Банк «Аверс» поздравил маленьких пациентов ДРКБ с Днем защиты детей

Банк по традиции подарил медицинское оборудование больнице, а детям — игрушки и книги

Сегодня, в Международный день защиты детей, Банк «Аверс» поздравил маленьких пациентов Детской республиканской клинической больницы с праздником.

Вот уже на протяжении десяти лет Банк «Аверс» сотрудничает с ДРКБ и безвозмездно оказывает помощь. На днях банк передал клинике медицинское реабилитационное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Со словами благодарности к Банку «Аверс» обратилась заместитель главного врача по медицинской реабилитации Светлана Сенек:

— Нам подарили миостимулятор и оборудование для кистевой реабилитации. Они имеют важное значение, особенно для детей после операции, после перенесенных травм, когда мышечной системе после длительной иммобилизации, например, нужно из горизонтального положения перейти в вертикальное и начинать двигаться, реабилитироваться. Это оборудование у нас поступает в реабилитационное отделение №2, основным направлением которого как раз и является лечебная физкультура. И оборудование, которое сегодня нам подарили ко Дню защиты детей, будет направлено на эти реабилитационные мероприятия. Огромное спасибо Банку «Аверс». Приятно, что нас ежегодно не оставляют без внимания и клинике помогают добрые люди.

Для маленьких пациентов Детской республиканской клинической больницы в этот день был организован настоящий праздник! Яркие выступления юных артистов вызвали у ребят бурю эмоций, улыбки не сходили с их лиц. Сотрудники Банка «Аверс» дополнили праздник вручением воздушных шаров и подарков.

— Мы пришли на праздник по приглашению, нам очень здесь понравилось. Столько активностей. Разные спонсоры дарят подарки. Детям весело, а нам, родителям, приятно, что для них устроили такой праздник, — поделилась впечатлениями Татьяна Закирова, мама маленького Саши.

По доброй многолетней традиции Банк «Аверс» подарил маленьким пациентам книги с лучшими детскими произведениями русской и зарубежной классики, каждую книгу сотрудники банка заботливо сопроводили закладкой с мудрыми изречениями о пользе чтения. Эти книги помогут детям расширить свои знания о природе, науке, истории, культуре разных стран и развить эрудицию. Читая о приключениях своих сверстников, сочувствуя им и сопереживая, юные пациенты смогут оценить личные качества книжных героев и вдохновиться на новые открытия.

— Наша многолетняя дружба с Детской республиканской клинической больницей напоминает нам о самом главном: каждый ребенок заслуживает счастья, заботы и возможности расти здоровым. Сила духа маленьких пациентов, проходящих длительную реабилитацию в клинике, вдохновляет нас каждый день. В этот праздник от всей души мы желаем им скорейшего выздоровления, крепкого здоровья, счастливого детства и исполнения самых заветных желаний! — отметила председатель правления Банка «Аверс» Аида Волкова.

