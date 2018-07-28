Туристический Цюрих: армия лебедей, шаурма за 600 рублей и «Fight Erdogan!»
Путевые заметки корреспондента «Реального времени», отправившейся в Швейцарию изучать «мусорный» вопрос
Цюрих — практически неподъемный для среднестатистического россиянина город с высоким уровнем жизни и сопоставимым с ним высоким уровнем цен. Корреспондент «Реального времени», отправившись по приглашению «АГК-2» изучать туда «мусорный» вопрос, оценила все многообразие наций и народов, проживающих в швейцарском городе, подивилась армии лебедей, выпрашивающих у людей еду, и отсутствию бездомных людей. Подробности с поездки — в нашем материале.
Дорого-богато
Цюрих считается одним из самых дорогих городов мира, и, прогулявшись по улицам города, понимаешь — с этим точно не поспоришь. При виде цен в магазинах и кафе глаза русских гостей со средними зарплатами в 35—45 тысяч рублей начинают округляться до размеров блюдца. И понятно почему — как рассказал наш переводчик с немецкого, средняя зарплата там составляет порядка 4 тысяч швейцарских франков (порядка 250 тысяч рублей), поэтому для них она сопоставима с местными ценниками. И это только средняя — за высокооплачиваемые профессии получают по 10—12 тысяч франков (663—763 тысячи рублей в месяц). Что уж говорить — по улицам города помимо многочисленных велосипедов и мопедов ездят шикарные «Мерседесы», «БМВ» и «Ягуары» — естественно, многие из них с откидным верхом. Данные по количеству миллиардеров весьма разнятся, но известно, что Швейцария в числе первых стран, куда любят уезжать очень состоятельные иностранцы.
Бездомных людей, говорят, там практически нет — они просто не выживают в таких условиях. Тем более бомжи лишены возможности даже покопаться в мусорных ведрах, ведь биологических отходов у дома не оставляют — по крайней мере, мы этого не увидели, хотя в силу основной темы нашей поездки содержимым урн, не скрою, интересовались.
Дороговатыми с учетом текущего курса кажутся даже не то что рестораны, а тот же «Макдоналдс» или уличный ларек, где продают фаст-фуд. Если в первом два чизбургера и 0,4 литра чая обойдутся примерно в 9 франков (570 рублей против наших 150—180 рублей), то столь любимая россиянами шаурма во втором случае — в 10 франков (больше 630 рублей). В магазинах же цены разнятся — в центре они выше, чем на районе.
Без бродячих животных и с десятками лебедей
Признаться честно, архитектура города восторга не вызвала — центр, конечно, может порадовать похожими на итальянские улочками и зданиями со своей историей, но большая часть города представляет собой районы в стиле немецкого конструктивизма, щедро разбавленные зелеными уголками. Судя по количеству строительных кранов, город продолжает активно застраиваться.
Впечатлило разве что Цюриховское озеро, вокруг которого обустроили набережную с цветочными клумбами, облюбованную молодежью всех рас и национальностей. Главное достояние этого места, безусловно, лебеди. Взрослых птиц там более 50 штук, а вокруг них крутятся не меньше сотни маленьких, еще черных лебедушек. Рукой дотянуться до них невозможно — не позволяет высота набережной, а вот покормить — запросто. Обитатели озера, приученные к людям, сами к ним подплывают в ожидании приятного бонуса в виде вкусняшек.
Бродячих животных на улицах не встретить. Если несколько кошек еще могут усесться на солнце на крыльце дома (скорее всего того, где и живут), то псы гуляют исключительно на поводках. Закон начал защищать швейцарских животных еще в середине прошлого века. Выброс домашнего питомца на улицу наказывается штрафом, но и содержание большого количества животных дома без должного ухода также противоречит закону. За его соблюдение отвечают ветеринарные службы в кантонах. Ветеринар, например, может наведаться к хозяину собаки домой и конфисковать ее в случае выявления жестокого обращения. Бездомных же животных отвозят в приюты, которые существуют без государственной поддержки. Убивать постояльца, даже в случае, если ему долго не могут найти дом, там не принято — о животном будут заботиться до последнего.
