Песочные замки Уфы и Стерлитамака: «обманутые застройщики» и их призрачные жилые комплексы

Обманутые дольщики Башкирии стоят часами на жаре, пока люди, забравшие их деньги, продолжают разъезжать на «крузаках» и летать бизнес-классом

Фото: Радик Вахитов

Накануне в Уфе состоялся митинг обманутых дольщиков. Сотни уфимцев и стерлитамакцев требовали свои квартиры, в которые вложили свои кровные. Особую пикантность ситуации с элементом цинизма придает то, что владельцы компаний-застройщиков, оставившие без крыши над головой тысячи горожан, спокойно продолжают ездить на дорогих автомобилях, а «отбывающий наказание» в колонии — летать бизнес-классом в самолетах. Корреспондент «Реального времени», побывавший на акции, приводит обзор по наиболее проблемным объектам и их строителям в столице Башкортостана и Стерлитамаке.

Во время апрельской «Прямой линии» глава республики Рустэм Хамитов озвучил данные, что в Башкирии насчитывается 77 замороженных жилых объектов. По планам руководства РБ, в 2018 году должны быть сданы 32 проблемных дома, в 2019 году дольщики должны заселиться еще в 42 новостройки, 10 многоэтажных домов сдадут в 2020 году. Но люди обещаниям властей не верят и продолжают бороться за свои «квадраты». Абсолютное большинство обманутых дольщиков проживает в двух самых крупных городах — Уфе и Стерлитамаке. Именно в этих городах проходит большинство протестов дольщиков. По данным официальных властей, в Башкирии обманутыми дольщиками числятся 925 человек, сами же несостоявшиеся новоселы заявляют о не менее чем 4000 семьях, оставшихся без обещанного жилья.

Уфа — столица жилищного обмана?

1 июля на площади перед уфимским ДК «Химик» прошел митинг обманутых дольщиков республики. На него пришли около 250 человек, большинство из них — уфимцы, но были и жители Стерлитамака. На плакатах протестующих — почти весь список недобросовестных застройщиков: «Нашим детям негде жить. ЖК «Миловский парк»; «ЖК «Белая река», отдай наши квартиры»; «Достройте наш Затон. «Интеграл»; «Требуем возобновления строительства «Серебряного ручья»; «Бездомный полк ЕТЗК, Стерлитамак».

В Уфе скандалы между застройщиками и дольщиками, похоже, прекратятся нескоро. Так, прошедший июнь запомнился противостоянием компании «Госстрой» с дольщиками жилого комплекса «Белая река». Как сообщало «Реальное время», сначала скандальное видео в Сеть выложил представитель «Госстроя» Артем Арефьев. В обращении в адрес Владимира Путина он назвал свою компанию «обманутым застройщиком», которую третируют дольщики. Людей, отдавших фирме личные сбережения, он обвинил в «потребительском терроризме».

Артем Арефьев назвал свою компанию «обманутым застройщиком», которую третируют дольщики. Фото vk.com



Дольщики, естественно, возмутились таким наглым обращением. Они выложили информацию о том, что в отношении ОАО «Госстрой» на данный момент возбуждено 147 исполнительных производств на миллионы рублей по невыполненным обязательствам. Видеообращение Арефьева быстро удалили, а к дольщикам обратился один из владельцев «Госстроя», депутат уфимского горсовета Кирилл Бадиков. Он встретился с представителями инициативной группы и пообещал им дать ответы на все вопросы через две недели, но неожиданно к назначенному сроку заболел. К слову, Бадиков, как выяснила аналитическая служба «Реального времени», является одним из самых обеспеченных слуг народа в республике (пятый в списке) и главным лендлордом Горсовета Уфы.

Много вопросов к руководителям «Госстроя» и у дольщиков другого жилого комплекса в столице Башкирии — «Эрмитажа». Сроки его сдачи постоянно откладываются. Власти Уфы в ситуации с «Госстроем» стараются не делать лишних движений — глядишь, она как-нибудь самостоятельно разрешится, а если форсировать события, то может произойти настоящий коллапс на столичном рынке строительства.

