Большинство россиян в новогоднюю ночь загадают здоровье для себя и близких

Фото: Динар Фатыхов

Абсолютное большинство россиян — 72% — в новогоднюю ночь загадают здоровье для себя и близких. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий опрос.

— Далее следуют пожелания спокойного года без потрясений (37%) и собственного счастья (36%). В топ-5 самых популярных вариантов вошли и материальные блага: найти чемодан с 1 млн рублей (25%) и покупка недвижимости или автомобиля (24%), — следует из публикации.

Еще около 23% респондентов в новом году мечтают найти свое призвание, а 20% — отправиться в путешествие. Около 15% хотят найти свою любовь, 7% — работать на удаленке, а 4% надеются завести домашнее животное.

Напомним, согласно исследованию, 21% казанцев в новогоднюю ночь больше всего раздражает шум фейерверков и петард, не утихающий до утра. 10% опрошенных пожаловались на скучные телевизионные программы и обилие рекламы. 9% респондентов испытывают раздражение из-за большого количества нетрезвых людей.

Елизавета Пуншева