктовать свои правила. Например, наш переводчик рассказал одну жуткую историю — в кафе албанец пырнул в горло ножом его знакомого только из-за того, что ему показалось, будто он на него косо посмотрел. К счастью, пострадавшего удалось спасти. Как беженцы в Цюрих также перебирались тамилы — народ, преимущественно обитающий на Шри-Ланке. Их местные также побаиваются, но такого беспокойства, как албанцы, они не доставляют.

Мигрируют туда и тибетцы с курдами. Последние там открывают свои магазины и кафе под турецкими флагами. При этом турецкий национализм они не поддерживают. Например, корреспондент «Реального времени» стала свидетелем того, как в трех километрах от центра парень писал баллончиком на стене «Fight Erdogan!», пока девушка рядом с ним и парень через дорогу следили за безопасностью.

Русских же в Цюрихе, в отличие от, например, Рима, Барселоны или Праги, мало и среди местных жителей, и среди туристов. Говорят, что в швейцарский город россияне семьями преимущественно не переезжают, поэтому если и можно встретить своих земляков, то обычно женщин, которые вышли замуж за швейцарцев.

Дороговаты в Цюрихе даже уличные кафе и ларьки



Легальная марихуана

Еще одна интересная особенность Швейцарии в целом — это легализация легких наркотиков. В частности, в Цюрихе в магазине можно купить марихуану, с содержанием ТГК не более 1%. Один легальный косяк там стоит как одна шаурма — 10 франков (порядка 630 рублей). Все, что превышает 1% — незаконно. Исключение составляет употребление вещества в медицинских целях — по назначению врача легально марихуану можно приобрести в специальных аптеках.

Генеральный директор мусоросжигательного завода Renergia Руди Куммер говорит, что полиция к праздному употреблению каннабиса относится негативно и скошенное растение обычно направляет на сжигание в их печи. Тем не менее, в самом Цюрихе все равно очень любят это вещество — гуляя по городу, то там, то здесь до тебя доносятся специфические запахи — молодежь курит косяки в открытую, не боясь никаких санкций. Особенно это заметно в районе с клубами и барами — проходя мимо них, ты буквально погружаешься в дымовую завесу от марихуаны. Причем сомнений по поводу того, что в самокрутке именно трава с менее чем 1% ТГК, весьма много. Впрочем, к нарушению общественного порядка это не приводит.