На сегодня самое большое количество обманутых дольщиков числятся за ЖК «Миловский парк», строящимся в пригороде Уфы. Жилой комплекс застройщик, компания «Килстройинвест», начал возводить еще в 2012 году. Но никто из дольщиков квартиры так и не получил. Деньги у компании кончились, и даже возбужденное уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК не стимулировало «Килстройинвест» возобновить стройку. Стоит отметить, что около трети из 2500 дольщиков ЖК «Миловский парк» заключили договоры долевого строительства в рамках действующей на тот момент федеральной программы «Жилье для российской семьи». По ней квартиры предоставлялись людям по фиксированной стоимости квадратного метра, которая была ниже рыночной. Федеральные власти программу свернули, а люди остались у разбитого корыта.

Еще год назад руководству республики удалось найти нового инвестора для окончания строительства «Миловского парка» — компанию «Амнис-групп». За это время она сумела сдать два дома, и еще на пяти объектах сейчас заканчиваются строительные работы, но строительство 19 домов остается замороженным.

Единственный для себя выход, который видят дольщики «Интеграла», — получение без торгов земель под застройку

В рядах обманутых дольщиков оказались и клиенты компаний, объявивших себя банкротами. Среди них один из крупных башкирских застройщиков — ОАО «Интеграл». У компании «встали» девять домов в Уфе, Нефтекамске и Ижевске. Перспектив достроить их немного. Долги «Интеграла» тянут на 2,5 миллиарда рублей. Из них 1,5 миллиарда — это обязательства перед дольщиками, остальное — задолженность перед своими работниками, банками и т. д. Единственный для себя выход, который видят дольщики «Интеграла», — получение без торгов земель под застройку. Они самостоятельно нашли инвестора в соседней Удмуртии и теперь ждут решения от уфимских и республиканских властей.

В состоянии банкротства находится и застройщик ЖК «Цветы Башкирии» — компания «Башстройкомплект». Компания-банкрот должна почти 1 миллиард рублей. Она возводила 11 трехэтажных домов в пригородной зоне Уфы. Пять домов почти достроены, а вот остальные застыли в начальной стадии. Перспектив завершить строительство у пайщиков кооператива, через который шла продажа квартир, немного — стройка стоит замороженной уже с 2015 года.

Еще один жилой комплекс в пригороде Уфы, где остались без жилья сотни человек, — «Новобулгаково». Его строительство не ведется уже с 2014 года. И надежды на то, что оно когда-нибудь возобновится, почти не осталось. В «Новобулгаково» без обещанного жилья остались около 500 семей. Дольщики подали свыше 200 заявлений в МВД по РБ о том, что застройщик, компания «Стройвертикаль», выводил средства с объекта. Но проверки этого не подтвердили.

Еще один жилой комплекс в пригороде Уфы, где остались без жилья сотни человек, — «Новобулгаково»

Город меньше, проблемы те же

Интересная ситуация сложилась во втором по величине городе Башкирии — Стерлитамаке. Так, уже почти два года свои квартиры не могут получить дольщики дома, который возводило ООО «Уфа-Квартал». Строительные работы на объекте были закончены еще прошлой весной, но дом до сих пор не сдан, хотя во дворе даже уложен асфальт. По словам дольщиков, основная причина заморозки стройки в конечной стадии — конфликт застройщика и одного из подрядчиков. Фирмы предъявляют друг другу иски, а люди продолжают ждать. Дольщики, а их больше 200, с прошлого года обивают пороги различных инстанций и даже записали обращение к Владимиру Путину, в котором рассказали о своей ситуации. Но за месяц после этого обращения ничего не изменилось.

— Куда мы только ни обращались и ни писали. Все наши просьбы и крики о помощи спускаются в администрацию Стерлитамака, и никаких изменений не происходит, – говорит дольщица «Уфа-квартала» Гузель Галимова.

Там же, в Стерлитамаке, уже два года продолжается расследование уголовного дела в отношении руководителя строительной компании ЕТЗК Оганеса Егояна. Его обвиняют в мошенничестве. В деле несколько эпизодов. В доме по улице Былинной пропали средства дольщиков, а в доме по улице Николаева людям продавались квартиры, заложенные в «Россельхозбанке». Только через суды владельцам квартир на улице Николаева удалось доказать, что они являются добросовестными покупателями, а в банк квартиры были заложены уже после заключения с ними договоров о долевом строительстве. В результате «Россельхозбанк» остался с носом.

