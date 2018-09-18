Страхование в Татарстане: натуральное возмещение обвалило выплаты ОСАГО, а страхование жизни «слил» лидер

Как три компании устроили статистический разнобой

Фото: Максим Платонов

За первое полугодие 2018 года страховой рынок показал ряд странных результатов — у отдельных отраслей обнаруживается противоречивая статистика. Приглядевшись, однако, можно заметить, что в целом со страхованием все в порядке; показатели «портят» лишь нескольких компаний. Впрочем, существуют и два проблемных сегмента: это ОСАГО и агрострахование. Подробности — в материале аналитической службы «Реального времени».

Натуральное возмещение избавляет страховщиков от убытков по ОСАГО

По итогам первого полугодия 2018 года объем выплат, которые получили клиенты от страховщиков в Татарстане, заметно снизился — на 38%, с 7,7 до 4,74 млрд рублей. При этом объем премий, напротив, вырос, хоть и не так заметно — на 10%, с 13,7 до 15,1 млрд рублей. Соответственно изменилось и отношение осуществленных выплат к премиям: на каждый полученный рубль премий по итогам первого полугодия прошлого года страховщики в Татарстане платили 56 копеек, сейчас же — лишь 31 копейку. Таким образом, наметившаяся еще после l квартала тенденция сохраняется и становится даже более заметной.

Показатели страховых компаний РТ, I полугодие 2018

Страховые выплаты по РТ

Наименование Добровольное и обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования) — всего Всего Добровольное страхование Обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования) Страхование жизни Страхование иное, чем страхование жизни Обязательное личное страхование Обязательное имущественное страхование Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе страхование жизни (кроме пенсионного страхования) пенсионное страхование личное страхование (кроме страхования жизни) имущественное страхование государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц иные виды обязательного личного страхования, предусмотренные федеральными законами Всего в том числе Всего в том числе от несчастных случаев и болезней из него медицинское страхование Страхование имущества Страхование гражданской ответственности страхование предпринимательских рисков пациентов, участвующих в клинических исследованиях лекарственного препарата для медицинского применения работников налоговых органов Всего в том числе Всего в том числе средств наземного транспорта (кроме средств железнодорожного транспорта) средств железнодорожного транспорта средств воздушного транспорта средств водного транспорта грузов Сельскохозяйственное страхование

Наиболее заметное снижение страховых выплат у сегмента обязательного имущественного страхования — тут они снизились на 53%, с 4,09 до 1,91 млрд рублей. Лидером по объему выплат здесь является «НАСКО» с 289 млн рублей (снижение на 37%). Интересно, впрочем, отметить снижение показателей выплат двух компаний, также входящих в топ-3. Это — «Армеец» с 239 млн рублей (снижение на 62%) и «Росгосстрах» с 237,4 млн рублей (снижение на 78%). Ранее эти компании являлись лидерами с 631,6 млн рублей и 1,095 млрд рублей выплат за полугодие соответственно.

Почти вся сумма обязательного имущественного страхования и, соответственно, снижение связаны с уменьшением выплат в сфере гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), при этом объем премий в сфере ОСАГО вырос на 2%, с 3,69 до 3,77 млрд рублей. Впрочем, в конце августа президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс говорил о снижении размеров премий страховщиков. Связывал он это с ежегодным увеличением количества клиентов, имеющих скидку на ОСАГО благодаря коэффициента «бонус-малус». А вот снижение размера выплат он связывает с расширением практики применения натурального возмещения — это лишает возможности автоюристов получать со страховых компаний дополнительные деньги через суд.

Такой же точки зрения придерживается и директор филиала Группы «Ренессанс Страхование» в Казани Гульнара Ибрагимова. По ее словам, введение натурального возмещения убытков исключает ряд схем искусственного завышения выплаты: «Для договоров, заключенных с 29 апреля 2017 года, страховая компания при наличии возможности ремонта предлагает список станций техобслуживания, на которых возможно отремонтировать автомобиль. При этом износ запчастей не учитывается, а автомобили не старше двух лет, имеющие гарантию, ремонтируются на СТО дилеров». При этом она отмечает, что ОСАГО остается самым убыточным видом страхования.

