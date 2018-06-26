Страхование в Башкирии: царство федералов и «токсичное» ОСАГО

Динамика страхового рынка в Башкортостане в I квартале 2018 года

Фото: Роман Хасаев

В соседнем Башкортостане показатели страхового рынка значительно уступают показателям Татарстана, выяснилось в результате исследования «Реального времени». Особенно тянет вниз сегмент ОСАГО — по этому параметру Башкирия выходит из категории «токсичных» не так быстро, как Татарстан.

Башкортостан сильно отстает от Татарстана и по премиям, и по выплатам

«Реальное время» продолжает анализировать ситуацию на страховом рынке в Приволжском федеральном округе. Недавно вышел материал о ситуации в Татарстане, а сегодня мы обратим внимание на соседний регион — Башкортостан. Напомним, в Татарстане в первом квартале 2018 года объем премий составил 7,35 млрд рублей, а объем выплат — 2,04 млрд рублей. Выплаты снизились более чем на треть, а премии выросли на 5%. В целом по России выплаты снизились на 12%, а премии выросли на 19%.

В Башкортостане же ситуация оказалось «средней» — объем выплат снизился примерно как в Татарстане (на 29%), а премии выросли примерно как по всей России — на 20%. За январь — март 2018 года страховщики в Башкортостане увеличили объем премий до 4,7 млрд рублей, а выплаты снизили до 1,47 млрд рублей. Заметно, что, несмотря на некоторое сходство регионов, объемы здесь значительно меньше, чем в Татарстане. При этом на каждый полученный рубль премии приходится 31 копейка выплат — это на 2 копейки больше, чем по всей России и на 3 копейки меньше, чем в Татарстане. В прошлом году в среднем на рубль премии в Башкортостане приходилось 53 копейки выплат.

Премии и выплаты в Башкортостане в 1 квартале 2017 и 2018 годов

Выпл Прем Выплаты к премиям Выпл Прем 3 мес 2018 3 мес 2018 3 мес 2017 3 мес 2017 ИТОГО: 108 942 594,05 376 797 321,28 0,29 123 224 287 316 241 204 По договорам страхования на территории Российской Федерации — всего 108 942 218,37 376 786 830,19 0,29 123 224 284 316 238 761 Республика Башкортостан 1 472 208,26 4 701 560,95 0,31 2 077 061 3 921 655 АО «СОГАЗ» 288 382,96 1 278 969,57 0,23 231 540 629 954 ПАО СК «Росгосстрах» 403 372,61 671 960,57 0,60 1 090 719 950 351 ООО СК «Сбербанк страхование жизни» 28 848,12 361 388,76 0,08 11 856 270 099 ООО «СК „РГС-Жизнь“ 116 756,59 309 099,08 0,38 91 463 409 514 СПАО „Ингосстрах“ 68 040,22 229 921,75 0,30 44 515 103 873

«Токсичность» ОСАГО и слабый интерес к ДМС

Вячеслав Масланов, директор филиала «ВТБ Страхование» в Уфе, говорит, что в корпоративном направлении рост премий обусловлен увеличением спроса на страхование имущества юридических лиц и на корпоративные программы добровольного медицинского страхования (ДМС). В розничном сегменте рост объемов бизнеса обеспечили банкострахование, продажи медицинских и имущественных коробочных продуктов.

Что касается снижения выплат, то, по словам начальника аналитического отдела компании «Ингосстрах» Евгении Васильевой, наибольшую долю в снижении выплат в Республике Башкортостан занимает страхование ОСАГО — по сравнению с I кварталом 2017 года снижение составляет около 50%.

«Этот процесс связан с общероссийской тенденцией снижения размера средней выплаты и частоты страховых случаев по ОСАГО. Большое количество выплат в I квартале 2017 года было связано с накопившимися проблемами ОСАГО 2016 года, эффект которых был несколько нивелирован к I кварталу 2018 года. К тому же в I квартале 2018 года количество договоров ОСАГО увеличилось на 3% (до 194,8 тыс. штук) при увеличении числа электронных договоров ОСАГО в 5 раз», — говорит она.

Относительно премий страховщиков Васильева отмечает, что оживление кредитного рынка повлияло на повышение сборов по страхованию имущества граждан и страхование каско. В корпоративном страховании, по ее словам, заметное повышение сборов зафиксировано в страховании имущества юридических лиц — в 6 раз, с 64,3 млн рублей в I квартале 2017 года до 410,4 млн рублей в I квартале 2018 года.

