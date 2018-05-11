Как «наркоман» отправил казанского гаишника на скамью подсудимых

По версии Следкома, лейтенант полиции определил зависимость водителя на глазок и сфабриковал материал отказа от медосвидетельствования

Фото: Максим Платонов

«Явные признаки наркотического опьянения» абсолютно трезвого автомобилиста обернулись уголовным делом против инспектора ДПС ГИБДД УВД Казани Инсафа Садриева. Как выяснило «Реальное время», гаишник вину в превышении должностных полномочий и служебном подлоге не признает, упрекая потерпевшего водителя в недобросовестности. При этом часть видеозаписей с регистратора ДПС, которые могли стать ключевым свидетельством, исчезли.

Эта история началась около 4 часов утра 8 августа 2017 года. Патрульный экипаж ДПС на улице Мира остановил «девятку». В результате этой встречи «девятка» отправилась на штрафстоянку, а на 22-летнего водителя Салавата Шарафиева его ровесник-инспектор ДПС Инсаф Садриев составил протокол об отказе от медицинского освидетельствования при наличии признаков наркотического опьянения (ст. 12.26 КоАП РФ). Позже административный материал в отношении водителя Шарафиева был направлен в мировой суд, ну а в Советский райсуд Казани пришло уголовное дело, в котором тот же водитель признан потерпевшим… от действий инспектора. Эксперты установили: Шарафиев наркотики не принимал.



Версия потерпевшего: «Он сказал, что медосвидетельствование не обязательно»

Салават Шарафиев вспоминает, что инспектор записал его в «наркоманы» буквально с первого взгляда: «Он сказал, что в настоящее время медосвидетельствование не обязательно, достаточно внешних факторов, и указал на покрасневшие глаза».

— Я ему сказал, что с ночной смены, уставший… Сказал, что готов проехать на медицинское освидетельствование, потому что ничего не употреблял. А он опять: «Не обязательно ехать». Везти меня он не захотел. Подуть в трубочку не предлагал — рассказывает потерпевший. — При этом инспектор говорил: «Не беспокойтесь, видеосъемка ведется...» А теперь они мне говорят: что же я сам не снимал на свой мобильный, не звонил в дежурную часть и УСБ?..

В Советский райсуд Казани пришло уголовное дело, в котором тот же водитель признан потерпевшим… от действий инспектора. Фото Максима Платонова

Работает Шарафиев не в каком-нибудь ночном клубе, а на фабрике — оператором станка с числовым программным управлением. За плечами — казанский техникум и год службы радиотелефонистом в войсках связи. «Девятка» является собственностью отца, проживающего в Рыбно-Слободском районе. По словам обвиненного в наркомании, почти сразу после его остановки инспектор Садриев забрал документы и ушел составлять протоколы, а его коллеги провели тщательный досмотр «девятки», а затем потребовали убрать ее с дороги и совершенно спокойно позволили вновь сесть за руль. А после оформления всех документов загрузили авто на эвакуатор и вручили водителю только протокол о задержании транспортного средства.

Версия понятых: писали под диктовку

Ключевыми свидетелями этой административно-уголовной истории стали еще два проезжавших тем утром по улице Мира водителя. Оба в ходе следствия и на слушаниях в мировом суде рассказали одно и то же: их остановили гаишники, сказали, что задержали нарушителя, и попросили быть понятыми.

— Сказали, что парень то ли кальянщик, то ли наркоман. Сейчас инспектор ему будет задавать вопрос, а вы слушайте. Мы стояли на улице, со стороны инспектора, и слышали только его вопрос. Что отвечал парень — не слышали. Там машины ходили, — свидетельствовал понятой на заседании мирового суда 4 мая 2018 года.

Объяснение, что тот парень отказался от медосвидетельствования, написали под диктовку сотрудника ГАИ, признался суду этот свидетель, ранее такое же признание сделал другой участник этих административных действий. Оба понятых объясняют: доверяли представителю власти и также были предупреждены о ведущейся видеосъемке, хотя сами внешних признаков наркомании — агрессии, неадекватного поведения, нецензурной брани — не наблюдали.

Почерковедческое исследование по слову «отказываюсь» в экспертно-криминалистическом центре МВД Татарстана показало, что слово это с высокой долей вероятности написано не водителем Шарафиевым, а иным лицом



Версия следствия: липа в протоколе

С заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении инспектора водитель «девятки» обратился далеко не сразу. 8 августа он сначала попытался сам забрать задержанную машину со штрафстоянки, но там сказали, что нужен собственник — пришлось ждать приезда отца из Рыбной Слободы. Вместе с ним парень поехал в отдел ГАИ по Советскому району и выяснил, что документы еще не поступили. Там же от сотрудников ГАИ парень получил ценный совет — обязательно съездить на медосвидетельствование.

