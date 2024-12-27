Кабмин продлил эксперимент по упрощенной выдаче лицензий и разрешений

Целью эксперимента является оптимизация и ускорение процесса получения необходимых документов для бизнеса и граждан

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Правительство России продлило до 31 декабря 2025 года эксперимент по упрощенной выдаче лицензий и разрешений. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

— Эксперимент по упрощенной выдаче лицензий и разрешений, который ведется в России в рамках реформы лицензионно-разрешительной деятельности, продлится до 31 декабря 2025 года, — говорится в сообщении правительства.

Целью эксперимента является оптимизация и ускорение процесса получения необходимых документов для бизнеса и граждан. В рамках продления эксперимента в 2025 году планируется ввести ряд новых механизмов, направленных на дальнейшее упрощение процедур. Среди них:

это позволит сократить время и бюрократические проволочки, связанные с получением документов, в тех сферах, где это возможно без ущерба безопасности;

данная мера позволит предпринимателям и гражданам экономить время и ресурсы, подавая одно заявление на несколько необходимых разрешений;

это позволит автоматизировать процесс и исключить необходимость подачи повторных заявлений на продление уже полученных разрешений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Президентом поставлена задача перейти на уведомительный порядок получения разрешительных документов в тех видах деятельности, где это можно сделать безопасно, — подчеркнул вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на совещании с разрешительными органами 23 декабря.



Рената Валеева