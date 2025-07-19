Казань заняла седьмое место в рейтинге авианаправлений по России с вылетом с июня по август

Средняя стоимость перелета до столицы Татарстана и обратно составила 12 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов

Казань заняла седьмое место в рейтинге авианаправлений по России с вылетом с июня по август. Об этом сообщают аналитики OneTwoTrip.

На столицу Татарстана пришлось 2,5% заказов. Средняя стоимость перелета до Казани и обратно этим летом составила 12 тыс. рублей, а год назад авиабилеты туда-обратно стоили 14,6 тыс. рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

В топ-5 любимых путешественниками направлений вошли Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и Екатеринбург. Шестую строчку рейтинга заняли Минеральные Воды.

А целом авиаперелеты по России за год подешевели на треть. Этим летом цена авиабилетов в обе стороны упала на 32% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая расширил свою маршрутную сеть, открыв новое прямое авиасообщение с египетским курортом Хургада. Полеты будет выполнять саудовская авиакомпания Nesma Airlines.

Галия Гарифуллина