— Оганес Егоян находился под домашним арестом, но теперь меру пресечения ему изменили, — говорит один «солдат» из «Бездомного полка ЕТЗК» Роман Шарипов. — Он спокойно ездит по городу на своем «крузаке», стройка по-прежнему заморожена, а по ночам с нее вывозят все, что представляет хоть какую-то ценность.

В Стерлитамаке уже два года продолжается расследование уголовного дела в отношении руководителя строительной компании ЕТЗК Оганеса Егояна



При этом попытки городских властей решить проблему обманутых дольщиков еще больше заводят ситуацию в тупик. Все происходит, как в известной фразе Виктора Черномырдина: «Хотели как лучше, получилось как всегда». Четыре года назад мэрия Стерлитамака упросила группу «Промстрой» закончить брошенный компанией «Башстрой» жилой дом на улице Худайбердина. Те исполнили просьбу, взамен получив от администрации Стерлитамака без торгов земельный участок под застройку. И даже успели возвести на нем «коробку», но контролирующие органы остановили незаконную стройку. Она простояла замороженной полтора года. Тогда власти провели номинальные торги, отдав землю тому же застройщику по цене гораздо ниже рыночной. Получив права на землю, в «Промстрое» посчитали, что можно претендовать на большее, и выставили счет на 54 миллиона за проделанную работу в доме на улице Худайбердина. В январе 2018 года застройщик выиграл процесс у мэрии Стерлитамака в Арбитражном суде РБ, а в мае решение суда оставила в силе апелляционная инстанция. Таким образом, в ближайшее время бюджет второго по величине города РБ лишится 54 миллионов рублей. Получилось, что администрация Стерлитамака достроила брошенный объект за счет городского бюджета. Вот такая загогулина, понимаешь.

Осуждены, но свободны

Глава вышеупомянутой стерлитамакской компании «Башстрой», за которой числятся 160 обманутых дольщиков, Радик Кайгулов в 2016 году был осужден на 7 лет лишения свободы, но уже через 9 месяцев вышел из заключения (суд зачел в отбытый срок нахождение под стражей во время следствия и выпустил по УДО). А вот дольщики «Башстроя» по-прежнему остаются без квартир, правда, для них выделен земельный участок в размере 9,5 гектара. Такая возможность появилась после внесенных изменений в республиканский закон «О регулировании земельных отношений в РБ». Изменения были приняты Госсобранием-Курултаем РБ в октябре 2017 года. Теперь закон разрешает передачу застройщику земли без торгов взамен на предоставление квартир обманутым дольщикам. В Стерлитамаке впервые в регионе апробировали новый законодательный акт в действии, но от него пока не в восторге. Застройщик, компания ГУП ФЖС РБ, землю на улице Добролюбова получил и даже успел построить на ней один дом, только квартир в нем обманутым дольщикам не досталось.

— Нет механизма передачи от ГУП ФЖС РБ дольщикам. Нет дополнительных нормативных актов, чтобы закон заработал, — говорит один из пострадавших «башстроевцев» Александр Никитин.

Самая интересная ситуация с проявлением правосудия в отношении недобросовестных застройщиков произошла с руководителями строительной компании, возводившей в Уфе на улице Бакалинской ЖК «Солнечный». Обманутыми дольщиками в этом комплексе были признаны более 260 человек. Общая сумма ущерба, причиненного им мошенниками, составила 360 миллионов рублей.

Обманутыми дольщиками в ЖК «Солнечный» были признаны более 260 человек. Фото dombler.ru



Суд приговорил четверых застройщиков к различным срокам заключения.

Но самое удивительное в этой истории случилось после приговора. Одного из осужденных — Наиля Зарипова — дольщики обнаружили летящим в бизнес-классе в Москву, хотя в это время он должен был отбывать срок в колонии-поселении. Правоохранительные органы, куда обратились дольщики, чтобы прояснить ситуацию, отказались с ними общаться.

Митинг обманутых дольщиков, несмотря на жару, собрал около 250 человек и продолжался почти два часа. И после его окончания люди не спешили расходиться. Они обменивались опытом борьбы за собственные «квадраты». Многие из них уже стали близкими людьми — беда сплотила.