Экспресс-тесты в наркодиспансере на Сеченова тем же вечером — через 12 часов после встречи с ГАИ — ни алкоголя, ни наркотиков в организме Салавата Шарафиева не выявили. Углубленный химико-токсикологический анализ также дал отрицательный результат. При этом эксперты указали, что следы приема большинства наркотических веществ сохраняются в организме до трех дней, а марихуаны — до 10 дней. 9 августа потерпевший смог получить копии составленных инспектором протоколов, среди которых был и документ о его отказе от медосвидетельствования. Причем графа «согласен/отказываюсь» в этой копии оставалась пустой, тогда как в мировой суд тот же документ из ГАИ поступил… уже заполненным.

Почерковедческое исследование по слову «отказываюсь» в экспертно-криминалистическом центре МВД Татарстана показало, что слово это с высокой долей вероятности написано не водителем Шарафиевым, а иным лицом. Эксперт обнаружил частичное совпадение исследуемой записи с почерком Садриева, но утверждать, что он и является автором, не стал.

Уголовное дело в отношении лейтенанта полиции было возбуждено 11 октября 2017 года. В тот же день инспектора Садриева отстранили от выполнения служебных обязанностей. Через 4 месяца ему было предъявлено обвинение в превышении полномочий и служебном подлоге.

Экспресс-тесты в наркодиспансере на Сеченова тем же вечером — через 12 часов после встречи с ГАИ — ни алкоголя, ни наркотиков в организме Салавата Шарафиева не выявили. Фото zdrav.tatar.ru

Версия инспектора: действовал по закону

Вину инспектор Инсаф Садриев не признает. Его защиту осуществляет бывший руководитель отдела по особо важным делам Следкома по РТ Айрат Уразманов. Он советует не делать в этой истории поспешных выводов:

— Дело неоднозначное. Доказательств причастности [моего клиента] к преступлению нет. Мы считаем, что следствию стоило бы дождаться результатов рассмотрения административного дела, а сейчас получаются «конкурирующие» судебные решения.

По версии обвиняемого сотрудника полиции, «девятку» тем утром он остановил, поскольку она двигалась «виляя», со слишком маленькой скоростью. При разговоре с водителем заподозрил потребление наркотиков и предложил проехать к наркологу, но тот заявил, что трезв и к наркологу с сотрудниками ГАИ не поедет, а обследование пройдет сам и добровольно. Якобы потому, что не доверяет сотрудникам и не желает проходить медосвидетельствование с их участием.

На допросе в качестве подозреваемого инспектор настаивал, что никаких противоправных действий в отношении водителя не совершал, все документы оформлял по закону, а Шарафиев просто хочет избежать административной ответственности. Ведь отказ от медосвидетельствования приравнивается к управлению авто в нетрезвом виде и чревато наказанием от штрафа в 30 тыс. рублей до лишения водительских прав на 2 года.

В ГАИ обвиняемого характеризуют положительно: за 2017 год им выявлено 632 нарушителя ПДД, в том числе двое — в состоянии алкогольного опьянения, что было учтено при присвоении очередного звания.

В протоколе рукой инспектора указано: «Управлял автомобилем с явными признаками наркотического опьянения: резкое изменение окраски кожных покровов лица; поведение, не соответствующее обстановке», — а рукой водителя: «Ничего не употреблял, готов пройти медицинское освидетельствование добровольно»

Доказательства по делу: протокол и пропавшие записи

Отметим, что 17 ноября 2017 года мировой суд Советского района, изучив материалы административного дела, прекратил производство в отношении водителя-«наркомана». Но в январе 2018-го, по итогам рассмотрения апелляционной жалобы инспектора Садриева, материал вернулся на повторное рассмотрение к тому же мировому судье. Ну а в апреле Советский райсуд Казани начал разбирательство по уголовному делу самого Садриева.

В материалах двух инстанций так или иначе упоминаются записи видеорегистратора из служебного «Форд Фокуса» сотрудника ГАИ. Еще в ходе проверки службы безопасности УГИБДД было установлено: часть перенесенных с флеш-карты на диск записей того утра отсутствует и этот разрыв по времени составляет аж 43 минуты! Несмотря на свидетельства начальников Садриева, что видеодоказательства по делам нетрезвых водителей хранятся в базе примерно год и удалить или изменить их «никто не может». При изучении базы следователи обнаружили, что каким-то чудом сохранились лишь записи регистратора, на которых водитель Шарафиев не находится внутри полицейской машины, а только подходит к инспектору для уточнений. На один из его вопросов, согласно записи, Садриев отвечает: «Зачем? Освидетельствование ты можешь проходить в любое время».

Еще одним доказательством в деле стал сам протокол о якобы совершенном административном правонарушении. В нем рукой инспектора указано: «Управлял автомобилем с явными признаками наркотического опьянения: резкое изменение окраски кожных покровов лица; поведение, не соответствующее обстановке», — а рукой водителя: «Ничего не употреблял, готов пройти медицинское освидетельствование добровольно».

Следующее заседание по уголовному делу инспектора намечено на 17 мая, а по административному делу водителя — на 29 мая. Отметим, что несмотря на отсутствие судебного решения по протоколу, электронное уведомление о штрафе в 30 тыс. рублей Шарафиев уже получил.

Несмотря на отсутствие судебного решения по протоколу, электронное уведомление о штрафе в 30 тыс. рублей Шарафиев уже получил