«На дотационной игле»: половину налогов Москва собирает в трех регионах России

Татарстан свой результат по сбору денег в федеральный бюджет превысил на целых 43%

Аналитическая служба «Реального времени», изучив данные о собираемости налогов в федеральный бюджет и объемах дотаций из него, выяснила, что «кризис пройден» — во всяком случае в этом разрезе: после стагнации 2016 года регионы собрали в прошлом году на 32% налогов больше (Татарстан позапрошлогодний результат превысил на целых 43,2%, вернув себе место в топ-5). Однако все по-прежнему зависит от нефтегазового сектора: по этой причине почти половина всех собираемых налогов приходится всего на три региона РФ. При этом с должниками и дотационными регионами начинает воевать федеральный Минфин.

Кризис пройден?

«Кризис пройден»: во всяком случае кризис в плане собираемости налогов. Напомним, аналитическая служба «Реального времени» в прошлом году писала о падении темпов роста налоговых поступлений в федеральный бюджет во многих регионах РФ по итогам 2016 года. Так, по итогам 2013 года общий объем федеральных налогов и сборов составил 5,3 трлн рублей, в 2014-м в казну собрали на 14% больше — 6,1 трлн рублей, в кризисном 2015-м цифра выросла всего на 10% до 6,7 трлн рублей. В 2016 же году общий объем сборов вырос лишь на полпроцента — до 6,8 трлн рублей. Дефицит бюджета в 2017 году составил 3,16% ВВП, или 2,745 трлн рублей. Впрочем, летом 2017 года было объявлено, что правительство РФ предполагает снижение дефицита бюджета 2018 года до 1,6% ВВП (1,5 трлн рублей).

Судя по объему собранных в 2017 году налогов, опасения, что бюджет 2018 года придется верстать с сильным дефицитом, а денег на отдельные программы может не хватить, не оправдались. Помогли и общие успехи нефтегазовых компаний РФ, главных налогоплательщиков страны. В итоге в 2017 году собрали почти 9 трлн рублей, что на 32% больше, чем годом ранее.

Федеральные налоги и дотации регионам РФ

Д отации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ на 2018 г., тыс. руб. ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в фед.

Бюджет на 01.01.2018, тыс. руб. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ на 2017 г., тыс. руб. ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в фед.

Бюджет на 01.01.2017, тыс. руб. дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ на 2016 г., тыс. руб. Ханты-Мансийский АО — Югра — 1.985.463.484 — 1.445.284.210 1.713.062 город Москва — 1.265.525.556 — 1.068.046.841 8.420.896 Ямало-Hенецкий АО — 943.921.479 — 652.906.765 4.226.544 город Санкт-Петербург — 621.529.636 — 492.233.608 4.646.852 Республика Татарстан — 328.566.826 — 229.473.867 7.027.360 Московская область — 325.487.387 — 282.024.467 — Красноярский край 3.194.526 267.655.450 3.418.177 177.338.713 2.564.693 Самарская область — 224.876.734 — 160.124.206 2.243.143 Ленинградская область — 198.642.140 — 130.892.565 1.018.835

Татарстан вернул себе место в топ-5

Причем особенно впечатляющий рывок продемонстрировал Татарстан, который, напомним, находится в топ-10 регионов по объему собираемых налогов в федеральный бюджет. Собираемость в РТ в последние годы шла в русле общефедеральных тенденций. Так, в 2013 году регион отправил в Москву 192 млрд рублей, в 2014 году на 11,7% больше — 214,7 млрд рублей, в 2015 году динамика упала до 8,8% — в казну направили 233,7 млрд рублей. А в 2016 году впервые за много лет Татарстан снизил сборы налогов в федеральный бюджет РФ: лишь 229,4 млрд рублей — на 2% меньше, чем в 2015 году. В 2013—2014 годах РТ занимала шестое место по объему собираемых налогов. По итогам 2015 года Татарстан смог опередить Московскую область, переместившись на пятую строчку, но в 2016-м вновь сделал шаг назад. По итогам же 2017 года РТ вновь вернула себе пятое место, собрав 328,5 млрд рублей (+43,2%).

