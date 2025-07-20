Казань вошла в топ городов, где россияне планируют отдохнуть в августе

На столицу Татарстана пришлось 3,2% бронирований

Фото: Динар Фатыхов

Казань вошла в топ городов, где россияне планируют отдохнуть в августе. Об этом свидетельствуют результаты исследования OneTwoTrip.

На столицу Татарстана пришлось 3,2% бронирований. Она заняла пятую строчку рейтинга, уступив Санкт-Петербургу (на него пришлось 15,4% заказов мест размещения в августе), Москве (10,6%), Адлеру (6,5%) и Калининграду (3,8%). Также в список популярных городов для отдыха в конце лета вошли Владивосток (2,5%), Сочи (2,4%), Нижний Новгород (2,3%), Эсто-Садок (2,1%) и Геленджик (1,7%).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Большинство россиян планируют жить в апартаментах, гостевых домах и прочих объектах размещения без звезд — их забронировали 37,7% туристов. На трех— и четырехзвездочные гостиницы приходится 27,4 и 24,1% заказов соответственно, на пятизвездочные — 6,6%. Реже всего путешественники предпочитают гостиницы с одной и двумя звездами — на них в общей сложности приходится 4,2% бронирований.

Напомним, недавно Казань заняла третье место по популярности среди городов-миллионников для летнего отдыха, уступив лишь Санкт-Петербургу и Москве.



Галия Гарифуллина