Смена лидера: кто из страховщиков Татарстана выплачивает больше, чем собирает

Ситуация на страховом рынке республики в 2017 году: победы банковских компаний, второе место «нефтяников» и ДМС обогнало ОСАГО

«Реальное время» анализирует результаты деятельности страховых компаний в Татарстане по итогам 2017 года. Общая сумма их страховых премий составила 1,28 триллиона рублей, в то время как выплат было совершено всего на 510 млрд рублей. При этом страхование жизни выросло в полтора раза, а сегмент ДМС растет быстрее, чем ОСАГО.

Рубль берем, половину отдаем

По итогам 2017 года страховщики на территории России получили 1,28 трлн рублей страховых премий. Выплаты, которые обеспечили страховщики, за прошедший год составили 509,5 млрд рублей. Таким образом, на каждый полученный рубль приходится 40 выплаченных копеек.

Аналогичный показатель в Татарстане выше — здесь страховщики за каждый полученный рубль заплатили 52 копейки. Всего в Татарстане было получено 26,5 млрд рублей премий. Выплат же было совершено на сумму в 13,8 млрд рублей.

Лидером в Татарстане как по премиям, так и по выплатам стал «Росгосстрах». Компания получила 2,57 млрд рублей страховых премий, выплатила при этом составила 2,17 млрд рублей. На каждый полученный рубль пришлось значительно больше выплаченных денег, чем в среднем по Татарстану — 84 копейки.

Замыкает тройку лидеров еще одна местная компания – «НАСКО Татарстан», сменившая хозяина. Фото zyabcon.ru



Второе место по премиям (но не по выплатам) заняла, подконтрольная «Татнефти» страховая компания «Чулпан». Она получила 2 млрд рублей премий, выплатив при этом 1,04 млрд рублей — по 52 копейки с каждого полученного рубля. Замыкает тройку лидеров еще одна местная компания — «НАСКО Татарстан», сменившая хозяина. По итогам 2017 года она получила 1,95 млрд рублей страховых премий, выплатив 1,29 млрд рублей — с каждого полученного рубля компания выплатила 66 копеек.

Четвертое место по страховым премиям оказалось у «Альфастрахования». Компания получила 1,83 млрд рублей страховых премий, вернув в виде выплат лишь 40 копеек с каждого рубля — 739 млн рублей. Замыкает пятерку еще один федеральный игрок — «Согаз», получивший 1,8 млрд рублей и выплативший 659 млн рублей — по 37 копеек с каждого полученного рубля. Больше миллиарда рублей, кроме того, получили «Сбербанк Страхование Жизни» (1,55 млрд рублей при 117 млн рублей выплат — лишь по 8 копеек с каждого полученного рубля) и «Росгосстрах-Жизнь» (1,18 млрд рублей премий при выплатах в 155 млн рублей — всего по 13 копеек с каждого полученного рубля).

Что касается лидеров по выплатам — то второе место после упомянутого «Росгосстраха» занимает страховая компания «Чулпан-Жизнь». Получив всего 830 млн рублей страховых премий, она выплатила 1,33 млрд рублей. На каждый полученный рубль, таким образом, приходится целых 1,61 рубля выплаченных. Третье место по выплатам занял упомянутый «Наско Татарстан», четвертое место у «Армейца» с 1,26 млрд рублей выплат при 881 млн рублей премий (1,42 рубля выплачено на каждый полученный рубль). Замыкает пятерку компаний по выплатам «Чулпан».

Результаты деятельности страховых компаний в Татарстане по итогам 2017 года

Рег. № Наименование Сведения о выплатах по субъектам Российской Федерации в разрезе страховщиков Сведения о страховых премиях по субъектам Российской Федерации в разрезе страховщиков Выплат на каждый полученный рубль По договорам страхования на территории Российской Федерации — всего 509 539 057 1 277 547 649 0,40 Республика Татарстан 13 821 597 26 506 864 0,52 1 РОСГОССТРАХ 2 173 684 2 573 769 0,84 1216 ЧУЛПАН 1 035 172 2 004 253 0,52 3116 НАСКО ТАТАРСТАН 1 285 698 1 951 971 0,66 2239 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 739 393 1 825 908 0,40 1208 СОГАЗ 659 405 1 805 524 0,37 3692 СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 116 998 1 553 385 0,08 3984 РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 155 058 1 178 053 0,13

ДМС растет быстрее ОСАГО

Одной из главных сфер страхования на данный момент является добровольное медицинское страхование. В 2017 году в Татарстане сумма страховых премий по ДМС составила 2,82 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом эта сумма значительно выросла — на 16%.

