Госдума поставит вопрос перегрузки школьников в приоритет на 2025 год

Более 50% пользователей подтверждают, что дети испытывают чрезмерную нагрузку

Фото: Максим Платонов

Вопрос чрезмерной учебной нагрузки на школьников станет одним из приоритетных для Госдумы в 2025 году. Об этом заявил председатель Вячеслав Володин на своей странице в социальных сетях 27 декабря. По его словам, планируется совместная работа с правительством по выработке решений для снижения нагрузки на учащихся.

Ранее Володин провел опрос среди своих подписчиков, чтобы выяснить их мнение о существующей нагрузке на школьников. Результаты показали, что более 50% пользователей подтверждают, что дети испытывают чрезмерную нагрузку, проводя за учебой в среднем 8-10 часов в день. Родители также выражают обеспокоенность по этому поводу.

Среди основных факторов, способствующих перегрузке школьников, были отмечены:

сложные и объемные домашние задания;

перегруженное расписание и большое количество изучаемых предметов;

обязательная внеурочная деятельность;

шестидневная учебная неделя;

обучение во вторую смену.

— Со стороны Правительства есть понимание необходимости пересмотра учебной нагрузки в школах. Планируем включить этот вопрос в число приоритетов на 2025 год и совместно с Правительством выработать решения, — написал Володин, подчеркнув, что проблема требует незамедлительного внимания.

Рената Валеева