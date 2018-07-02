Опять двадцать. «Реальное время» — снова в топ самых цитируемых российских интернет-СМИ

В мае наша газета вошла в список лидеров третий раз подряд

Фото: Мария Зверева

По итогам мая «Реальное время» набрало немногим меньше баллов по индексу цитируемости в СМИ, чем в апреле (на этот раз — 81,26), и потеряло одну позицию, переместившись с 19-й строчки на 20-ю. Однако из топ-25 российских интернет-изданий наша газета не уходит уже третий месяц подряд — и это, по большому счету, главное наше достижение за это время.

Особенности национального налогообложения



Если в апреле наибольшую цитируемость «Реальному времени» обеспечили околоспортивные интервью с генеральным директором «Казань Арены» Радиком Миннахметовым и новичком «Рубина» полузащитником Вячеславом Подберезкиным, а также наши тексты, связанные с «ночным тараном» на Волгоградской, то в мае «выстрелила» аналитика.

Аналитические материалы — один из основных приоритетов «Реального времени», поэтому цитируемость статьи Сергея Афанасьева «На дотационной игле»: половину налогов Москва собирает в трех регионах России» на федеральном уровне для нас особенно ценна. Из нее СМИ, а за ними и федеральный читатель узнали, в частности, что в тот самый год, когда Москва отказалась санировать «Татфондбанк», а также отменила пролонгацию договора между РФ и РТ и обязательность изучения национальных языков в стране, Татарстан превысил свой собственный результат по сбору денег в федеральный бюджет на целых 43%, перечислив в него 328,5 млрд рублей (для сравнения: Кировская область перечислила 13 млрд).

В тот самый год, когда Москва отказалась санировать «Татфондбанк», а также отменила пролонгацию договора между РФ и РТ и обязательность изучения национальных языков в стране, Татарстан превысил свой собственный результат по сбору денег в федеральный бюджет на целых 43%. Фото audit.gov.ru

Хватает в этом материале и других парадоксальных фактов: например о том, что на пять регионов-доноров — Ханты-Мансийский АО, Москву, Ямало-Ненецкий АО, Санкт-Петербург и Татарстан — приходится 57,3% всех налогов и сборов в федеральный бюджет (более 5 трлн рублей). А Башкортостан, тоже имеющий основания «обижаться» на резкий поворот языковой политики, и вовсе показал самую высокую динамику роста сборов в ПФО — плюс 49%. Правда, перечислил он при этом почти вдвое меньше Татарстана — 170,3 млрд рублей, получив еще и 16-миллиардную дотацию.

Еще несколько аналитических текстов «Реального времени» вызвали большой интерес читателей. Прежде всего это обзоры доходов: районных чиновников — «Доходы глав Татарстана: богатства сына главы Росреестра, успех «Алабуги» и агробаронесса из Тетюшей»; главврачей — «Позовите врача кто-нибудь!»: доходы глав клиник в райцентрах на фоне кадрового голода», и чиновников в регионах РФ — «Государева служба: где в Поволжье у чиновников растут зарплаты и штаты».

Вредный пожар на Тэцевской и «неясный» Ивелин Попов

Не обошлось в мае и без ЧП. «Реальное время» оперативно написало о пожаре в Казани на улице Тэцевской, где на территории промзоны горели 25 цистерн с толуолом, изобутанолом и ацетоном, принадлежащие частному предприятию по производству красок. Эксперты, высказавшиеся в нашем материале, оценили вред выброшенных в воздух продуктов горения для здоровья человека, а сам текст также попал в список самых цитируемых.

Третьим наиболее цитируемым материалом стала новость, в которой полузащитник «Рубина» Ивелин Попов поделился с «Реальным временем» информацией о своем будущем в казанском клубе.

«Реальное время» оперативно написало о пожаре в Казани на улице Тэцевской, где на территории промзоны горели 25 цистерн с толуолом, изобутанолом и ацетоном. Фото Марата Гайфуллина



Отметим, что в конце июня Ивелин отправился с «Рубином» на учебно-тренировочный сбор в Сербию, однако пресловутая ясность на данный момент еще не наступила.

Кроме того, большой общественный резонанс вызвали несколько наших интервью, опубликованных в мае, — особенно с Ренатом Лайшевем — директором спортшколы «Самбо-70», где воспитывалась Алина Загитова и Евгения Медведева, и с диджеем и бывшим группировщиком Робертом Гараевым о «казанском феномене», а также два криминальных сюжета — публикация приговора по скандальному делу о мошенничестве «Как в Казани братья-прокуроры «взятки под судей» брали» и история гаишника, обвиняемого в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, — «Как «наркоман» отправил казанского гаишника на скамью подсудимых».