Долговременный лидер по собираемости налогов — небольшой Ханты-Мансийский автономный округ (Югра), на территории которого работают такие гиганты, как «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «ЛУКОЙЛ», НГК «Славнефть», ПАО «Газпром нефть». Фото pravdaurfo.ru



На три региона РФ приходится почти половина всех собираемых налогов

В 2016 году отрицательную динамику показали 32 региона, в 2017-м «неудачников» стало всего 15. И если по итогам 2016 года среди них были и регионы-доноры (из-за ситуации с ценами на нефть на мировом рынке), то по итогам 2017-го таковых нет. Так, среди богатейших регионов — занимающая вторую строчку по собираемости налогов и сборов Москва, сборы которой в 2016 году упали почти на 1% — с 1 076 млрд до 1 068 млрд рублей. В 2017 году столица РФ увеличила собираемость на 18,5%, до 1,26 трлн рублей.

Долговременный лидер по собираемости налогов, небольшой Ханты-Мансийский автономный округ (Югра), на территории которого работают такие гиганты, как «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «ЛУКОЙЛ», НГК «Славнефть», ПАО «Газпром нефть» и др., в 2016 году собрал на 15% меньше, чем по итогам 2015-го: 1,445 трлн рублей против 1,7 трлн. В 2017 году нефть позволила Югре перечислить в федеральный бюджет на 37,4% больше — почти 2 трлн рублей. Это, между прочим, 22,1% всех налогов и сборов, собранных регионами страны. Всего на три региона — ХМАО, Москву и Ямало-Ненецкий АО — приходится 46,7% всех налогов и сборов, или 4,2 трлн рублей. На пять регионов-доноров, включая еще Питер и Татарстан, приходится 57,3% всех налогов и сборов РФ, более 5 трлн рублей.

Как Минфин воюет с задолжавшими регионами

Напомним, годом ранее сильнее прочих рухнули показатели в Сахалинской (-33,2%), Кемеровской областях (-40%), Тыве (-42%), Архангельской области (-65%), а в Забайкальском крае налоговый ручеек обмелел на 96%: с 3,7 млрд до 137,5 млн рублей. Край считается проблемным, по итогам 2015 года регион предупреждали о сильном наращивании долговой нагрузки: «по ее уровню (82,7% к собственным доходам) Забайкалье занимает 15-е место в стране, сам уровень является критическим». Председатель контрольно-счетной палаты края еще в 2014 году предупреждал, что через 2 года регион может оказаться банкротом в прямом смысле слова. В 2016 году бюджет Забайкальского края достиг предельного уровня государственного долга. По итогам 2017 года ситуация в крае не улучшилась, он занимает третье место по отрицательной динамике. В начале 2018 года стало известно, что долг бюджета Забайкальского края перед федеральным бюджетом будет реструктурирован с рассрочкой платежа до 2024 года: на 1 января 2018 года сумма задолженности региона составляла уже 14,6 млрд рублей.

Реструктуризация позволит достичь экономии почти в 400 млн рублей только в 2018 году, что связано с уменьшением затрат на обслуживание бюджетных кредитов. Тем не менее Забайкальский край может перейти под внешнее управление «из-за проблем в бюджетной сфере и отсутствия возможности повысить минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума», заявил в феврале этого года депутат Госдумы от региона Юрий Волков. После этого край перестанет самостоятельно распоряжаться своим бюджетом и все траты должны будут согласовываться с Федеральным казначейством.

Забайкальский край может перейти под внешнее управление и после этого перестанет самостоятельно распоряжаться своим бюджетом: все траты должны будут согласовываться с Федеральным казначейством. Фото audit.gov.ru

Прецеденты уже были, и начались они в 2018 году: в январе впервые в России было введено внешнее финансовое управление в Республике Хакасия — хотя здесь и собрали налогов в 2017 году на 66,7% больше, чем в 2016-м, это составило всего 2,5 млрд рублей. Впрочем, федеральную казну регион почти «не кормит»: в консолидированный бюджет субъекта направлено гораздо больше — 15,4 млрд рублей. Размер дотаций региону в 3,6 раза превышает размер собранных налогов, в 2017 году объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности Хакасии составил почти 9 млрд рублей. Затем решение о внешнем финансовом управлении приняли и в отношении Костромской области, где в 2017 году собрали 7,2 млрд рублей, что на 12,5% больше (но в консолидированный бюджет субъекта направлено еще больше — 13 млрд рублей). Объем дотаций в 2017 году здесь тоже превысил объем собранных налогов и составил 9,2 млрд рублей.