При этом сумма выплат составила 1,95 млрд рублей, она выросла всего на 3,3%, с 1,89 млрд рублей. На каждый полученный страховыми компаниями рубль премии, таким образом, приходится 69 копеек выплат. Годом ранее этот показатель составлял 78 копеек.

Отметим, что показатель Татарстана по премиям — самый высокий среди всех регионов Приволжского федерального округа. При показателе Татарстана с 2,82 млрд рублей у ближайшего преследователя, Самарской области, он равен всего 1,47 млрд рублей. В лидерах также Пермский край с 1,4 млрд рублей и Башкортостан с 1,37 млрд рублей.

По выплатам Татарстан также находится на втором месте с 1,95 млрд рублей, а вот второе место оказалось у Башкортостана с 1,2 млрд рублей. В этом регионе на каждый полученный рубль премии приходится 88 копеек выплат. Третье место по сумме выплат занимает Пермский край с 1,1 млрд рублей.

«Альфастрахование» выходит в лидеры по автострахованию

Гораздо больше, чем о собственном здоровье, однако, жители Татарстана заботятся о своих автомобилях. Складывается здесь безапеляционность требований к их страховке — речь идет об ОСАГО. За 2017 год в Татарстане страховые компании получили премий по этому виду страхования в размере 7,5 млрд рублей.

Впрочем, очень прибыльной эту сферу назвать нельзя. В 2017 году на каждый полученный рубль страховые компании возвращали 88 копеек. По России аналогичный показатель составляет 79 копеек. Объем премий в Татарстане за год снизился примерно на 3,1%, а объем выплат — на 2,1%.

Лидером по объему премий в Татарстане в сфере обязательного страхования автогражданской ответственности стала страховая компания «НАСКО Татарстан». Она получила 1,16 млрд рублей премий, выплатив лишь по 65 копеек с каждого полученного рубля. Общий объем выплат составил 757 млн рублей. Отметим, что результаты компании за год заметно снизились (премии — на 5,8%, а выплаты — еще больше, на 18,9%), что не помешало ей сохранить лидерство.

Второе место оказалось у страховой компании «Росгосстрах». В 2017 году она получила 887 млн рублей страховых премий, что заметно меньше, чем годом ранее — тогда показатель составлял 1,14 млрд рублей: снижение — на 22%, однако еще большее снижение было по выплатам — почти на четверть. Тем не менее, компания по-прежнему выплачивает больше, чем получает премий: на каждый полученный рубль компания выплачивает 1,69 рублей.

Третье место занимает еще одна компания, которая платит больше, чем получает. Это — компания «Армеец», которая была в 2016 году номер один в этом сегменте. В 2017 году компания получила около 784 млн рублей премий, за каждый рубль из которых заплатила по 1,45 рублей. Объем выплат составил 1,14 млрд рублей. Отметим, что еще год назад компания получала по договорам ОСАГО больше, чем отдавала. Однако с тех пор объем премий снизился на 41%, в то время как объем выплат увеличился на 15,4%.

Помимо этих компаний, в пятерку входят «Чулпан» и «Альфастрахование». Причем, если у «Чулпана» показатели относительно стабильные — при объеме премий в 705 млн рублей объем выплат составляет около половины из этой суммы, и цифры существенно за год не поменялись, то «Альфастрахование» демонстрирует рекордный рост. Годом ранее она получила лишь 215 млн рублей страховых премий, выплатив 90 млн рублей. В этом же году по объему премий произошел скачок в три с лишним раза: до 703 млн рублей. Объем выплат при этом вырос пропорционально, но все же не так сильно — всего в три раза, до 268 млн рублей. На каждый полученный рубль «Альфастрахование» отдает лишь 38 копеек.

