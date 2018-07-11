Руль мечты: Lada Vesta — почти в лидерах по продажам, а Toyota сдает позиции
Какие машины покупали россияне в первой половине 2018 года
Судя по статистике продаж автомобилей, за последний год спрос на транспортные средства значительно вырос. «Реальное время» отобрало топ-25 автомобилей по продажам в России, и в 22 случаях количество проданных машин за год выросло. Соответственно, продажи снизились только в случае с тремя популярными моделями.
Lada Vesta активно жмется к Kia Rio, а в июне даже вырвалась вперед
Самым продаваемым автомобилем в России в первом полугодии 2018 года снова стала Kia Rio. Модель довольно давно закрепилась на 1-м месте, однако сейчас к ней вплотную приближается «конкурент» в виде российской Lada. Kia Rio в первом полугодии было продано в количестве 51,6 тысячи экземпляров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 12% — тогда было продано 46,2 тысячи автомобилей. В июне, к слову, рост оказался меньше, чем за полугодие — всего 10%.
Lada Vesta по продажам занимает 2-е место, причем проданных машин совсем немногим меньше, чем Kia Rio. При этом, учитывая темпы роста продаж, можно предположить, что по итогам года «Веста» станет самым продаваемым автомобилем в России. В первом полугодии было продано 49,6 тысячи автомобилей — всего на 2 тысячи меньше, чем Kia Rio. За год показатель увеличился почти в полтора раза, точнее, на 43% (годом ранее число проданных автомобилей составляло 34,6 тысячи, меньше чем тогда было продано другой модели «Лады» — «Гранты»). В июне рост оказался еще больше — 49%. Отметим, что непосредственно в июне «Веста» и вовсе заняла 1-е место по продажам. Было продано 9,9 тысячи автомобилей против 8,8 тысячи экземпляров Kia Rio.
У некогда самой популярной модели «Лады», «Гранты», оказалось 3-е место. Ее по-прежнему покупают очень активно — 45,7 тысячи экземпляров за полгода, но спрос явно снижается. Рост продаж по сравнению с прошлым годом составил всего 9% — такими темпами вернуться на первые две строчки по популярности у модели уже вряд ли получится. В июне рост по сравнению с тем же месяцем прошлого года составил всего 7%. «Гранта» в июне, однако, по-прежнему оказалась более продаваемой, чем Kia Rio. Было продано 9,2 тысячи экземпляров.
Hyundai Solaris занимает 4-е место. За полгода их продали 33,9 тысячи экземпляров, и шансов занять первые места по итогам года у него еще меньше, чем у «Гранты» — за год рост продаж составил всего 3%. Отметим также, что конкретно в июне — по сравнению с тем же месяцем прошлого года — таких автомобилей было продано даже меньше, сразу на 14%. В июне 2018 года было продано 6 400 машин, а в июне 2017-го — 7 485.
На 5-м месте оказался другой представитель того же корейского производителя — «паркетник» Hyundai Creta. В отличие от более дешевого Hyundai Solaris, рост его популярности очень значительный. В январе — июне 2018 года было продано на 38% больше автомобилей этой марки, чем в первом полугодии 2017 года. Показатели продаж автомобилей почти сравнялись — Hyundai Creta было продано 33 224 экземпляра.
Подзабытый RAV4 и напористый Outlander
Открывает вторую пятерку лучших по продажам автомобилей Volkswagen Polo. Производящийся в Калуге автомобиль был продан в первом полугодии в количестве 27 тысяч штук. Показатель здесь растет, хоть и не так значительно, как у некоторых других моделей, — на четверть по сравнению с прошлым годом. Еще более заметен рост продаж в июне — по сравнению с результатом годовой давности продажи выросли на 45%, с 3,6 до 5,3 тысячи экземпляров.
У «паркетника» от холдинга Renault-Nissan, Renault Duster, оказалось 7-е место. В первом полугодии было продано 21,3 тысячи таких машин — на 7% больше, чем годом ранее. В июне рост по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года еще менее заметен — всего 2% и около 4 тысяч проданных машин.