Говоря об отличиях в показателях Татарстана и Башкортостана, представитель «Ингосстраха» отмечает, что сравнивать их не нужно: «На развитие страхования влияют экономические показатели регионов. В связи с этим не совсем корректно сравнивать страховые рынки двух республик, так как различия в реальных доходах населения, росте промышленного производства, объеме строительного рынка и т.д. напрямую влияют на объемы рынка страхования. Кроме того, нельзя забывать о различиях в конъюнктуре отдельных видов страхования — к примеру, ОСАГО. Оба региона причисляют к числу «токсичных», однако в Татарстане ситуация с ОСАГО демонстрирует лучшую динамику в отношении борьбы с мошенниками, а также в применении натуральной формы возмещения».

А вот директор филиала Группы «Ренессанс страхование» в Казани Гульнара Ибрагимова отмечает конкретные сферы, где у Башкортостана заметно отставание от Татарстана: «В Башкортостане на 0,6 млрд рублей меньше объем премий по ДМС, вероятно, в регионе меньшее число крупных предприятий, оформляющих социальные пакеты для сотрудников. Примерно такая же разница в сборах по страхованию жизни, которые сейчас в основном, определяются инвестиционной активностью населения. По 0,5 млрд больше сборов на рынках каско и ОСАГО Татарстана: их объемы определяются размером автопарка региона», — говорит она.

Безоговорочным лидером среди страховых компаний по сборам премий в Башкортостане в первом квартале 2018 года стал «Согаз». Фото gid-po-trasse.ru

Федеральное царство страховщиков

Безоговорочным лидером среди страховых компаний по сборам премий в Башкортостане в первом квартале 2018 года стал «Согаз». Компании удалось получить 1,28 млрд рублей премий — более чем четверть сборов всех страховых компаний по региону. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года компания увеличила показатель более чем в два раза — с 629,9 млн рублей. Выплаты при этом выросли далеко не так значительно — всего на четверть, с 231,5 до 288,4 млн рублей. На каждый полученный рубль компания выплачивает, таким образом, всего 23 копейки — это заметно меньше, чем в среднем по региону. Больше половины премий компании приходится на добровольное медицинское страхование — 678 млн рублей. Также значительные для «Согаза» сегменты — страхование средств воздушного транспорта (376 млн рублей) и прочего имущества юридических лиц (310 млн рублей).

Второе место по сборам премий в Башкортостане занимает «Росгосстрах». Результат компании, впрочем, почти в два раза ниже, чем у «Согаза» (он сравним с показателем премий «Согаза» только по добровольному медицинскому страхованию) — 672 млн рублей. За год премии компании снизились почти на треть — на 29%, а выплаты — еще больше, на 63%. Сейчас они составляют 403,4 млн рублей — 60 копеек на каждый полученный рубль премии. Годом ранее «Росгосстрах» в Башкирии, похоже, вообще работал себе в убыток — на каждый рубль премии выплаты составляли 1,15 рублей. Основной сегмент для компании в регионе — обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (388 млн рублей премий), страхование прочего имущества граждан (158 млн рублей), страхование средств наземного транспорта (96 млн рублей).

Третье место по премиям заняла страховая компания «Сбербанк страхование жизни». В первом квартале 2018 года она получила премий на 361 млн рублей — это на треть больше, чем в первом квартале прошлого года. Выплаты при этом выросли еще больше — в 2,4 раза, до 28,8 млн рублей. На каждый полученный рубль, однако, приходится всего 8 копеек выплат. Годом ранее этот показатель равнялся 4 копейкам. 339 млн рублей премий приходится лишь на один продукт — добровольное страхование жизни. Еще 22,2 млн рублей приходится на страхование от несчастных случаев и болезней.

В основном со страхованием жизни связана и компания, занявшая четвертое место. Это «РГС-Жизнь». Объем ее премий составил около 309 млн рублей — показатель за год снизился на четверть, а выплаты выросли на 28% — до 116,8 млн рублей (с 22 до 38 копеек на каждый полученный рубль). 284 млн рублей премий приходится на страхование жизни, а 23,5 млн рублей — на страхование от несчастных случаев и болезней.