Новый глава Кировской области закручивает «налоговые гайки»

Если говорить о регионах ПФО, то самое тяжелое положение у Кировской области, которая единственная среди поволжских субъектов РФ снизила в 2017 году поступление налогов и сборов в бюджет, перечислив в федеральную казну 13 млрд рублей, тогда как годом ранее объем сборов составлял 13,6 млрд рублей. Судя по всему, власти перестраховались: регион долгие годы остается дотационным, но до сих пор размер дотаций в разы уступал объему собранных налогов. На 2018 год, однако, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Кировской области выделят в объеме 10 млрд рублей, причем надо иметь в виду, что это лишь плановая цифра, обычно в течение года она вырастает.

Основная часть всех сборов области идет в консолидированный бюджет субъекта РФ: в 2017 году он забрал 64,5% налогов, лишь 35,5% ушло в федеральный бюджет. Долговая нагрузка региона тоже очень высокая — по итогам первого полугодия 2017 года она составляла 94,7% от предельного объема, установленного местным законодательством. Это 28 млрд рублей. Как и в случае с Забайкальским краем, в начале 2018 года было принято решение о программе реструктуризации долга области: с ее помощью Кировская область погасит около 15,6 млрд рублей задолженности в течение 7 лет.

Любопытно, что огромный долг региона сформировался при экс-губернаторе Никите Белых: в октябре 2016 года стало известно, что Кировская область — единственный регион, не вернувший Минфину РФ кредиты. Врио губернатора, назначенный президентом РФ Игорь Васильев, напротив, поставил перед собой задачу сократить долги и нарастить собственные доходы. Последнее означало увеличение налоговых сборов, что на собственной шкуре почувствовал мелкий и средний бизнес области, отмечавший, что власти вынуждают его поменять налоговую прописку.

Игорь Васильев поставил перед собой задачу сократить долги и нарастить собственные доходы. Фото rosreestr.ru

Главный драйвер — нефтегазовый сектор

Второе место по собираемости налогов в федеральный бюджет в ПФО удерживает Самарская область. Здесь она выросла за год на 40,4%, ее объем составил 224,8 млрд рублей. Из регионов, входящих в российский топ-10 по объему налоговых платежей в федеральный бюджет, плюсовую динамику в прошлом году продемонстрировала, кстати, только Самара. Самую высокую динамику в этом году в ПФО показала Башкирия, собравшая налогов в федеральный бюджет на 48,65% больше, чем в 2016-м: 170,3 млрд рублей. Больше 100 млрд рублей собрали также Удмуртия (111,2 млрд рублей), Оренбургская область (194,4 млрд рублей) и Пермский край (187,7 млрд рублей).

Отметим, что регионы ПФО, собирающие больше всех налогов, сидят на «нефтяной игле». Пермский край хотя и удержался по итогам 2016 года на уровне года 2015-го, собрав 131,2 млрд рублей и закрепив за собой 10-е место, но из-за низких цен на нефть стагнировал. Помимо Татарстана, в 2016 году отрицательную динамику из-за нефтяного рынка демонстрировали Удмуртия (было собрано на 5,1% меньше налогов), Оренбург (-11%) и Башкирия (-4%). Таким образом, главным драйвером сбора налогов, а значит, и экономики в ПФО, как и в целом по РФ, продолжает оставаться нефтегазовый сектор. На шесть нефтегазовых регионов и субъектов ПФО, экономика которых завязана на добычу полезных ископаемых (включая Татарстан), приходится 82% всех собранных в 2017 году налогов.

