ОСАГО пересчитают: эксперты предупредили о шквале исков автовладельцев по всей стране

В Российском союзе автостраховщиков не верят и убеждены: первые тяжбы на фоне победы татарстанских антимонопольщиков инициировали автоюристы

Фото: автопортал-рт.рф

Крупные страховщики сообщили о первых последствиях победы татарстанских антимонопольщиков в споре с Российским союзом автостраховщиков по заниженным размерам выплат ОСАГО в 2014—2015 годах. К ним начали поступать иски с требованием увеличить сумму компенсаций за ДТП за указанный период, что может негативно сказаться на их деятельности. Вместе с тем в самом РСА говорят об искусственном раздувании темы и констатируют: опрошенные ими ведущие страховщики информацию о вале исков опровергают и говорят, что в целом на рынке их — единицы. В теме разбиралась корреспондент «Реального времени».

Страховщикам аукнулись низкие выплаты?

Страховые компании стали получать первые иски с требованием увеличить сумму компенсаций за ДТП, произошедшие с 1 декабря 2014 года по 1 мая 2015. Поводом для обращений в суд стала позиция Верховного суда РФ, который в споре татарстанского УФАС с Российским союзом автостраховщиков встал на сторону антимонопольщиков, сообщают «Ведомости». Надзорная служба доказала, что в справочнике стоимости автозапчастей для страховых компаний за указанный период цены были занижены и, как следствие, страховые выплаты были меньше сумм, необходимых для ремонта.

Еще в 2016 году УФАС потребовало от РСА устранить нарушения, но страховщики с этим не согласились и пошли оспаривать решение антимонопольщиков в суд. Затянувшийся спор растянулся до 30 июля этого года, когда президиум Верховного суда РФ поставил в этом деле точку и отклонил иск РСА к УФАС.

После этого страховщики обещали начать новое исследование стоимости запасных частей к автомобилям, в ходе которого планируют собрать и проанализировать данные о ценах на детали в тысяче магазинов во всех субъектах страны. По итогам исследования в декабре 2018 на свет появится новый справочник стоимости запчастей:

«Таким образом, в установленный срок — к концу ноября — РСА приведет справочники в соответствие с требованиями предписания УФАС», — говорится в заявлении союза.

Надзорная служба доказала, что в справочнике стоимости автозапчастей для страховых компаний за указанный период цены были занижены и, как следствие, страховые выплаты были меньше сумм, необходимых для ремонта. Фото ryazan-expert.ru



«Сами виноваты — сколько лет уже с ними бьются автомобилисты»

Напомним, что татарстанское УФАС начало разбираться в ценах в справочнике РСА после жалоб автолюбителей. Как писало «Реальное время», тогда они выяснили, что практически по всем позициям стоимость запчастей была занижена на 10—40 процентов. По словам Сергея Павлова, заместителя руководителя УФАС по РТ, в Татарстане возмещение происходило и вовсе по самарским ценам.

— РСА было предоставлено письмо, в котором объяснялось, что ввиду того, что сроки проведения исследования были сжатые, цены брались по телефонным звонкам и из переписки с менеджерами. Кроме того, нам удалось установить, что при конечном формировании цены учитывались оптовые скидки, которые доходили до 40 процентов, что так же в связи с положениями методики является недопустимым, так как разрешает учитывать только скидки розничным покупателям, — комментировал методику исследования РСА Павлов.

Региональный представитель Федерации автовладельцев России Рамиль Хайруллин отмечает, что такое развитие событий было ожидаемым.

— Ситуация ожидаемая. Раз в справочниках была неактуальная информация, стоимость занижали, естественно, автовладельцы сейчас будут подавать иски для компенсации, — говорит собеседник издания.

По его словам, страховщики сами виноваты в сложившейся ситуации.

— Сами виноваты — сколько лет уже с ними бьются автомобилисты. То не выплачивают, то занижают, то еще что-то. Они сами начали действовать по таким правилам, — отмечает представитель сообщества автомобилистов.

Рамиль Хайруллин отмечает, что такое развитие событий было ожидаемым. Фото evening-kazan.ru

РСА: «Тема раздувается искусственно»

В пресс-службе РСА «Реальному времени» пояснили, в чем заключаются требования антимонопольщиков, которые они должны выполнить.

— Требования в основном заключаются в том, чтобы вести мониторинг цен не в разрезе 11 экономических регионов, а в разрезе всех субъектов РФ. Сделать однозначный вывод о том, как именно в результате изменятся цены деталей в справочниках, не представляется возможным. Вероятно, для каких-то субъектов РФ они могут стать ниже, для каких-то — выше, — говорит пресс-секретарь РСА Вера Склярова.

В организации обращают внимание на то, что решения о пересчете конкретных выплат страхового возмещения в связи с предписанием татарстанских антимонопольщиков Верховный суд не выносил. Кроме того, по их мнению, проблема раздувается искусственным образом, поскольку опрос крупных страховых компаний показал, что по отношению к ним исков о пересчете выплат не поступало.

— Пока есть отдельные иски с требованием пересмотреть размер возмещения, и эти иски носят единичный характер. Мы предполагаем, что эти иски являются инициативой автоюристов. Говорить об их влиянии на страховой рынок, на наш взгляд, не представляется возможным. Мы провели опрос ведущих страховщиков на предмет наличия подобных исков, по его результатам стало очевидно, что к крупнейшим компаниям таких исков не поступало, по всему страховому рынку таких исков единицы. Таким образом, тема раздувается искусственно, — комментируют в пресс-службе союза.

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