Результаты деятельности страховых компаний РТ по ОСАГО, 2017 год

Сведения о выплатах по субъектам Российской Федерации в разрезе страховщиков Сведения о страховых премиях по субъектам Российской Федерации в разрезе страховщиков Сведения о выплатах по субъектам Российской Федерации в разрезе страховщиков Сведения о страховых премиях по субъектам Российской Федерации в разрезе страховщиков Рег. № Наименование II. Обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования) Обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования) II. Обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования) Обязательное имущественное страхование Обязательное имущественное страхование

Обязательное имущественное страхование Обязательное имущественное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств гражданской ответственности владельцев транспортных средств

гражданской ответственности владельцев транспортных средств Выпл Прем Выпл 2017 2017 Выплат на каждый полученный рубль 2016 По договорам страхования на территории Российской Федерации — всего 175 516 144 222 069 260 0,79 172 645 917 Республика Татарстан 6 641 305 7 521 810 0,88 6 784 387 3116 НАСКО ТАТАРСТАН 756 511 1 156 404 0,65 933 068

Страхование имущества: выплаты растут быстрее премий

Однако есть сферы, в которых объемы страхования даже больше, чем в сфере ОСАГО. К примеру — добровольное страхование имущества. Вероятно, это связано с тем, что данный вид страхования более дорогой, чем ОСАГО.

В 2017 году страховщики получили в Татарстане по этому виду страхования сумму в 7,78 млрд рублей. Хотя этот показатель и очень большой, за последний год он, как и показатель ОСАГО, снизился, причем даже более значительно — на 8%. Еще сильнее снизился показатель выплат по этому виду страхования — на 8,2%, до 2,94 млрд рублей. Сейчас на каждый полученный рубль страховщики в Татарстане выплачивают примерно 38 копеек — заметно меньше, чем в сфере ОСАГО.

Интересно, что в отличие от ОСАГО, в сфере страхования имущества более активны федеральные игроки. Они расположились на первых трех местах в топе страховых компаний по объему страховых премий.

Первое место с большим отрывом у «Росгосстраха». Компания в 2017 году получила страховых премий на 1,57 млрд рублей. Объем выплат при этом составил 651 млн рублей. На каждый полученный рубль компания заплатила по 41 копейке — это чуть выше среднего показателя по Татарстану. Отметим, что за год этот вид страхования стал менее прибыльным для «Росгосстраха» — показатель премий уменьшился на 9%, в то время как выплаты выросли на 16%.

Компания увеличила и премии, и выплаты, однако общая тенденция схожа: премии за год выросли на 21%, а выплаты — сразу на 54%. Фото ekb.spravedlivo.ru



Второе место оказалось у «Альфастрахования». В отличие от «Росгосстраха», компания увеличила и премии, и выплаты, однако общая тенденция схожа: премии за год выросли на 21%, а выплаты — сразу на 54%. Общие цифры примерно в два раза отстают от цифр «Росгосстраха»: объем премий — 802 млн рублей, выплат — 360 млн рублей. На каждый полученный рубль компания выплатила 45 копеек.

Замыкает тройку лидеров «СОГАЗ», причем в его случае рост выплат заметен еще больше. Сумма страховых премий составляет 619 млн рублей, а выплат — 110 млн рублей. Заметно, что на каждый полученный рубль компания выплачивает меньше, чем первые две компании из рейтинга — всего 18 копеек. Однако отметим, что премии за год у «СОГАЗа» выросли на 5%, в то время как выплаты — сразу на 75%.

Входят в пятерку крупнейших страховых компаний по премиям за добровольное страхование имущества и два татарстанских игрока — «Чулпан» и «НАСКО Татарстан», причем они очень сильно отличаются по распределению премий и выплат. Находящаяся на четвертом месте «Чулпан» получила премий на 512 млн рублей, а выплатила лишь 66 млн рублей — по 13 копеек с каждого полученного рубля. При этом показатель компании, год назад занимавшей второе место, значительно снизился: по премиям — на 36%, а по выплатам — на 52%. Таким образом «Чулпан» является крупнейшим игроком, который выплаты снизил больше, чем премии.

Что касается обладателя пятого места — «НАСКО Татарстан» — то у него та же тенденция, что у компаний из топ-3: в то время как премии снизились на 8%, выплаты выросли, причем сразу на 38%. За 2017 год объем премий составил 505,5 млн рублей, а выплат — 343 млн рублей. На каждый полученный рубль компания выплачивает по 68 копеек.

