Казань заняла седьмое место в рейтинге авианаправлений по России с вылетом с июня по август
Средняя стоимость перелета до столицы Татарстана и обратно составила 12 тыс. рублей
Казань заняла седьмое место в рейтинге авианаправлений по России с вылетом с июня по август. Об этом сообщают аналитики OneTwoTrip.
На столицу Татарстана пришлось 2,5% заказов. Средняя стоимость перелета до Казани и обратно этим летом составила 12 тыс. рублей, а год назад авиабилеты туда-обратно стоили 14,6 тыс. рублей.
В топ-5 любимых путешественниками направлений вошли Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и Екатеринбург. Шестую строчку рейтинга заняли Минеральные Воды.
А целом авиаперелеты по России за год подешевели на треть. Этим летом цена авиабилетов в обе стороны упала на 32% по сравнению с прошлым годом.
Напомним, Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая расширил свою маршрутную сеть, открыв новое прямое авиасообщение с египетским курортом Хургада. Полеты будет выполнять саудовская авиакомпания Nesma Airlines.
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