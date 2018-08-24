Ипотечный всплеск: как перед обвалом рубля Поволжье закупилось жильем

По итогам года объем выдачи жилищных кредитов может превысить 3 трлн рублей

Фото: Роман Хасаев

Как показало исследование аналитической службы «Реального времени», в России наблюдается настоящий бум ипотечного кредитования: в первом полугодии 2018 года объем кредитов вырос более чем на две трети по сравнению с прошлым годом. Эксперты связывают это в первую очередь со снижением ставок.

Ставки снижаются — ипотека нарасхват

В первом полугодии 2018 года в России заметно активизировалась выдача ипотечных кредитов. По всей стране показатель количества выданных ипотечных жилищных кредитов вырос более чем в полтора раза — на 57%, с 423 до 663 тысяч. Объем выданных кредитов вырос при этом еще серьезнее — на 69%, с 773 млрд рублей до 1,31 трлн рублей. Очевидно, что связано это с повышением стоимости квартир, покупаемых в ипотеку, — за первое полугодие прошлого года средний размер кредита составлял 1,82 млн рублей, сейчас же он вырос до 1,97 млн рублей.

Основным фактором роста ипотеки большинство экспертов называют снижение ставок. К примеру, Алсу Тазеева, управляющий операционным офисом «Абсолют Банка» в Казани, называет снижение процентной ставки по ипотеке ниже 10% важнейшим фактором роста рынка: «Это тот уровень, когда рынок ипотеки вполне успешно может функционировать уже и без дополнительных мер стимулирования. Конечно, действует госпрограмма со снижением ставки по ипотеке до 6% годовых на срок до 8 лет для семей с двумя и тремя детьми, но направлена она не столько на поддержку ипотечного и строительного рынков, сколько на решение социальных задач — содействие в решении жилищных вопросов семьям с детьми. Впрочем, определенную лепту в увеличение объемов ипотечного кредитования программа также внесла». Согласны с Тазеевой и в пресс-службе ВТБ: «Рынок ипотеки продолжает динамично расти. Основным фактором является рекордно низкий уровень ставок. Мы ожидаем их дальнейшего снижения с учетом уменьшения уровня инфляции и ключевой ставки Центрального банка. По нашим оценкам, к концу года объемы выдачи ипотеки в стране могут превысить 3 трлн рублей».

Отмечает динамичный рост рынка ипотечного кредитования и Дамир Габдулхаков, управляющий банком «Открытие» в Татарстане. В большей степени, по его словам, это обусловлено общим снижением процентных ставок и повышением доступности ипотеки. «К основным тенденциям текущего года можно отнести высокий спрос на рефинансирование ипотечных кредитов, а также рост технологичности процессов оформления ипотечных кредитов и развитие дистанционных сервисов по сделкам с недвижимостью. По прогнозным оценкам аналитиков, по итогам года ипотечный рынок может превысить 3 трлн рублей и продолжить рост в 2019 году при условии благоприятного экономического климата», — считает он.



Основным фактором роста ипотеки большинство экспертов называют снижение ставок. Фото Романа Хасаева



Несколько иной позиции придерживается Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента «Альпари». Она, к примеру, в отличие от представителя «Открытия», отмечает низкий спрос на рефинансирование: «Такой бум на ипотечном рынке стал возможен, поскольку благодаря снижению ключевой ставки ЦБ и банковских процентов по кредитам ипотека стала более доступной. Также подчеркнем, что основной рост ипотечного кредитования за семь месяцев 2018 года происходил преимущественно за счет вновь выданных кредитов, а не рефинансирования старых. Доля рефинансированных кредитов в общем объеме ипотечного кредитования за указанный период составила всего 14%. При этом доля просроченных кредитов (свыше 90 дней) составляет всего 2% от общего объема выданной ипотеки».



Сумма кредитов в Москве — почти как на всем северо-западе страны

Лидером по объему полученных жилищных ипотечных кредитов стал Центральный федеральный округ. За первое полугодие сумма кредитов тут составила 410 млрд рублей. При общем количестве 158 тысяч кредитов средний размер кредита составляет 2,6 млн рублей — больше, чем в любом другом федеральном округе.

Очевидно, что этот показатель достигнут в основном благодаря Москве. Сумма кредитов тут составляет 163,6 млрд рублей, а общее количество — 38,9 тысячи. При этом средняя величина ипотечного жилищного кредита в Москве составляет 4,2 млн рублей, что является рекордным показателем. Помимо Москвы, еще одним значимым регионом является Московская область — здесь было взято 36,3 тысячи жилищных кредитов на 107 млрд рублей, средний размер кредита составил около 3 млн рублей. Отметим, впрочем, что лидером по росту объема и количества кредитов стала Тамбовская область. Здесь количество взятых кредитов выросло на 66%, а их сумма — на 85%.