У Lada Largus, внезапно показавшей очень значительный рост — в полтора раза за год — 8-е место. За первое полугодие была продана почти 21 тысяча таких машин, год назад показатель равнялся всего 14 тысячам. Skoda Rapid занимает 9-е место. Таких автомобилей в первом полугодии было реализовано 17 тысяч, что на 22% больше, чем годом ранее. Наконец, 10-е место занимает Kia Sportage, почти догнавший Rapid. Их было продано 16,7 тысячи штук, при этом темпы роста выше — 30% за год.
Из остальных автомобилей, входящих в топ-25, в положительном смысле можно выделить Mitsubishi Outlander. Машин этой модели было продано 11,3 тысячи штук, сразу на 54% больше, чем год назад. Хороший рост показывает также Kia Cee'd (более чем на треть за год, до 10,7 тысячи штук) и Volkswagen Tiguan (рост на 29%, до 15,6 тысячи штук).
В негативном смысле выделяются три машины, показавшие отрицательную динамику по продажам. В первую очередь это Toyota RAV4, продажи которой снизились на 16% по сравнению с прошлым годом, — с 16 до 13,4 тысячи штук (в первом полугодии прошлого года машин этой модели было продано больше чем, например, Lada X-Ray и Renault Logan). Также в «минусе» оказалась еще одна модель от Toyota — Camry (показатель снизился на 1%, до 13,9 тысячи штук) и уже ставший своего рода «классическим» внедорожник от «АвтоВАЗа» — Chevrolet Niva (продажи снизились на 2%, до 14,2 тысячи штук).
|Модель
|январь-июнь 2018
|январь-июнь 2017
|%
|июнь 2018
|июнь 2017
|Kia Rio
|51558
|46158
|12%
|8808
|8032
|Лада Веста
|49635
|34595
|43%
|9873
|6609
|Лада Гранта
|45672
|41996
|9%
|9182
|8552
|Hyundai Solaris
|33857
|32745
|3%
|6400
|7485
|Hyundai Creta
|33224
|24143
|38%
|5768
|4012
|Volkswagen Polo
|26966
|21718
|24%
|5269
|3630
|Renault Duster
|21290
|19809
|7%
|3996
|3923
|Лада Ларгус
|20989
|13687
|53%
|3846
|3236
Японцы стремятся на российский рынок
Что касается продаж автомобилей по маркам, то абсолютным лидером здесь является «Лада». В первом полугодии было продано почти 170 тысяч машин этой модели — на 21% больше, чем год назад (тогда показатель составлял 140 тысяч). У Kia — 2-е место, и, похоже, тоже «незыблемо». Всего производитель продал 111 тысяч автомобилей — на 31% больше, чем годом ранее.
В пятерку входят также Hyundai c 87 тысячами и ростом на 23%, Renault с 70,8 тысячи и ростом на 16%, Volkswagen c 48 тысячами и 22% роста. В десятке популярных марок, помимо этого, японские Toyota и Nissan (около 37 тысяч штук, рост на 7% и 5% соответственно), чешская Skoda (36 тысяч экземпляров и значительный рост на 27%), коммерческие автомобили ГАЗ (27 тысяч и рост на 8%), а также Ford (26 тысяч экземпляров и рост на 17%).
Помимо этого, интересно обратить внимание на значительные успехи Mitsubishi, увеличившего продажи в 2,3 раза — с 8,7 до 20,1 тысячи автомобилей за полгода. Вероятно, отчасти это связано и с успехами самой популярной модели производителя — Outlander. Заметный рост — на 44% — кроме того, у Subaru (с 2,5 до 3,6 тысячи автомобилей). А вот, например, у Datsun, напротив, очень значительное снижение продаж — на 21%, с 10,9 до 8,6 тысячи автомобилей. Также заметно снижение у Audi — на 12%, с 8,4 до 7,4 тысячи машин.
|Марка
|январь-июнь 2018
|январь-июнь 2017
|%
|июнь 2018
|июнь 2017
|Лада
|169884
|140231
|21%
|31404
|27396
|Kia
|111214
|85189
|31%
|19861
|16755
|Hyundai
|87191
|70641
|23%
|16441
|14677
|Renault
|70844
|60838
|16%
|13567
|12239
|Volkswagen
|48158
|39627
|22%
|8934
|7357
|Toyota
|47094
|43895
|7%
|9117
|9059
|Nissan
|37037
|35208
|5%
|7392
|6900
|Skoda
|36339
|28701
|27%
|7144
|5656
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