Третье место по премиям заняла страховая компания «Сбербанк страхование жизни». Фото tulapressa.ru

Замыкает пятерку «Ингосстрах» с 230 млн рублей премий. За год компания увеличила этот показатель даже больше, чем «Согаз», — в 2,2 раза. Выплаты при этом выросли лишь в полтора раза — до 68 млн рублей, а на каждый полученный рубль премий теперь приходится 30 копеек, а не 43 копейки, как годом ранее. 114 млн рублей из полученных премий компании приходится на ОСАГО, 53,5 млн рублей — на страхование прочего имущества юридических лиц, еще 41 млн рублей — на страхование средств наземного транспорта.

В топ-10 страховых компаний Башкортостана по премиям входят, кроме того, «ВСК» с 228 млн рублей премий и 91 млн рублей выплат (рост на 39% и снижение на 13%, соответственно), «АльфаСтрахование» с 220 млн рублей премий и 95 млн рублей выплат (рост на 57% и 99%), «АльфаСтрахование-Жизнь» (216 млн рублей премий и 18 млн рублей выплат — рост в 2,5 и 7 раз), «ВТБ Страхование» со 125 млн рублей премий и ростом в полтора раза, а также АО «Уралсиб Жизнь» со 117 млн рублей премий и годовым снижением на 12%.

ОСАГО переходит в рентабельность

Одной из ключевых и самых сложных сфер страхования является ОСАГО. Впрочем, как можно увидеть из статистики, за год она стала для страховщиков более прибыльной. В Башкортостане по итогам первых трех месяцев года объем премий составил 1,053 млрд рублей — за год он практически не изменился (после первого квартала 2017 года показатель равнялся 1,051 млрд рублей). А вот объем выплат снизился, причем очень заметно — сразу в два раза, с 1,4 млрд до 700 млн рублей. Таким образом, год назад на каждый полученный рубль премии приходилось 1,33 рубля выплат. Сейчас же этот показатель снизился до 66 копеек. Так что сфера ОСАГО, похоже, вновь становится рентабельной — хотя выплаты по отношению к премиям по-прежнему довольно велики: напомним, по всем сегментам страхования этот показатель в регионе составляет лишь 31 копейку.

Как отмечает Гульнара Ибрагимова из «Ренессанс страхования», для Башкортостана, как и для большинства регионов, роль ОСАГО на рынке очень значительная. «Резкое снижение выплат Российский союз автостраховщиков связывает с увеличением доли натурального возмещения (в виде ремонта). Такая форма возмещения позволяет исключить мошеннические схемы. С учетом того, что Башкортостан только по итогам 2017 года перешел из самой сложной — красной — зоны рейтинга проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО регионов, который ведет Российский союз автостраховщиков, в пограничную желтую зону, именно введение натурального возмещения дало такой серьезный эффект», — говорит она.

Как отмечает Гульнара Ибрагимова из «Ренессанс страхования», для Башкортостана, как и для большинства регионов, роль ОСАГО на рынке очень значительная. Фото rt.rbc.ru

Крупнейшая компания на рынке ОСАГО в регионе — «Росгосстрах». Объем ее премий составил 388 млн рублей, за год снизился почти на четверть — с 503 млн рублей. Выплаты снизились еще сильнее — более чем на две трети, с 922 до 288 млн рублей. На каждый рубль премий приходится 74 копейки выплат.

Второе место занимает «АльфаСтрахование» — объем премий тут составляет 124 млн рублей (в полтора раза больше, чем годом ранее), а выплат — 64 млн рублей (в 3 раза больше, чем в начале 2017 года). На каждый рубль премий приходится 52 копейки выплат — годом ранее этот показатель составлял всего 26 копеек.

Третье место занимает «Ингосстрах» — и показатель выплат к премиям тут еще ниже — всего 37 копеек. Всего объем полученных премий составил 114 млн рублей — в два раза больше, чем год назад. Выплаты же при этом выросли всего на 38% — до 42 млн рублей.

Четвертое место — у компании «Согаз». Она получила 100,6 млн рублей премий. Этот показатель за год изменился менее чем на 1% — а вот выплаты заметно снизились — сразу на четверть, с 82 до 63 млн рублей. На каждый полученный рубль премий приходится 63 копейки выплат, год назад этот показатель составлял 81 копейку.

