Ивелин Попов: «Будущее в «Рубине»? В ближайшее время все станет ясно»

Полузащитник «Рубина» Ивелин Попов в разговоре с корреспондентом «Реального времени» поделился мнением о матче с «Краснодаром», а также рассказал о своем будущем в казанском клубе.

— Ивелин, наверное, можно поздравить с ничьей? Впервые зацепили очки в гостях против «Краснодара»?

— Если честно, думаю, что голевых моментов у нас было больше, чем у соперника. Было два выхода один на один. Считаю, что после забитого мяча мы могли еще забить в ворота противника. Но 1:1 тоже неплохой результат.

— С каким чувством играешь в Краснодаре? В начале матча тебя сильно освистывали, наверняка вспоминая твое прошлое в «Кубани»?

— Наверное (улыбается). Краснодар – хороший город, команда хорошая, поле хорошее. На таких полях надо побольше играть, у нас и игра на таком газоне по другому получается.

— Перестановки в защите сказались на вашей игре?

— Были определенные сложности. Устинов давно не играл, но сегодня отыграл нормально. Габриэл (Энаке- прим.ред.) тоже 4-5 игр пропустил, но голевой пас отдал. В любом случае, ребята, которые сегодня вышли держались достойно.

— Что у тебя с будущим в «Рубине»?

— Ох, такие вопросы задаете. Пока неизвестно. Разговоры с руководством «Рубина» уже были, думаю, что в ближайшее время все станет ясно. Надеюсь все будет хорошо»,- сказал Попов корреспонденту «Реального времени»

Напомним, сегодня казанский «Рубин» в гостях сыграл вничью с «Краснодаром» — 1:1.