Ставки сделаны. Посмотрев на Эрдогана, Эльвира Набиуллина вернула страну в 2014 год

Самое интригующее заседание ЦБ закончилось повышением ставки впервые с декабря 2014 года и «радикальным» прогнозом по инфляции

Банк России 14 сентября прервал фазу смягчения денежно-кредитной политики, которая продолжалась без малого 4 года. Вопреки консенсус-прогнозам, он повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,50%. Причин для смены курса было несколько. Главная из них — инфляция, которая начала расти быстрее, чем предполагалось. Подробнее — в материале «Реального времени».

Много «за»

Если прошлое заседание ЦБ многие называли предсказуемым и даже безыдейным, то с сегодняшним все было наоборот: к нему было приковано особое внимание. До недавнего времени аналитики пытались угадать, решится ли регулятор на снижение ключевой ставки, но в этот раз интрига заключалась в том, будет ли она повышена.

От того, что это возможно, рынок успел отвыкнуть: в последний раз ставка повышалась в декабре 2014 года (до 17,00%). Однако поводов для размышлений недавно добавила Эльвира Набиуллина. Полторы недели назад в Сочи она заявила, что значительное число факторов по-прежнему говорит в пользу сохранения ставки. В то же время «появились некоторые факторы, которые позволяют положить на стол вопрос возможного повышения».

Таких факторов было сразу несколько. Годовая инфляция в августе достигла 3,1% — максимального значения с августа 2017 года. Инфляционные ожидания выросли до уровня, на котором находились в октябре прошлого года — 9,9%. Впереди повышение НДС, из-за которого, как прогнозирует ЦБ, рост цен ускорится еще больше.

Кроме того, аргументами для повышения ставки могли стать слабый рубль и отток иностранных инвесторов с рынка ОФЗ (в июле их доля упала до полуторагодовалого минимума). Но и это не все. Российский регулятор мог принять во внимание решение Банка Турции — вчера он повысил ключевую ставку до 24,00%, что поддержало рекордно упавшую турецкую лиру, а заодно и рубль. В последнее время под давлением также находились валюты Аргентины, Индии, Бразилии и ЮАР. В этой ситуации некоторые аналитики высказывали мнение, что одновременное ужесточение денежной политики Россией и Турцией способно прекратить падение развивающихся рынков.

«Участники рынка чувствуют кровь»

Серьезных контраргументов, которые позволили бы сохранить ставку, не было, не считая высокой цены на нефть, полагает портфельный управляющий General Invest Алексей Губин. Аргументы же за повышение игнорировать было сложно, поэтому они перевесили

В пресс-релизе по итогам заседания ЦБ указал, что инфляция возвращается к целевому уровню в 4% быстрее, чем предполагалось. Изменение внешних условий существенно усилило проинфляционные риски. Теперь ЦБ считает, что инфляция может превысить таргет уже к концу этого года (прогнозируется диапазон в 3,8—4,2%). Максимума она достигнет в первой половине следующего года (около 6%), а к концу 2019-го будет составлять 5—5,5%.

Основные риски связаны с высокой неопределенностью внешних условий и их влиянием на финансовые рынки, говорится в пресс-релизе. Дальнейший рост доходностей на развитых рынках, отток капитала из стран с формирующимися рынками и геополитические факторы могут привести к сохранению волатильности и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания.

Конечно, курсовые факторы вкупе с «фактором стадности» (повышение ставки Банком Турции) тоже сыграли роль, однако главной была ситуация с инфляцией, говорит главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах: «Нынешний прогноз ЦБ поражает своим радикализмом. Ожидания роста инфляции очень большие, и при таких условиях по логике ЦБ нужно повышать ставку».

Впрочем, повышая ставку, регулятор решает одну проблему и закрывает глаза на другие, продолжает Табах. Возникают риски придушить кредитную активность, особенно если придется и дальше ужесточать денежно-кредитную политику. «Участники рынка чувствуют кровь», поэтому не исключено, что в ожидании еще большего повышения ставки продолжатся атаки на рубль.

По мнению Губина, повышение ставки в Турции вряд ли повлияло на решение российского ЦБ — оно основывалось на более важных фундаментальных факторах. «[В дальнейшем] в первую очередь как регулятор, так и инвесторы будут следить за развитием геополитической ситуации вокруг России. И в случае ее ухудшения и, как следствие, обострения факторов, перечисленных выше, регулятор может принять решение по повышению ключевой ставки», — говорит он.

Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания не исключила, что ставка может быть еще раз повышена. При этом она сказала, что не считает сегодняшнее решение началом цикла повышения ставки.