Если говорить о топ-10 регионов с самой высокой собираемостью налогов и сборов в федеральный бюджет, то от ПФО там присутствуют три региона: Татарстан (5-е место), Самарская область (8-е) и Оренбургская область (10-е). По итогам 2016 года в топ-10 входил и Пермский край, в 2017-м, несмотря на рост налогов, потерявший свое 10-е место (стал 11-м). Произошло это из-за резкого роста сборов в Ленинградской области в 1,5 раза, она с объемом 198,6 млрд рублей поднялась на 9-е место.

С высокими результатами Москвы, Московской области, Питера и Ленинградской области все понятно — здесь самая высокая концентрация бизнеса. А высокие налоговые платежи в федеральный бюджет Красноярского края (7-е место — сборы выросли в 1,5 раза и составили по итогам 2017 года 267,7 млрд рублей) объясняются присутствием в нем металлургического бизнеса (активы «Норникеля» Владимира Потанина, «Русала» Олега Дерипаски и др.), крупнейшей энергетики (Саяно-Шушенская, Красноярская ГЭС и др.), машиностроения и деревообрабатывающей/лесной промышленности.

Высокие налоговые платежи в федеральный бюджет Красноярского края объясняются присутствием металлургического бизнеса (активы «Норникеля» Владимира Потанина, «Русала» Олега Дерипаски и др.). Фото kremlin.ru

Как центр ужесточает условия выдачи денег дотационным регионам

По итогам 2017 года в России всего 13 недотационных регионов. Среди не получали ни копейки на выравнивание бюджетной обеспеченности Калужская, Свердловская, Московская, Ленинградская, Самарская, Тюменская, Сахалинская области, Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО и Ханты-Мансийский АО. Судя по предварительным цифрам дотаций на 2018 год, из этого списка выпала Калужская область, которой должны перечислить 272,6 млн рублей (собрала в 2017 году 33,6 млрд рублей налогов в федеральный бюджет). Регион считается развитым, но и здесь 35,2% ВРП приходится на добычу полезных ископаемых — угля, глины, минерального сырья, нерудных полезных ископаемых и проч. Отсутствие дотаций у Свердловской области может объясняться высокоразвитой черной и цветной металлургией (от активов «Евраза» Александра Абрамова до активов олигарха Искандара Махмудова и группы ЧТПЗ). В ПФО, кроме Татарстана, лишь Самарская область не получала дотаций с 2011 года (за исключением 2013 года, когда региону было перечислено 182,7 млн рублей).

При этом общий объем дотаций регионам с 2011 года вырос на 62,5% — с 396,9 млрд рублей до 645 млрд рублей. Особенно существенный рост пришелся на 2017 год, тогда он составил почти 20% или 100 млрд рублей. Напомним, 100 млрд рублей взяли вовсе не из федерального бюджета, а изъяв у регионов (в том числе у Татарстана) часть налога на прибыль: федеральная его доля выросла с 2 до 3% (из 20%). В начале 2018 года стало известно, что условия выделения дотаций регионам будут ужесточены. На дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2018—2020 годах придется более 40% трансферта из федерального бюджета (порядка 2 трлн руб). Половину помощи получат 13 регионов, больше всего — Дагестан (поздравляем Артема Здунова!). Минфин РФ предлагает, собственно, то же, что глава Кировской области, — снижать налоговые льготы и увеличивать налоговые доходы, что, разумеется, не замедлит ударить по бизнесу в дотационных регионах.

Теперь, чтобы получить дотацию, регионам нужно будет до августа 2018 года «оценить эффективность налоговых льгот, отчитаться о них перед Минфином и до сентября включить неэффективные в план отмены». Власти РФ будут обращать внимание и на увеличение налоговых и неналоговых доходов за год, инвестиций, числа работников в малом и среднем бизнесе. Безработица в регионах, претендующих на помощь, должна будет сокращаться. Регионам, в доходах которых доля дотаций последние 3 года превышала 40%, придется отчитываться перед командой Антона Силуанова и об исполнении бюджета, иначе помощь снизят на 5%. Если регион не подпишет соглашение, дотации на следующий год сократят на 10%.