Однако выдающееся даже на общем фоне сегмента снижение показателя бывшего лидера — «Росгосстраха», вероятно, связано с курсом, заявленным в начале года. Тогда сообщалось, что компания, оказавшись в кризисе, не собирается восстанавливать свою долю ОСАГО. Заметно это и по показателю премий: у «Росгосстраха» они в сегменте обязательного имущественного страхования снизились не так сильно, как выплаты, но все же очень заметно, особенно на фоне значительного роста у других лидеров рынка на 28%, с 488,7 до 352,3 млн рублей.

Показатели обязательного имущественного страхования в РТ, I полугодие 2018

Выплаты по обязательному имущественному страхованию, тыс.руб.

Компания 1 полугодие 2018 1 полугодие 2017 Изменение Республика Татарстан (Татарстан) 1.910.490 4.088.264 -53% АО «НАСКО» 289.334 461.413 -37% АО СК " Армеец" 239.353 631.616 -62% ПАО СК «Росгосстрах» 237.443 1.095.130 -78% АО «СО „Талисман“ 196.717 348.638 -44% АО „АльфаСтрахование“ 179.765 111.772 61% АО СК „Чулпан“ 146.855 200.209 -27% СПАО „Ингосстрах“ 132.059 304.402 -57%

Отметим, что ситуация с выплатами по ОСАГО недавно повернулась под новым углом: как сообщают «Ведомости», страховые компании начали получать первые иски с требованием пересчитать компенсации по ОСАГО в связи с авариями, произошедшими с декабря 2014 по май 2015 года. Причина исков, по данным издания, — в решении Верховного суда по спору УФАС Татарстана и Российского союза автостраховщиков: ведомство сомневается в объективности справочников со средней стоимостью запчастей.

«Чулпан-жизнь» обвалил статистику в попытке выровнять собственные показатели

Также заметно снижение выплат в сфере страхования жизни: тут они снизились на 44%, с 1,22 млрд до 684,7 млн рублей. При этом по премиям добровольное страхование жизни выросло на те же 44% — с 2,8 до 4,02 млрд рублей. Всего такое страхование предоставляют 23 компании, в лидерах — «Сбербанк страхование жизни» с 1,29 млрд рублей премий (рост за год на 70%), «РГС-Жизнь» с 596 млн рублей (рост на 29%) и «Чулпан-Жизнь» с 510 млн рублей (снижение на 4%). В лидерах по росту — «Согласие-Вита», увеличившая показатель почти в тысячу раз — с 54 тысяч до 48,2 млн рублей премией, а также «Ингосстрах-Жизнь» с ростом с 80 тысяч до 3,86 млн рублей.

Снижение выплат всего сегмента в основном обусловлено очень значительным падением выплат лишь у одного, крупнейшего в Татарстане страховщика: это — «Чулпан-Жизнь». Премии его, напомним, также снизились, но всего на 4%, выплаты же обвалились на две трети — с 959,3 до 373,8 млн рублей. Вероятно, это можно связать с попыткой «выправить» ситуацию, сложившуюся по итогам прошлого года — тогда объем выплат оказался в 1,6 раза больше объема премий, что очень нетипично для сегмента добровольного страхования жизни. Прошлогодний результат, в свою очередь, можно связать с передачей в «Чулпан-жизнь» портфеля по страхованию жизни компании «АСКО-Жизнь», контроль над которой в прошлом году получил акционер санируемого «Промсвязьбанка».

Остальные представители топ-3 в этом сегменте выплаты даже увеличили, причем сильно: «РГС-Жизнь» — на 54% (с 62 до 95 млн рублей), а «АльфаСтрахование-Жизнь» — на 61% (с 52 до 84 млн рублей), так что, по сути, сегмент растет, а вся устрашающая статистика связана исключительно с деятельностью лидера рынка в Татарстане.

Показатели по страхованию жизни в РТ, I полугодие 2018

Выплаты по страхованию жизни, тыс.руб.