Второй по объему полученных кредитов федеральный округ — Приволжский. Здесь сумма составила около 256 млрд рублей — на 71% больше, чем год назад. Количество кредитов при этом достигло почти 162 тысяч, а средний размер кредита составил 1,58 млн рублей.

Замыкает тройку округов по сумме ипотечных жилищных кредитов Северо-Западный федеральный округ. Всего тут было получено 78,7 тысячи кредитов на общую сумму 168,4 млрд рублей. Средний кредит равен 2,14 млн рублей. Около половины ипотечных кредитов как по сумме, так и по количеству было взято в крупнейшем регионе округа — Санкт-Петербурге. На него приходится 32,4 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 85,6 млрд рублей. Средний размер кредита составил 2,64 млн рублей.

Отметим, что лидером по росту количества кредитов стал Ненецкий автономный округ, здесь показатель вырос в 2,2 раза, а по сумме кредитов — даже в 2,4 раза.

Выдача ипотечных кредитов по РФ, I кв. 2018 года

Регион Объем выданных кредитов ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО КРЕДИТАМ Средний размер ипотечного жилищного кредита, млн руб Всего, млн руб. в том числе: по кредитам, всего в том числе: Жилищные кредиты из них: Количество, единиц Объем, млн руб. Ипотечные жилищные кредиты из них: Количество, единиц Объем, млн руб. под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве по жилищным кредитам из них: Количество, единиц Объем, млн руб. по ипотечным жилищным кредитам в том числе просроченная из них: под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве в том числе просроченная РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 5.478.940 665.633 1.311.688 663.351 1.309.280 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1.759.736 158.237 411.208 158.017 410.456 Белгородская область 45.640 5.392 9.285 5.368 9.274

Башкортостан разбирает ипотеку из-за слабой обеспеченности жильем

В Приволжском федеральном округе лидерами по объему кредитов стали две крупные национальные республики — Татарстан и Башкортостан. Первое место оказалось у РТ — здесь взяли 25 тысяч ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 41,2 млрд рублей. Средний размер кредита составил 1,64 млн рублей — это меньше, чем в трех регионах ПФО — Мордовии, Нижегородской области (1,73 млн рублей) и Башкортостане (1,65 млн рублей). Меньше, чем в Башкортостане, здесь и рост — число кредитов увеличилось лишь на 48%, а объем — на 68%.

Башкортостан занимает второе место в федеральном округе по сумме и количеству ипотечных жилищных кредитов. Всего их было взято 24,2 тысячи на общую сумму почти 40 млрд рублей. Башкортостан оказался лидером округа по росту объема кредитов — здесь он вырос на 84%, а количество кредитов увеличилось на 69%.

Росту рынка в регионе способствовало все то же снижение процентных ставок, считает Шамиль Узбеков, управляющий уфимским филиалом «Росгосстрах Банка». «По данным Национального банка, средневзвешенная процентная ставка в рублях по Республике Башкортостан снизилась с 10,6% до 9,7%. В связи с этим банки активно рефинансируют уже выданные кредиты. Также необходимо отметить влияние социального жилья. На рынок вышло новое предложение, когда квадратный метр можно купить за 38 тысяч рублей. Это жилье экономкласса, которое покупается с помощью ипотеки. Существенную долю ипотеки составляет как раз социальное жилье», — поясняет Узбеков.

В Приволжском федеральном округе лидерами по объему кредитов стали две крупные национальные республики — Татарстан и Башкортостан. Фото Максима Платонова

Отмечает рост ипотеки в Башкортостане и Анастасия Гилева, управляющий операционным офисом «Абсолют Банка» в Уфе. Она связывает это с низкой обеспеченностью жильем в регионе: «По результатам исследований, Башкирия по количеству жилплощади, зарегистрированной на одного жителя региона, находится на 48-м месте из 85. Не самый лучший показатель. Поэтому в условиях повышения доступности ипотечного кредитования люди стремятся приобрести новую комфортную квартиру. Мы отмечаем увеличение активности ипотечных заемщиков в республике. За 7 месяцев 2018 года выдано на 60% больше ипотеки, чем в прошлом году. На фоне снижения среднерыночной ставки и относительной стабильности цен в регионе мы увидели рост спроса. Кроме того, в Башкортостане много семей с маткапиталом, и это тоже играет роль в повышении доступности ипотеки. За последние два года количество ипотечных сделок с использованием маткапитала выросло в четыре раза», — говорит уфимский представитель «Абсолют Банка».

