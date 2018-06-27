«Жонатас» в центре поля и непослушные сербы добыли Бердыеву первую победу лета

«Рубин» открыл сезон контрольных матчей

Пока на российских полях вовсю гоняют мяч представители 32 стран, отечественные клубы готовятся к новому сезону на заграничных сборах. Казанский «Рубин» не стал исключением и отправился в Сербию, где вчера провел свой первый контрольный матч. Местный «Пролетер» команда крепкая, но под натиском казанцев все же не устояла (2:0). Уверенная победа подопечных Бердыева оставила хорошее впечатление, хотя вопросы все же остаются. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Рубин» вышел из отпуска существенно слабее

С последнего официального матча казанского «Рубина» прошло всего полтора месяца, а команда уже серьезно готовится к старту нового сезона. С тех пор состав клуба претерпел серьезные изменения. Ушли ветераны, арендованные футболисты вернулись в свои команды, а у кого-то просто закончились контракты. Кроме того, в расположение сборной России на чемпионат мира отправились защитники Федор Кудряшов и Владимир Гранат, а Сердар Азмун за три матча так и не забил за национальную команду Ирана.

В результате на первый сбор «Рубина» отправилось всего 11 игроков. Среди них значились находившийся на просмотре Александр Бухаров и первый летний новичок — защитник Филип Уремович. Позже к команде присоединились Сослан Джанаев, изначально тренировавшийся вместе со сборной России, и Хорен Байрамян, арендованный совсем недавно у «Ростова». Изменения произошли и в тренерском штабе. Так, вместо одного испанского тренера по физподготовке Хосе Пастора Верчелли из московского «Спартака» пришел другой — Хавьер Нойя Сальсес.

В целом стоит отметить, что на бумаге казанская команда стала заметно слабее себя самой прошлогодней. Начнем с того, что «Рубин» расстался сразу с тремя игроками, остававшимися в Казани даже во времена увольнения Курбана Бердыева, двое из которых (Рыжиков и Кузьмин) планируют продолжать свои выступления. Ушел Нобоа, вероятнее всего не вернется в стан команды и Азмун, готовящийся перейти в зарубежный клуб. Жемалетдинов перебрался в «Локомотив», а Цезарь Навас так и не продлил контракт.

С последнего официального матча казанского «Рубина» прошло всего полтора месяца, а команда уже серьезно готовится к старту нового сезона. Фото rubin-kazan.ru



Сменщик Кузьмина и «казанский Марадона»

В итоге тренерскому штабу «Рубина» пришлось вызывать на первый сбор нескольких местных футболистов и привезти вместе с собой казанскую молодежь. Не обошлось и без подкрепления от нижнекамского «Нефтехимика», который отправил на сербский сбор казанцев своих игроков, среди которых был и лучший бомбардир команды Ризван Умаров. Впрочем, Марат Ситдиков и Сергей Доронин едва ли могут называться новичками, ведь несколько лет назад они уже играли за молодежный состав «Рубина».

На первый контрольный матч на тренировочном сборе вышло сразу 6 новых футболистов. В воротах появился новичок из белорусского «Торпедо-Белаз» Иван Коновалов, переход которого в «Рубин» анонсировал главный тренер его бывшего клуба еще на прошлой неделе. Тройку центральных защитников возглавил Руслан Камболов, рядом с ним действовали Егор Сорокин и Филип Уремович. На флангах играли Марат Ситдиков и серб Давид Хрубик. Центр поля тренеры доверили еще одному игроку на просмотре израильтянину Тамби Сагазу, а также Игорю Коновалову. Впереди весь креатив был отдан на откуп тройке Попов—Байрамян—Шекари, которые раз за разом сменяли позиции.

Номера на спинах футболистов на первом сборе вряд ли играют какую-то роль, однако нельзя не отметить двоих игроков, вышедших на поле под цифрами 2 и 10. Номер Олега Кузьмина «присвоил» Ситдиков, а «казанским Марадоной» на первые 45 минут стал Хорен Байрамян, буквально на днях перешедший в «Рубин».