Компания 1 полугодие 2018 1 полугодие 2017 Изменение Республика Татарстан (Татарстан) 684.711 1.224.630 -44% ООО СК „Чулпан-Жизнь“ 373.779 959.325 -61% ООО „СК “РГС-Жизнь» 94.977 61.738 54% ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» 84.165 52.118 61% ООО СК «Сбербанк страхование жизни» 55.491 61.381 -10% ООО «СК „Ренессанс Жизнь“ 20.188 38.484 -48% АО ВТБ Страхование жизни 15.814 1.998 692% ООО „ППФ Страхование жизни“ 13.656 11.642 17%

Отметим, что добровольное страхование жизни не в полной мере можно считать классической страховой программой. В некотором плане это вид инвестиционного инструмента, поэтому напрямую сравнивать премии и выплаты в этом сегменте не совсем корректно. Об этом «Реальному времени» рассказывали представители компании «ВТБ Страхование жизни». Представители же «Сбербанк Страхование жизни» включают в эту категорию и продукты, связанные со страхованием жизни при получении кредита. И при таком взгляде изменение показателей можно рассматривать в контексте изменения ситуации на рынке ипотеки.



Однако, по словам Гульнары Ибрагимовой из «Ренессанс страхования», новым драйвером роста на рынке страхования жизни стали именно долгосрочные продукты, в то время как кредитное страхование отошло на второй план. Она же объясняет и тот факт, что страхованием жизни занимаются отдельные страховые компании: «По закону, универсальная страховая компания, которой в том числе являемся мы, не имеет права продавать продукты страхования жизни. Поэтому страхованием жизни занимаются компании по страхованию жизни. Часто крупные универсальные страховые компании входят в один холдинг со страховщиком жизни».

Причины этого объясняет гендиректор СК «Ренессанс Жизнь» Олег Киселев:

«Основанием для выделения страхования жизни в самостоятельную отрасль является то, что страховщики жизни несут другие обязательства по сравнению с остальными страховыми компаниями. Во-первых, страхование жизни — долгосрочный вид страхования. Отсюда вытекает несколько значимых следствий. Резервы по страхованию жизни — это источник «длинных» денег, долгосрочных инвестиций. Страхование жизни дает больше инвестиционных возможностей, чем остальные виды страхования. Инфляция сильнее влияет на страхование жизни, чем на другие виды страхования. Во-вторых, в накопительных видах страхования жизни вероятность наступления страхового случая равна 100%. Иными словами, компании по страхованию жизни являются лишь временными распорядителями денег, которые рано или поздно придется вернуть клиенту. В-третьих, в страховании жизни, где основными страховыми случаями являются либо смерть, либо дожитие до определенного возраста, чаще всего выплачивается полная страховая сумма, а не какая-либо ее часть».

Напомним, рынок ипотечного жилищного кредитования активно растет, в Татарстане — на 48% по числу кредитов и на 68% по их объему.

Наталья Белова, директор по страхованию СК «Сбербанк Страхование жизни» сообщила «Реальному времени», что из 12 тысяч кредитов с возможностью программ кредитного страхования компанией за первое полугодие 2018 года в Татарстане было застраховано 9,6 тысячи кредитов на общую сумму 15,6 млрд руб.

«Это составляет 75% от общей суммы кредитов. Подавляющее большинство заемщиков, оформляющих полисы страхования жизни, — это молодежь и люди среднего возраста. Это тенденция коррелирует с тем, что основными заемщиками по ипотеке являются люди от 30 до 45 лет», — рассказывает она.

В целом, по словам представителя компании, в 2017 году и в первой половине 2018 года отмечается хороший спрос на кредитное страхование, который сохранит тенденцию к росту. Это связано с тем, что многие банки снизили ставку по ипотечным займам, которые благодаря этому стали более доступны широкому кругу потребителей (правда, еще вопрос, как на этой ставке отразится повышение ключевой ставки Банком России), а также с благоприятной ценовой ситуацией на рынке недвижимости. Все больше объектов недвижимости, представленных на первичном рынке, приобретаются с использованием ипотеки. Это влечет рост и в ипотечном страховании, которое является неотъемлемой частью ипотечных сделок и сопровождает ипотеку в течение всего периода кредитования. Также возможность уменьшить ставку по ипотеке даже на 1,5% стимулирует людей пересмотреть свои кредитные договоры в сторону уменьшения долговой нагрузки и рефинансировать их.