Результаты деятельности страховых компаний РТ по страхованию имущества, 2017 год

Сведения о выплатах по субъектам Российской Федерации в разрезе страховщиков Сведения о страховых премиях по субъектам Российской Федерации в разрезе страховщиков Сведения о выплатах по субъектам Российской Федерации в разрезе страховщиков Рег. № Наименование Добровольное страхование имущества, ВСЕГО Добровольное страхование имущества, ВСЕГО Добровольное страхование имущества, ВСЕГО Выпл Прем Выпл 2017 2017 Выплат на каждый полученный рубль 2016 По договорам страхования на территории Российской Федерации — всего 138 602 811 353 063 734 0,39 146 228 501 Республика Татарстан 2 942 666 7 779 578 0,38 3 205 377 1 РОСГОССТРАХ 650 546 1 572 942 0,41 560 265 2239 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 360 866 802 348 0,45 233 648 1208 СОГАЗ 109 496 619 250 0,18 62 707 1216 ЧУЛПАН 66 086 512 336 0,13 137 486

Личное страхование: прорыв «СОГАЗа» и падение «Чулпан»

Еще одной важной сферой страхование является личное страхование. Оценивая этот сегмент, не включая крупную сферу страхования жизни, отметим, что она «просела» за год на 2,7%. Именно на столько снизился общий объем страховых премий по Татарстану — до 4,74 млрд рублей. При этом объем выплат составил 2,18 млрд рублей, он вырос на 2,3%. На каждый полученный рубль в среднем и по России, и по Татарстану пришлось 46 копеек выплат.

Крупнейшим страховщиком Татарстана в сфере личного страхования стал «СОГАЗ». В 2017 году компания получила премий на сумму в 908 млн рублей, а выплат осуществила на 410 млн рублей. В среднем на каждый полученный рубль пришлось 45 копеек выплат — показатель, максимально приближенный к среднему. При этом «СОГАЗ» показал в 2017 году рекордный рост, поднявшись с пятого места. Год назад показатель премий был в 2,5 раза меньше, а выплат — в полтора раза меньше.

Второе место занял прошлогодний безоговорочный лидер — компания «Чулпан». За год компания снизила объем премий на треть — с 1,07 млрд рублей до 723 млн рублей. Выплаты за тот же период снизились совсем не так значительно: на 9%, с 673 до 613 млн рублей. При этом у компании довольно большой показатель выплат по отношению к премиям — 85 копеек, годом ранее он равнялся 63 копейкам.

Третье место заняло «ВТБ Страхование», очень сильно увеличившее показатель по премиям. Он вырос в полтора раза, с 378 до 565 млн рублей. Выплаты также выросли, но не настолько значительно: на треть, до 33 млн рублей. Интересно, что у компании в этой сфере очень низкая доля выплат: на каждый полученный рубль премий приходится лишь 6 копеек выплат.

Четвертое место — у страховой компании «Спасение», у которой, как и у «Чулпан», высокий показатель выплат — 84 копейки на каждый рубль премий. Всего компания получила премий на 434 млн рублей при выплатах в 367 млн рублей. За год премии выросли на 4%, а выплаты — на 10%.

Наконец, замыкает пятерку еще одна компания, значительно улучшившая свои показатели, — «Альфастрахование». За 2017 год она получила в сфере личного страхования 266 млн рублей, что на 23% больше, чем годом ранее. Выплаты выросли не так значительно: на 19%, до 100 млн рублей. На каждый полученный рубль приходится 38 копеек премий.

