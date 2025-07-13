Больше половины казанцев предпочитают фрилансу найм

Больше всего наемных сотрудников насчитывается на производстве — 76%

Фото: Артем Дергунов

Большинство жителей Казани — 69% — работают в найме. Фриланс предпочитают лишь 9%, совмещают оба варианта — 8%. Об этом сообщают аналитики «Росгосстраха» и hh.ru.

Больше всего наемных сотрудников задействовано на производстве (76%), в розничной торговле (74%) и службах безопасности (71%). Фриланс популярен у тех, кто занимается искусством (34%), маркетингом и рекламой (34%), а также ИТ (24%).

Интересно, что перешли с фриланса на работу по найму 8% участников опроса. По их словам, сложнее всего было привыкнуть к фиксированному графику (49% ответов), вернуться к рутинным задачам и ограничениям (40%). Также им тяжело далась утрата самостоятельности и независимости в работе (35%).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напротив, из найма во фриланс перешли 11% участников исследования. В числе проблем, с которыми они столкнулись, — нестабильный доход (66%), сложности с поиском клиентов (55%) и риск сотрудничества с недобросовестными заказчиками (42%). Также опрошенные говорили об отсутствии соцгарантий и стабильности (41%).

Напомним, почти половина работодателей Татарстана испытывает нехватку кадров. Наиболее критична ситуация в розничной торговле, где на 1 вакансию приходится всего 1,6 резюме.

Галия Гарифуллина