Рост авторынка тянет за собой объем премий по КАСКО, а агрострахование уходит в пике второй год подряд

Менее заметное снижение по выплатам, чем у добровольного страхования жизни — в сфере добровольного страхования имущества: на 17%, с 1,4 до 1,17 млрд рублей. В основном эта сумма заключается в сегменте страхования средств наземного транспорта, или КАСКО, который «просел» на 9%, с 986 до 899 млн рублей. Что интересно — премии в сегменте КАСКО при этом выросли на 7%, с 1,93 до 2,07 млрд рублей — происходит это на фоне растущих продаж автомобилей: при покупке автомобиля в кредит чаще всего требуется оформление КАСКО.

Интересно, что этот вид страхования Гульнара Ибрагимова из казанского филиала группы «Ренессанс страхование» назвала самым прибыльным для страхового бизнеса, в отличие от обязательного вида автострахования – ОСАГО.

Однако в других сферах добровольного страхования имущества в процентном отношении динамика более характерная. К примеру, сельскохозяйственное страхование снизилось по выплатам на 42% — с 74,4 до 43,1 млн рублей. В основном «просело» страхование урожая, осуществляемое с господдержкой (сразу на 58%, с 54 до 23 млн рублей). В сфере агрострахования снизились и премии — на 35%, а в сфере страхования урожая с господдержкой — и вовсе на 62%. Сегмент снижался и годом ранее. Причиной этому в Национальном союзе агростраховщиков (НСА) называют изменение системы субсидирования агрострахования: «С 2017 года субсидии на господдержку агрострахования предоставляются субъектам РФ в рамках так называемой «единой субсидии». Иными словами, органы АПК должны сами решать – направлять ли средства на господдержку агрострахования или на иные задачи, например, на развитие новых животноводческих предприятий. Поскольку размер субсидий ограничен, страхование оказалось не в списке приоритетных задач. Это повлекло сокращение субсидирования в рамках страны почти в три раза — с 2,7 млрд рублей в 2016 до около 1 млрд рублей в 2017 году».

Результат непосредственно Татарстана в НСА связывают все с тем же введением «единой субсидии». В ближайшее время в союзе, однако, ожидают изменения ситуации. По словам представителей НСА, перспективы будут непосредственно зависеть от мер, которые в настоящее время реализуются Министерством сельского хозяйства РФ при участии НСА, и изменений законодательства: «В Госдуме этой осенью готовится ко второму чтению проект изменений в закон о господдержке сельхозстрахования. Эти изменения, как ожидается, помогут адаптировать условия страхования в большей степени к рискам конкретных регионов с тем, чтобы регионы в большей мере могли взять на себя ответственность за организацию страховой защиты аграриев. В частности, предлагается изменить систему выделения субсидий — придать страховым субсидиям защищенный статус, с тем, чтобы они расходовались только на агрострахование», — рассказали нам в Национальном союзе агростраховщиков.

Некоторые другие сегменты страхования показали обратную динамику. К примеру, добровольное страхование грузов выросло по выплатам, причем очень сильно — в 8,5 раза, с 2,7 до 23 млн рублей. При этом премии по этому сегменту сильно снизились — сразу на 29%, с 68 до 48 млн рублей.

В целом же выплаты по добровольному страхованию имущества, как и по добровольному страхованию жизни, просели из-за результатов двух компаний. Здесь это — лидер «Росгосстрах», снизивший выплаты на четверть, с 371 до 275 млн рублей, и «НАСКО», показатель которой снизился в два с лишним раза — со 145 до 66 млн рублей (годом ранее у компании был второй показатель по выплатам).

Как уже говорилось, премии, в отличие от выплат, выросли на 10%. При этом на данный момент они в три с лишним раза больше выплат — 15,1 млрд рублей против 13,7 млрд рублей годом ранее. Основная значимая сфера — упомянутое выше добровольное страхование жизни.

Кроме того, значимая сфера, где страховые получают премии — добровольное страхование имущества. Тут показатель равен 4,36 млрд рублей, с годовым ростом всего в 1%. В сфере обязательного имущественного страхования показатель составляет 3,77 млрд рублей премий — на 2% больше, чем годом ранее. В основном этот сегмент, напомним, состоит из «проблемного» ОСАГО.