Результаты деятельности страховых компаний РТ в сфере личного страхования, 2017 год

Сведения о выплатах по субъектам Российской Федерации в разрезе страховщиков Сведения о страховых премиях по субъектам Российской Федерации в разрезе страховщиков Сведения о выплатах по субъектам Российской Федерации в разрезе страховщиков Рег. № Наименование I. Добровольное страхование Добровольное страхование I. Добровольное страхование личное страхование (кроме страхования жизни), ВСЕГО личное страхование (кроме страхования жизни), ВСЕГО личное страхование (кроме страхования жизни), ВСЕГО личное страхование (кроме страхования жизни), ВСЕГО Выпл Прем Выпл 2017 2017 Выплат на каждый полученный рубль 2016 По договорам страхования на территории Российской Федерации — всего 120 178 533 261 257 231 0,46 115 041 278 Республика Татарстан 2 179 213 4 739 746 0,46 2 130 147 1208 СОГАЗ 409 955 908 033 0,45 273 576 1216 ЧУЛПАН 612 952 722 739 0,85 673 248 3398 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 33 509 564 460 0,06 24 432

Страхование жизни: «Чулпан–Жизнь» платит больше, чем получает, а «ВТБ Страхование жизни» возвращает лишь 1%

В контексте личного страхования интересно оценить и показатели по одному из его видов — страхованию жизни. Этот показатель больше, чем вся оставшаяся часть личного страхования, которую мы оценивали только что.

Всего в 2017 году страховые компании в Татарстане получили премий по этому виду страхования на 5,6 млрд рублей. Эта цифра очень серьезно выросла за год — более, чем в полтора раза. Еще сильнее выросли выплаты — на 83%. При этом на каждый полученный рубль в прошлом году приходилось 28 копеек выплат, а сейчас — 33 копейки.

Можно отметить, что три из пяти крупнейших страховых компаний в сфере страхования жизни связаны с банками. Это — «Сбербанк страхование жизни», «ВТБ страхование жизни» и «АльфаСтрахование–Жизнь». Крупнейшая страховая компания из них, связанная со Сбербанком, в 2017 году получила 1,55 млрд рублей премий — почти в два раза больше, чем в прошлом году (тогда она находилась лишь на втором месте). Выплаты также выросли, но не столь значительно — на 69%. При этом на каждый полученный рубль «Сбербанк страхование жизни» выплачивает лишь 8 копеек.

Находящийся на втором месте прошлогодний лидер «Росгосстрах–Жизнь» в 2017 году получил в виде премий 1,1 млрд рублей. Этот показатель вырос на четверть, а вот выплаты выросли на треть — до 142 млн рублей. На каждый полученный рубль компания выплачивала 13 копеек.

Третье место оказалось у татарстанской компании «Чулпан–Жизнь». В 2017 году у нее — 828 млн рублей премий, годом ранее было на 9% меньше — 761 млн рублей. При этом выплаты, и без того значительные (в прошлом году — 84 копейки на каждый полученный рубль), подскочили более, чем в два раза — до 1,33 млрд рублей, или 1,61 рубля на каждый полученный рубль.

Четвертое место занимает очередной федеральный игрок — «ВТБ страхование жизни» с 585 млн рублей премий. Этот результат вырос в 2,28 раза по сравнению с прошлым годом. Выплаты выросли более, чем в пять раз, но по-прежнему очень незначительны — 5,5 млн рублей, или около 1 копейки с каждого полученного рубля.

Замыкает пятерку «Альфастрахование–Жизнь», получившее 508 млн рублей премий, что на 22% больше, чем в прошлом году. При этом выплаты у компании увеличились в шесть с лишним раз — до 113 млн рублей. Впрочем, они по-прежнему небольшие — лишь 22 копейки с каждого полученного рубля.

Результаты деятельности страховых компаний РТ в сфере страхования жизни, 2017 год

Сведения о выплатах по субъектам Российской Федерации в разрезе страховщиков Сведения о страховых премиях по субъектам Российской Федерации в разрезе страховщиков Сведения о выплатах по субъектам Российской Федерации в разрезе страховщиков Рег. № Наименование I. Добровольное страхование Добровольное страхование I. Добровольное страхование Страхование жизни, ВСЕГО страхование жизни, ВСЕГО Страхование жизни, ВСЕГО Страхование жизни, ВСЕГО Выпл Прем Выпл 2017 2017 Выплат на каждый полученный рубль 2016 По договорам страхования на территории Российской Федерации — всего 36 486 836 331 536 826 0,11 29 982 814 Республика Татарстан 1 846 337 5 611 555 0,33 1 008 725 3692 СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 116 385 1 550 734 0,08 69 070 3984 РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 142 044 1 089 336 0,13 106 523 4001 ЧУЛПАН-ЖИЗНЬ 1 332 815 827 882 1,61 640 358