Играешь не по Бердыеву? Заменись!

Первый тайм начался для казанского коллектива достаточно неплохо. Привычно активен был Ивелин Попов. Вначале болгарин вылетел один на один с вратарем, но отсутствие системы VAR на сборах «Рубина» позволило сербам бесцеремонно сфолить в своей штрафной и в последний момент спасти ворота от гола. Чуть позже Попов организовал идентичный момент для Шекари, но иранец решил действовать по конспектам Азмуна и из выгодной ситуации пульнул мяч выше ворот. После этого момент имел Байрамян, но ничего серьезного создать у него не получилось.

В целом стоит отметить, что игра проходила по типичному для команд Бердыева сценарию. Все опасные моменты были созданы после контратак, в которых было минимум риска и максимум просчитанных передач. Немного выбивались из картины новички. Уремович успевал финтить даже в центре защиты (наверное ему за это досталось в перерыве), Сагаз, похожий внешне на Жонатаса, выдавал пасы вразрез в никуда (это же риск!), а Хрубик пошел дальше всех — забил гол-красавец.

На первый контрольный матч на тренировочном сборе вышло сразу 6 новых футболистов. Фото twitter.com/fcrk



От бровки все это время слышались привычные слуху подсказки. «Выходим через пас», «подборы, подборы», «глубже, играем глубже» — «Рубин» явно будет точно таким же, какими были другие команды Курбана Бердыева. Примечательно, что второй гол был забит другим сербским игроком, находящимся на сборе исключительно для массовки. Уверенность в этом большая, ведь они играли не по «лекалам Бекиевича», а автор второго мяча и вовсе был сразу же заменен, видимо, за «старания».

Во втором тайме на поле появились еще несколько новобранцев, большинство из которых были воспитанниками казанской академии. Костяк составили опытные Могилевец, Устинов, Бергстрем и успевший превратиться в старожила Голдобин. Другие фамилии вряд ли что-то подскажут невооруженному глубокими знаниями болельщику — Мухаметзянов, Казанский, Базаев, Срджан, а также чуть более известные Умаров и Доронин. С таким составом казанцы организовали гол и едва не привезли несколько в свои.

Работы у Кафанова и Козко еще много

Победный счет и уверенная победа над крепким середняком сербского футбола оставили хорошее впечатление. Интересным игроком показался вратарь Иван Коновалов, действовавший в целом надежно. Однако нельзя пройти мимо нескольких его ошибок при игре на выходе. Во втором тайме было сразу два момента, после которых сербы могли распечатать казанские ворота. В первом эпизоде в последний момент спас Доронин, а во втором уже сам Коновалов успел исправить свою оплошность. Так что у Кафанова и Козко еще много работы с молодым голкипером, хотя потенциал у Ивана виден уже сейчас.

Что касается других новобранцев, следует отметить Срджана Кочича. 19-летний нападающий забил второй гол в матче, неплохо открывался между защитниками, да и вообще действовал с хорошим для игрока задором. Жаль, что тренерский штаб дал ему всего лишь 20 минут игрового времени.

На противоположном фланге отличный матч провел Ситдиков. Защитник «Нефтехимика» привык играть по всей бровке еще в казахстанском «Актобе», куда ездил вместе с Егором Сорокиным и Юрием Уткульбаевым в полугодичную командировку. Ситдиков показал неплохой объем работы впереди, не забывая между делом и о своих прямых обязанностях в защите. Именно он подстраховал центральных защитников на 20-й минуте, когда сербский нападающий уже вывалился один на один с Коноваловым.

Первый сбор у Бердыева всегда направлен на набор физических кондиций. Фото twitter.com/fcrk



По остальным игрокам говорить не имеет смысла. Первый сбор у Бердыева всегда направлен на набор физических кондиций. Особых изысков в плане тактики и самого футбола на нем обычно не бывает.