Замыкает пятерку страховых компаний по премиям за ОСАГО САО «ВСК». В первом квартале компания собрала в Башкортостане 79,1 млн рублей премий. За год показатель вырос на треть. Выплаты, напротив, снизились на 12%. На каждый рубль премии приходится 60 копеек выплат — год назад этот показатель составлял 91 копейку.

Выплаты и премии в сегменте ОСАГО в 1 квартале 2017 и 2018 годов

II. Обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования) Обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования) II. Обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования) Обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования) Обязательное имущественное страхованиегражданской ответственности владельцев транспортных средств Обязательное имущественное страхованиегражданской ответственности владельцев транспортных средств Обязательное имущественное страхованиегражданской ответственности владельцев транспортных средств Обязательное имущественное страхованиегражданской ответственности владельцев транспортных средств 2 42 46 42 46 Выпл Прем Выплаты к премиям Выпл Прем 3 мес 2018 3 мес 2018 3 мес 2017 3 мес 2017 ИТОГО: 32 426 965,14 46 019 623,77 0,70 52 392 056 48 237 933 По договорам страхования на территории Российской Федерации — всего 32 426 871,98 46 018 259,34 0,70 52 392 056 48 237 401 Республика Башкортостан 699 620,75 1 053 945,20 0,66 1 399 023 1 051 476 ПАО СК «Росгосстрах» 287 839,02 387 987,59 0,74 921 790 503 029

Страхование жизни как инвестиционная модель

Отдельно стоит отметить сферу добровольного страхования жизни. В этом сегменте объем сборов премий составил 1,18 млрд рублей — это на 13% больше, чем годом ранее, при этом выплаты выросли больше — почти в полтора раза, со 127 до 187 млн рублей. На каждый полученный рубль приходится 16 копеек выплат. Сегмент этот, впрочем, очень особенный — и, по словам страховщиков, в этом случае такой параметр, как отношение выплат к премиям, не является корректным. В частности, в него входят такие виды, как накопительное и инвестиционное страхование жизни.

Максим Пушкарев, генеральный директор «ВТБ Страхование жизни», объясняет, что накопительное страхование жизни позволяет накопить на крупную покупку, на решение задач, требующих значительных вложений, — к примеру, учебу детей, улучшение жилищных условий, получить дополнительную прибавку к пенсии. «Механизм следующий: клиент с выбранной им периодичностью (один раз в месяц/квартал/год) вносит деньги на счет в течение определенного срока, по истечении которого ему возвращаются все вложенные деньги вместе с начисленной доходностью. Доходность состоит из постоянного и переменного значений. Такие договоры заключаются на срок 10—20 лет», — говорит он.

Что касается инвестиционного страхования жизни, то, по словам Пушкарева, этот инструмент более сложный и выбирать его есть смысл тем людям, приоритетом для которых является скорее получение прибыли, чем страховая защита. Клиент вносит денежные средства, выбирает инвестиционную стратегию и по окончании срока действия договора получает доходность, которая зависит от эффективности выбранной им стратегии. Договоры ИСЖ заключаются на срок 3—5 лет.

«Оба механизма предусматривают страховые выплаты в случае наступления непредвиденных жизненных ситуаций в период действия договора. В зависимости от условий полиса выплата в ряде случаев может в разы превышать вложенные средства.

Четвертое место оказалось у АО «Уралсиб Жизнь» — объем премий составляет 116,9 млн рублей. Фото pr-bank.ru

Инвестиционное страхование жизни и накопительное страхование жизни — продукты с общими фундаментальными целями, но разными акцентами. Накопительное страхование является более массовым, подходит всем, приносит доход автоматически и надежно обеспечивает финансовую защиту при страховых случаях. Инвестиционное страхование приносит потенциально больший доход, но подходит лишь тем, кто готов разобраться в принципах инвестирования средств», — рассказывает директор «ВТБ Страхования».

Что касается Башкортостана, то лидером по премиям в сегменте добровольного страхования жизни здесь является «Сбербанк страхование жизни». В первые три месяца компания собрала 339 млн рублей — это на 27% больше, чем годом ранее. Объем премий при этом вырос в 2,4 раза — до 28 млн рублей.

285 млн рублей премий получила компания «РГС-Жизнь» — показатель за год снизился на четверть. А вот выплаты, и до того довольно большие для этого сегмента, выросли на 29% — до 107,8 млн рублей. Третье место оказалось у «АльфаСтрахование-Жизнь» — компания собрала в 2,5 раза больше премий, чем год назад, — 216 млн рублей, а выплатила 18,3 млн рублей — в 7,3 раза больше, чем год назад.