Команде Артема Здунова в какой-то степени повезло — его регион вновь возглавил в 2018 году список самых дотационных, получив 59 млрд рублей. Фото e-dag.ru

Артему Здунову придется менять курс

Список самых дотационных регионов не меняется который год. Только Крым осел бременем на федеральном бюджете с 2015 года, но в в этом регионе объем дотаций ежегодно снижается: к 2018 году он снизился почти на 30%, составив 17,7 млрд рублей. Для сравнения, объем собранных Крымом налогов в федеральный бюджет в 2017 году вырос до 18,7 млрд рублей — в 2015-м он составлял всего 6,7 млрд рублей. Крым не входит и в топ-5 регионов по объему получаемых из федерального бюджета дотаций.

На пятерку таких регионов приходится более трети всех выделяемых дотаций. Но им уже посланы два сигнала: во-первых, см. выше, им придется сокращать налоговые льготы и изыскивать налоговые доходы по договору с Минфином, во-вторых, громким посланием стала и отставка дагестанского правительства, повлекшая за собой уголовные дела. Таким образом, хотя команде Артема Здунова в какой-то степени повезло — его регион вновь возглавил в 2018 году список самых дотационных, получив 59 млрд рублей (дотаций стало больше на 12,7%), — продолжать «дотационную политику» своего предшественника он все-таки уже не может. На Дагестан пришлось более 9% всех дотаций. На втором месте — Якутия, получившая в 2018 году 44 млрд рублей, на 20% больше, чем в 2017-м. В число регионов, получивших красивую (и самую высокую) цифру надбавки в 20%, вошли также Орловская, Ярославская, Брянская, Ивановская области, Алтайский край, Кабардино-Балкария и Севастополь.

Главе «дотационной» Якутии прочат отставку

На Якутию приходится почти 7% дотаций, выделяемых всем регионам РФ. На самом деле этот объем вызван в том числе поправками на северные условия — в итоге, по расчетам экспертам, треть доходов бюджета региона обеспечивается федеральными дотациями. Хотя по размеру налогов Республика Саха не самый слабый регион (в 2017 году собрали 67,7 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2016-м), сам 2017 год для Якутии был непростым с точки зрения наполнения республиканского бюджета, писали СМИ: еще по итогам первого квартала казна недополучила 8,7 млрд рублей доходов, в связи с чем экстренно пришлось корректировать бюджет.

У республики растет госдолг, который превысил отметку в 50,7 млрд рублей — это первое место среди регионов Дальнего Востока. Такое положение дел тоже грозит Якутии потерей финансовой самостоятельности, то есть введением внешнего финансового управления (см. выше). Поводом для отставки губернатора Якутии уже в этом году может стать и один из самых низких результатов Путина на мартовских президентских выборах — здесь за него проголосовали 64,4% избирателей (по РФ — 76,7%).

Владимир Илюхин «смог добиться высоких показателей региона в области прироста инвестиций, реализации федеральных программ по Дальнему Востоку». Фото kremlin.ru



Третий по величине объем дотаций в этом году получит Камчатский край — 39,3 млрд рублей, на 6%, больше, чем в 2017 году. На Камчатку приходится 6% всех дотаций регионам. Налоги в федеральный бюджет в регионе собираются плохо: в 2017 году их объем снизился здесь на 15%, составив всего 3,7 млрд рублей. Несмотря на такие показатели, наблюдатели находят маловероятными возможные проблемы у властей края. Почему? Если вкратце — у остальных регионов ДФО дела еще хуже. Считается, что глава Камчатского края Владимир Илюхин «смог добиться высоких показателей региона в области прироста инвестиций, реализации федеральных программ по Дальнему Востоку», а в 2018 году Камчатка возглавила рейтинг развития потенциала регионов Дальневосточного федерального округа. По данным ВЦИОМ, Камчатка «выглядит лучше, чем значительная часть регионов ДФО, чему способствует и масштабный проект по строительству крупнейшего порта в рамках реализации Севморпути и проекта по транспортировке СПГ».

