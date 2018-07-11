Руль мечты: Lada Vesta — почти в лидерах по продажам, а Toyota сдает позиции

Какие машины покупали россияне в первой половине 2018 года

Фото: Максим Платонов

Судя по статистике продаж автомобилей, за последний год спрос на транспортные средства значительно вырос. «Реальное время» отобрало топ-25 автомобилей по продажам в России, и в 22 случаях количество проданных машин за год выросло. Соответственно, продажи снизились только в случае с тремя популярными моделями.

Lada Vesta активно жмется к Kia Rio, а в июне даже вырвалась вперед

Самым продаваемым автомобилем в России в первом полугодии 2018 года снова стала Kia Rio. Модель довольно давно закрепилась на 1-м месте, однако сейчас к ней вплотную приближается «конкурент» в виде российской Lada. Kia Rio в первом полугодии было продано в количестве 51,6 тысячи экземпляров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 12% — тогда было продано 46,2 тысячи автомобилей. В июне, к слову, рост оказался меньше, чем за полугодие — всего 10%.

Lada Vesta по продажам занимает 2-е место, причем проданных машин совсем немногим меньше, чем Kia Rio. При этом, учитывая темпы роста продаж, можно предположить, что по итогам года «Веста» станет самым продаваемым автомобилем в России. В первом полугодии было продано 49,6 тысячи автомобилей — всего на 2 тысячи меньше, чем Kia Rio. За год показатель увеличился почти в полтора раза, точнее, на 43% (годом ранее число проданных автомобилей составляло 34,6 тысячи, меньше чем тогда было продано другой модели «Лады» — «Гранты»). В июне рост оказался еще больше — 49%. Отметим, что непосредственно в июне «Веста» и вовсе заняла 1-е место по продажам. Было продано 9,9 тысячи автомобилей против 8,8 тысячи экземпляров Kia Rio.

У некогда самой популярной модели «Лады», «Гранты», оказалось 3-е место. Ее по-прежнему покупают очень активно — 45,7 тысячи экземпляров за полгода, но спрос явно снижается. Рост продаж по сравнению с прошлым годом составил всего 9% — такими темпами вернуться на первые две строчки по популярности у модели уже вряд ли получится. В июне рост по сравнению с тем же месяцем прошлого года составил всего 7%. «Гранта» в июне, однако, по-прежнему оказалась более продаваемой, чем Kia Rio. Было продано 9,2 тысячи экземпляров.

«Гранту» по-прежнему покупают очень активно — 45,7 тысячи экземпляров за полгода, но спрос явно снижается. Фото wikipedia.org



Hyundai Solaris занимает 4-е место. За полгода их продали 33,9 тысячи экземпляров, и шансов занять первые места по итогам года у него еще меньше, чем у «Гранты» — за год рост продаж составил всего 3%. Отметим также, что конкретно в июне — по сравнению с тем же месяцем прошлого года — таких автомобилей было продано даже меньше, сразу на 14%. В июне 2018 года было продано 6 400 машин, а в июне 2017-го — 7 485.

На 5-м месте оказался другой представитель того же корейского производителя — «паркетник» Hyundai Creta. В отличие от более дешевого Hyundai Solaris, рост его популярности очень значительный. В январе — июне 2018 года было продано на 38% больше автомобилей этой марки, чем в первом полугодии 2017 года. Показатели продаж автомобилей почти сравнялись — Hyundai Creta было продано 33 224 экземпляра.

Подзабытый RAV4 и напористый Outlander

Открывает вторую пятерку лучших по продажам автомобилей Volkswagen Polo. Производящийся в Калуге автомобиль был продан в первом полугодии в количестве 27 тысяч штук. Показатель здесь растет, хоть и не так значительно, как у некоторых других моделей, — на четверть по сравнению с прошлым годом. Еще более заметен рост продаж в июне — по сравнению с результатом годовой давности продажи выросли на 45%, с 3,6 до 5,3 тысячи экземпляров.

У «паркетника» от холдинга Renault-Nissan, Renault Duster, оказалось 7-е место. В первом полугодии было продано 21,3 тысячи таких машин — на 7% больше, чем годом ранее. В июне рост по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года еще менее заметен — всего 2% и около 4 тысяч проданных машин.