Подпольный «Fight Erdogan!» и миграционный вопрос
Цюрих называют одним из лучших городов в мире по качеству жизни и одним из самых безопасных. С первым утверждением также не поспоришь, а вот второе можно поставить под сомнение. В швейцарский город стремятся мигранты из разных стран. Все это приводит к великому разнообразию наций, культур и религий. Обычная картина такая: мимо тебя проезжают двое пухленьких мальчишек с пейсами на велосипеде и самокате, через дорогу проходит женщина в сари, а на площади неподалеку сидит чернокожий парень без футболки с колонкой в руках, из которой весьма громко доносятся зажигательные мотивы.
Кстати, жили мы, судя по всему, в районе, где обитает индийская диаспора — об этом говорил как супермаркет, где на кассе посетителей встречал банан с воткнутой в него ароматической палочкой и изобилием индийских товаров, так и большое количество индусов, прогуливающихся по району или компаниями пережидающими жару в теньке.
Наша кратковременная поездка как раз совпала с ожиданием финала ЧМ по футболу, и в Цюрихе в связи с этим по всему городу появились многочисленные хорватские флаги на балконах и ни одного французского. Дело в том, что в свое время многие хорваты переехали в Швейцарию на заработки и довольно успешно начали ассимилироваться. Чего нельзя сказать об албанцах, которых и побаиваются местные жители. Они перебрались сюда как беженцы и быстро начали диктовать свои правила. Например, наш переводчик рассказал одну жуткую историю — в кафе албанец пырнул в горло ножом его знакомого только из-за того, что ему показалось, будто он на него косо посмотрел. К счастью, пострадавшего удалось спасти. Как беженцы в Цюрих также перебирались тамилы — народ, преимущественно обитающий на Шри-Ланке. Их местные также побаиваются, но такого беспокойства, как албанцы, они не доставляют.
Мигрируют туда и тибетцы с курдами. Последние там открывают свои магазины и кафе под турецкими флагами. При этом турецкий национализм они не поддерживают. Например, корреспондент «Реального времени» стала свидетелем того, как в трех километрах от центра парень писал баллончиком на стене «Fight Erdogan!», пока девушка рядом с ним и парень через дорогу следили за безопасностью.
Русских же в Цюрихе, в отличие от, например, Рима, Барселоны или Праги, мало и среди местных жителей, и среди туристов. Говорят, что в швейцарский город россияне семьями преимущественно не переезжают, поэтому если и можно встретить своих земляков, то обычно женщин, которые вышли замуж за швейцарцев.
Легальная марихуана
Еще одна интересная особенность Швейцарии в целом — это легализация легких наркотиков. В частности, в Цюрихе в магазине можно купить марихуану, с содержанием ТГК не более 1%. Один легальный косяк там стоит как одна шаурма — 10 франков (порядка 630 рублей). Все, что превышает 1% — незаконно. Исключение составляет употребление вещества в медицинских целях — по назначению врача легально марихуану можно приобрести в специальных аптеках.
Генеральный директор мусоросжигательного завода Renergia Руди Куммер говорит, что полиция к праздному употреблению каннабиса относится негативно и скошенное растение обычно направляет на сжигание в их печи. Тем не менее, в самом Цюрихе все равно очень любят это вещество — гуляя по городу, то там, то здесь до тебя доносятся специфические запахи — молодежь курит косяки в открытую, не боясь никаких санкций. Особенно это заметно в районе с клубами и барами — проходя мимо них, ты буквально погружаешься в дымовую завесу от марихуаны. Причем сомнений по поводу того, что в самокрутке именно трава с менее чем 1% ТГК, весьма много. Впрочем, к нарушению общественного порядка это не приводит.
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