Замыкает тройку лидеров по объемам ипотечных жилищных кредитов Нижегородская область. Показатель здесь значительно ниже, чем у обладателей первых двух мест, — за первое полугодие 2018 года было взято около 15 тысяч кредитов на общую сумму в 25,9 млрд рублей. Средний размер кредита оказался равен, как уже отмечалось, 1,73 млн рублей, при этом за год количество кредитов выросло на 52%, а их объем — на 68%.

В пятерку входят, кроме того, Пермский край и Самарская область. В Самарской области было взято 15,7 тысячи кредитов — это больше, чем в Нижегородской области, но из-за средней величины кредита в 1,61 млн рублей общая сумма оказалась меньше — 25,2 млрд рублей. В Пермском крае взяли около 14,7 тысячи кредитов на общую сумму 23,3 млрд рублей, средний кредит оказался равен 1,58 млн рублей.

Наибольший рост по количеству ипотечных кредитов — у Башкортостана (на 69%). Фото live-credit.ru

Ипотека снижается только в Ингушетии

Что касается регионов-лидеров по России, то больше всего ипотечных кредитов взяли, как уже упоминалось, в Москве и Московской области — 38,9 и 36,3 тысячи соответственно. Объем их составил 163,6 и 107,7 млрд рублей соответственно (здесь мы будем вести речь уже не только об ипотечных жилищных кредитах, но и вообще обо всех ипотечных кредитах — цифры эти, впрочем, отличаются совсем незначительно).

Третье место оказалось у Санкт-Петербурга — здесь взяли 32,4 тысячи кредитов на 85,6 млрд рублей. В следующей за ним Тюменской области получено 29,2 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 64,2 млрд рублей. Средний ипотечный кредит здесь равен 2,2 млн рублей, и в топ-10 регионов по выдаче ипотеки больше нет субъектов, где средний размер кредита достигал бы 2 млн рублей.

Замыкает пятерку Татарстан, следом за ним идет соседний Башкортостан. Седьмое и восьмое места заняли уральские регионы — Свердловская и Челябинская области. При этом средняя величина кредита в первом регионе почти дотянула до двух миллионов — 1,9 млн рублей — вероятно, благодаря высокой стоимости квартир в Екатеринбурге. В Челябинской области этот показатель оказался самым низким в топ-10 — 1,4 млн рублей.

Замыкающие топ-10 Краснодарский край и Новосибирская область отметились средними кредитами в размере 1,8 млн рублей, и взяли тут 19 и 16 тысяч кредитов соответственно.

Из указанных регионов наибольший рост по количеству ипотечных кредитов — у Башкортостана (на 69%). Этот же регион максимально увеличил показатель и по объему кредитов (на 84%). В целом же по всем регионам России лидером по годовому росту стал Крым — здесь показатель количества кредитов вырос в 2,6 раза, а сумма кредитов — в 2,7 раза. Второе место — у Республики Алтай с ростом в 2,3 раза по обоим параметрам. В пятерке также Ненецкий автономный округ с ростом в 2,2 и 2,4 раза соответственно, Севастополь (рост — в 2 и 2,4 раза) и Амурская область (в 2 и 2,2 раза).

Единственным регионом, где количество выданных кредитов снизилось, стала Республика Ингушетия: здесь показатель первой половины 2018 года составляет лишь 88% от показателя аналогичного периода прошлого года. Впрочем, сумма выросла и тут — на 45%.

Топ-10 регионов по выдаче ипотечных кредитов, I полугодие 2018 года

Регион 1-е полугодие 2018 1-е полугодие 2017 изменение КОЛИЧЕСТВО ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ ОБЪЕМ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ, МЛН РУБ. КОЛИЧЕСТВО ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ ОБЪЕМ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ, МЛН РУБ. КОЛИЧЕСТВО ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ ОБЪЕМ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ, МЛН РУБ. г. Москва 38.925 163.595 25.744 102.974 151% Московская область 36.288 107.713 22.222 61.174 163% г. Санкт-Петербург 32.431 85.555 21.281 52.069 152% Тюменская область 29.179 64.175 17.662 36.593 165% Республика Татарстан 25.074 41.202 16.938 24.586 148% Республика Башкортостан 24.198 39.934 14.300 21.661 169% Свердловская область 23.143 43.457 13.913 23.762 166%