В положительном смысле можно выделить Mitsubishi Outlander. Машин этой модели было продано 11,3 тысячи штук — сразу на 54% больше, чем год назад. Фото Максима Платонова

У Lada Largus, внезапно показавшей очень значительный рост — в полтора раза за год — 8-е место. За первое полугодие была продана почти 21 тысяча таких машин, год назад показатель равнялся всего 14 тысячам. Skoda Rapid занимает 9-е место. Таких автомобилей в первом полугодии было реализовано 17 тысяч, что на 22% больше, чем годом ранее. Наконец, 10-е место занимает Kia Sportage, почти догнавший Rapid. Их было продано 16,7 тысячи штук, при этом темпы роста выше — 30% за год.



Из остальных автомобилей, входящих в топ-25, в положительном смысле можно выделить Mitsubishi Outlander. Машин этой модели было продано 11,3 тысячи штук, сразу на 54% больше, чем год назад. Хороший рост показывает также Kia Cee'd (более чем на треть за год, до 10,7 тысячи штук) и Volkswagen Tiguan (рост на 29%, до 15,6 тысячи штук).

В негативном смысле выделяются три машины, показавшие отрицательную динамику по продажам. В первую очередь это Toyota RAV4, продажи которой снизились на 16% по сравнению с прошлым годом, — с 16 до 13,4 тысячи штук (в первом полугодии прошлого года машин этой модели было продано больше чем, например, Lada X-Ray и Renault Logan). Также в «минусе» оказалась еще одна модель от Toyota — Camry (показатель снизился на 1%, до 13,9 тысячи штук) и уже ставший своего рода «классическим» внедорожник от «АвтоВАЗа» — Chevrolet Niva (продажи снизились на 2%, до 14,2 тысячи штук).

Самые продаваемые модели автомобилей в России, на июнь 2018 года

Модель январь-июнь 2018 январь-июнь 2017 % июнь 2018 июнь 2017 Kia Rio 51558 46158 12% 8808 8032 Лада Веста 49635 34595 43% 9873 6609 Лада Гранта 45672 41996 9% 9182 8552 Hyundai Solaris 33857 32745 3% 6400 7485 Hyundai Creta 33224 24143 38% 5768 4012 Volkswagen Polo 26966 21718 24% 5269 3630 Renault Duster 21290 19809 7% 3996 3923 Лада Ларгус 20989 13687 53% 3846 3236

Японцы стремятся на российский рынок

Что касается продаж автомобилей по маркам, то абсолютным лидером здесь является «Лада». В первом полугодии было продано почти 170 тысяч машин этой модели — на 21% больше, чем год назад (тогда показатель составлял 140 тысяч). У Kia — 2-е место, и, похоже, тоже «незыблемо». Всего производитель продал 111 тысяч автомобилей — на 31% больше, чем годом ранее.

В пятерку входят также Hyundai c 87 тысячами и ростом на 23%, Renault с 70,8 тысячи и ростом на 16%, Volkswagen c 48 тысячами и 22% роста. В десятке популярных марок, помимо этого, японские Toyota и Nissan (около 37 тысяч штук, рост на 7% и 5% соответственно), чешская Skoda (36 тысяч экземпляров и значительный рост на 27%), коммерческие автомобили ГАЗ (27 тысяч и рост на 8%), а также Ford (26 тысяч экземпляров и рост на 17%).

Помимо этого, интересно обратить внимание на значительные успехи Mitsubishi, увеличившего продажи в 2,3 раза — с 8,7 до 20,1 тысячи автомобилей за полгода. Вероятно, отчасти это связано и с успехами самой популярной модели производителя — Outlander. Заметный рост — на 44% — кроме того, у Subaru (с 2,5 до 3,6 тысячи автомобилей). А вот, например, у Datsun, напротив, очень значительное снижение продаж — на 21%, с 10,9 до 8,6 тысячи автомобилей. Также заметно снижение у Audi — на 12%, с 8,4 до 7,4 тысячи машин.

Самые продаваемые марки автомобилей в России, на июнь 2018 года

Марка январь-июнь 2018 январь-июнь 2017 % июнь 2018 июнь 2017 Лада 169884 140231 21% 31404 27396 Kia 111214 85189 31% 19861 16755 Hyundai 87191 70641 23% 16441 14677 Renault 70844 60838 16% 13567 12239 Volkswagen 48158 39627 22% 8934 7357 Toyota 47094 43895 7% 9117 9059 Nissan 37037 35208 5% 7392 6900 Skoda 36339 28701 27% 7144 5656