Четвертое место оказалось у АО «Уралсиб Жизнь» — объем премий составляет 116,9 млн рублей (на 12% меньше, чем год назад), а замыкает пятерку «Согаз-Жизнь» с премиями на 84 млн рублей (в полтора раза больше, чем год назад).

Выплаты и премии в сегменте добровольного страхования жизни в 1 квартале 2017 и 2018 годов

Выпл Прем Выплаты к премиям Выпл Прем 3 мес 2018 3 мес 2018 3 мес 2017 3 мес 2017 ИТОГО: 10 676 080,20 92 220 753,26 0,12 7 788 904 59 830 624 По договорам страхования на территории Российской Федерации — всего 10 676 080,20 92 220 753,26 0,12 7 788 904 59 830 624 Республика Башкортостан 186 509,00 1 176 280,57 0,16 127 288 1 043 778 ООО СК «Сбербанк страхование жизни» 28 109,12 339 173,68 0,08 11 702 266 208 ООО «СК „РГС-Жизнь“ 107 795,92 285 607,26 0,38 83 684 382 826 ООО „АльфаСтрахование-Жизнь“ 18 339,34 216 087,41 0,08 2 499 86 010 АО „УРАЛСИБ Жизнь“ 116 864,60 0,00 3 398 132 560 ООО „СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ“ 2 432,83 83 956,35 0,03 1 256 54 856

В личном страховании — недосягаемый «Согаз»

Еще один крупный сегмент страхового рынка — добровольное личное страхование. Сборы страховых компаний Башкортостана в этом сегменте в первом квартале 2018 года составили 1,14 млрд рублей. За год они выросли более чем на треть — с 837 млн рублей. Выплаты при этом составили 307,9 млн рублей — на 7% больше, чем год назад. На каждый полученный рубль премии тут приходится 27 копеек выплат — годом ранее показатель равнялся 35 копейкам.

Безоговорочным лидером по премиям здесь является «Согаз». На него пришлось 716,4 млн рублей премий. За год показатель вырос почти в два раза. Выплаты при этом выросли на 64% — до 203,2 млн рублей.

У всех остальных страховых компаний показатель премий не достигает даже 100 млн рублей. Так, у обладателя второго места — «ВТБ Страхования» — премии в размере 89,5 млн рублей. За год они выросли в полтора раза, а выплаты выросли на треть, до 11,4 млн рублей. На каждый рубль премии приходится 13 копеек выплат.

Третье место — у «АльфаСтрахования». Объем премий тут составил 55,6 млн рублей — на 57% больше, чем годом ранее. Выплаты же, напротив, снизились на 16% — до 20 млн рублей. На рубль премии приходится 36 копеек выплат. На четвертом месте — страховая компания «ВСК» с 47,6 млн рублей премий (выросли за год на 83%) и 12,4 млн рублей выплат (снижение на четверть). На рубль премии приходится 26 копеек выплат. Замыкает пятерку «СК Кардиф», получившая 27 млн рублей премий. Это на 42% меньше, чем год назад. При этом выплаты выросли в 6,6 раза — до 4,3 млн рублей. И они до сих пор небольшие — лишь 16 копеек на каждый рубль премии.

Выплаты и премии в сегменте добровольного личного страхования (кроме страхования жизни) в 1 квартале 2017 и 2018 годов

Выпл Прем Выплаты к премиям Выпл Прем 3 мес 2018 3 мес 2018 3 мес 2017 3 мес 2017 ИТОГО: 26 992 386,77 104 116 797,13 0,26 26 053 168 93 074 522 По договорам страхования на территории Российской Федерации — всего 26 992 386,77 104 116 797,13 0,26 26 053 168 93 074 522 Республика Башкортостан 307 902,58 1 141 938,90 0,27 288 937 837 242 АО «СОГАЗ» 203 185,78 716 393,99 0,28 124 210 368 062 ООО СК «ВТБ Страхование» 11 351,56 89 477,81 0,13 8 473 59 135 АО «АльфаСтрахование» 20 017,72 55 578,31 0,36 23 773 35 343 САО «ВСК» 12 376,51 47 605,89 0,26 16 454 26 023 ООО «СК КАРДИФ» 4 341,65 27 133,99 0,16 658 47 020