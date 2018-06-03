Главным лендлордом Уфимского горсовета стал Кирилл Бадиков

Гендиректора АО «Уфимское городское агентство ипотечного кредитования» Кирилла Бадикова можно назвать главным землевладельцем горсовета Уфы. Его семья владеет солидным списком недвижимости.

Доход самого депутата составил в 2017-м 29,3 млн рублей. Еще 74,1 млн рублей заработала жена депутата.

Согласно депутатской отчетности, Бадиков владеет 46 участками земли на 23,6 тыс. кв. м. Его супруге принадлежат участки общей площадью около 530 тыс. кв. м.

Также депутат задекларировал 32 жилых дома на 987,2 кв. м и квартиру площадью 29 кв. м. Кроме того он имеет 20 нежилых сооружений на 300,5 кв. м.

Жене народного избранника принадлежат 23 нежилых помещения на 1,7 тыс. кв. м и доля еще в одном на 429 кв. м. На нее записана квартира площадью 267,4 кв. м и несколько недостроенных объектов.

Напомним, что наибольший доход среди депутатов Уфимского горсовета показал Филюс Ишбулатов. За 2017 год он получил 214 млн рублей.