На четвертом месте Алтайский край, дотации которому, как и Якутии, выросли на 20%, составив в 2018 году 27 млрд рублей. С другой стороны, на 20% выросли и налоги в 2017 году, составив 23,6 млрд рублей (вполне сравнимые с прошлогодними дотациями на 24 млрд рублей). Хотя губернатор края Александр Карлин по итогам 2017 года считает, что с экономикой здесь все в порядке, ряд наблюдателей полагают, что он, как и глава Якутии, может войти в «расстрельный список губернаторов» в 2018 году. Во-первых, «благодаря» уголовному делу, заведенному в отношении управляющего делами губернатора Алексея Белоборода, который «в нарушение всех норм купил для губернаторского автопарка страшно дорогие (за 18 млн рублей) автомобили, оформив сделку без тендера». Во-вторых, из-за «высокого градуса протеста» среди избирателей на последних президентских выборах, где за Путина проголосовало всего 64,7% алтайцев при явке в 65%, а кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал 23,6% голосов.



Рамзан Кадыров пытается возместить будущую потерю дотаций исламскими инвестициями

Пятерку дотационных регионов замыкает вотчина Рамзана Кадырова, которой в 2018 году выделят 27 млрд рублей, на 12,8% больше, чем в 2017-м. Это в два раза больше объема дотаций, выделенного Чечне в 2011 году. В то же время с налогами тут все по-прежнему плохо. В федеральный бюджет они в 2016—2017 годах вообще не поступали! Любопытно, но в бюджете на 2017 год дотации Чечне, Крыму и Севастополю выделялись по «особой статье», именной. В 2018 году «именных» статей нет, то есть в этом году отдельная от других регионов дотация на сбалансированность названным субъектам не предоставляется. Кроме того, правительство РФ отказалось от прошлогодних планов увеличить в 2018 году бюджетные расходы на развитие Северного Кавказа: согласно проекту федерального бюджета, в 2018—2019 годах расходы на госпрограмму уменьшатся примерно на 111 млн рублей по сравнению с текущим годом.

Пятерку дотационных регионов замыкает вотчина Рамзана Кадырова. Фото kremlin.ru

В 2017 году бюджет Чечни состоял из дотаций на 80%; безвозмездные поступления из центра составляли 48,5 млрд рублей. В сентябре 2017 года Рамзан Кадыров заявил, что цифры Минфина для Чечни неприемлемы, и сослался на высокую рождаемость в республике. Наблюдатели полагают, что если планы Минфина РФ по снижению дотаций Чечне будут реализованы, команде Кадырова придется искать иностранных инвесторов, что он, как считается, уже делает, ориентируясь на привлечение денег от инвесторов на Ближнем Востоке.

…а Башкирия берет в «ежовые рукавицы» муниципалитеты и готова секвестировать бюджет

Из регионов ПФО сильнее всего на «дотационной игле» сидит Башкортостан, дотации которому в 2018 году выросли на 4%, составив 16,4 млрд рублей. Но это, конечно, несравнимо с размером собранных налогов: напомним, в РБ в 2017 году собрали 170,3 млрд рублей налогов в федеральный бюджет (на 48,65% больше, чем в 2016 году). Однако власти РБ планируют к 2020 году отказаться от дотаций. В феврале 2018 года премьер-министр Башкортостана Рустэм Марданов заявил, что перед республикой стоит «задача-максимум к 2020 году обеспечить финансовые потребности без привлечения федеральных дотаций»: «Это серьезная задача, нам придется пересмотреть план доходного потенциала, по-новому взглянуть на программу сокращения бюджетных расходов».

Какие строки бюджета в итоге подпадут под секвестр, можно только гадать. Зато власти РБ уже всерьез взялись за муниципалитеты, поставив им шесть условий получения субсидий: в частности, «администрации должны будут сократить непрофильные расходы, увеличить доходы и ввести мораторий на рост численности госаппарата». В случае невыполнения требований им будут сокращать субсидии. Иными словами, РБ идет по пути российского Минфина, ужесточающего порядок получения дотаций.

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