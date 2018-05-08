«Позовите врача кто-нибудь!»: доходы глав клиник в райцентрах на фоне кадрового голода

Из пяти самых высокооплачиваемых главврачей двое возглавили районные больницы после скандальных уходов своих предшественников

Средняя зарплата главврачей 45 районных больниц по итогам 2017 года составила всего 63,5 тыс. рублей. Это закономерно меньше, чем средняя зарплата руководителей республиканских (85 тыс. рублей) и казанских (66 тыс. рублей) больниц, но, как ни странно, выше, чем у главврачей медучреждений трех крупных городов восточной части РТ (Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска). Аналитическая служба «Реального времени» изучила положение дел в больницах самых высокооплачиваемых районных врачей.

Главврач Зеленодольской ЦРБ получал больше самого высокооплачиваемого врача автограда

Только один районный главврач получает зарплату, превышающую отметку в 100 тыс. рублей. Точнее, получал. Речь идет о главе Зеленодольской центральной районной больницы (ЦРБ) Ильгизе Хидиятове, который в конце апреля этого года был назначен главным врачом республиканского онкодиспансера.

В прошлом году Хидиятов получал ежемесячно 109,4 тыс. рублей. Напомним, 13 главврачей республиканских больниц получают ежемесячную зарплату, превышающую 100 тыс. рублей (соответственно, в год они получают более 1 млн рублей). В Казани таковых — четыре, среди главврачей Челнов, Альметьевска и Нижнекамска — всего двое (один челнинский и один нижнекамский). По уровню зарплаты зеленодольский главврач стоит выше, чем самый высокооплачиваемый глава медучреждения Набережных Челнов — главврач «Городской больницы №5» Зуфер Насртдинов, получавший 105 тыс. рублей.

Зеленодольская ЦРБ — одна из старейших райбольниц Татарстана. До 1917 года жители пос. Паратский Затон и н. п. Большие Параты, на территории которых и возник Зеленодольск в 1932 году, за медицинской помощью обращались в Больше-Ключинскую земскую больницу, открытую еще в 1879 году в двух деревянных зданиях. В больнице было всего 15 коек. В 1920-е годы в Больших Паратах открыли больницу на 37 коек. Сегодня ЦРБ имеет в своем составе множество специализированных подразделений и филиалы. Стационарная помощь оказывается в более чем 25 профильных отделениях. Амбулаторно-поликлиническая служба представлена тремя взрослыми, двумя детскими и консультативно-диагностической поликлиниками, а также стоматологической поликлиникой, травматологическим пунктом и женской консультацией. В больнице работают 373 врача и 1 246 средних медицинских работников. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 3 707 посещений в смену, коечный фонд — 1 314 коек, в том числе 1 045 круглосуточных коек.

Зеленодольская ЦРБ — одна из старейших райбольниц Татарстана



На сайте больницы отмечается, что «на протяжении последних семи лет в районе не зарегистрировано ни одного случая материнской смертности». Кадровый вопрос решается как и в других муниципалитетах РТ — «деньгами»: «По Республиканской целевой программе «Сельский врач» в Зеленодольскую ЦРБ приехали работать врачи-специалисты, получившие единовременную компенсационную выплату в размере одного миллиона рублей из федерального бюджета и дополнительные компенсационные выплаты в размере ста тысяч рублей из бюджета республики на улучшение жилищных условий». В 2018 году в рамках проекта «Дружелюбная поликлиника — Татарстанский стандарт» в Зеленодольске отремонтируют три городских поликлиники Зеленодольской ЦРБ. На ремонт выделено 83,2 млн рублей. На базе ЦРБ в прошлом году в рамках государственно-частного партнерства открылся диагностический центр «БарсМед».

Здравоохранение Зеленодольского района по итогам 2017 года заняло 14-е место по РТ: «Относительно 2016 года мы улучшили показатели на 11 позиций. Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в здравоохранении в 2017 году составила 44,2%», — отметил главврач ЦРБ на итоговом медсовете 27 марта 2018 года.

Сама больница попадает и на страницы газет, правда, изредка: в 2012 году скандал разразился из-за смерти пациента после удаления зуба (в результате был уволен ряд медработников и замминистра здравоохранения РТ Сергей Осипов). Осенью прошлого года Хидиятова раскритиковал глава района Александр Тыгин, которого удивил двукратный рост «неустановленных причин смерти населения в районе».

Главврачом Зеленодольской ЦРБ Ильгиз Хидиятов работал давно (в сравнении с «новичками» — высокооплачиваемыми врачами Челнов, Альметьевска и Нижнекамска) — с 2009 года. До этого, с 2001 по 2005 год, он руководил отделом кадровой политики Минздрава РТ, с 2005 года возглавлял Пестречинскую ЦРБ.

Бугульминская ЦРБ: деньги «Татнефти», снижение количества врачей и новый «рулевой»

Второй самый высокооплачиваемый районный главврач — глава Бугульминской ЦРБ Владимир Гуров, получающий на руки в месяц по 93 тыс. рублей (больше, чем самый высокооплачиваемый альметьевский главврач с 78 тыс. рублей).

Первые упоминания о медицинской помощи в Бугульме появились в 1837 году. Тогда на территории населенного пункта действовала небольшая больница на 15 коек, в которой работали один врач, фельдшер и акушерка. Бугульминская больница была основана в 1962 году, в 2007-м она получила статус муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Бугульминская центральная районная больница». В 2011 году здесь работали более полутора тысяч сотрудников, из них 211 врачей.

Второй самый высокооплачиваемый районный главврач — глава Бугульминской ЦРБ Владимир Гуров. Фото tatarnews.ru



С 2010 года Татарстан включен в федеральную программу совершенствования организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП на федеральной трассе М5 «Урал», поэтому с целью подготовки и ввода в эксплуатацию травматологического центра из бюджета РТ Бугульминской ЦРБ было выделено более 18 млн рублей на закупку медицинской техники, 15 млн рублей — на строительно-монтажные работы в помещениях. В 2011 году здесь был открыт первичный сосудистый центр для оказания неотложной экстренной медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения (вложено 11,5 млн рублей).



Сегодня, по данным самой больницы, врачей стало меньше — их уже 205 (по другим данным — 209), число средних медработников снизилось с 868 до 823. По данным на 2018 год в составе Бугульминской ЦРБ — 9 ЛПУ (в том числе поликлиника, стационар, стоматполиклиника, роддом, детская больница, станция скорой помощи), одна врачебная амбулатория, 30 ФАП, численность сотрудников 1 537 человек. Мощность поликлиник — 2 382 посещения в смену, коечный фонд — 601 круглосуточное место, 190 дневных. Станция скорой медицинской помощи обслуживает в год более 36 тыс. вызовов.

К 2015 году был выполнен капремонт поликлиники на сумму 65,5 млн рублей на средства ПАО «Татнефть». За счет местного бюджета был проведен капремонт хирургического отделения №2 стационара Бугульминской ЦРБ. В феврале 2014 года открыт новый родильный дом. За 30 млн рублей построен и открыт гемодиализный центр. По словам главврача, именно благодаря «Татнефти» была укреплена материально-техническая база больницы. Тем не менее без денег республики — никак: в 2018 году в программу капремонта вошли объекты кожно-венерологического отделения Бугульминской ЦРБ. Для решения кадрового вопроса в прошлом году было сдано 12 квартир для медицинского персонала больницы.

Владимир Гуров, проработав четверть века в больницах Бугульмы (возглавлял, в частности, инфекционную больницу), в 2010—2014 гг. руководил Заинской ЦРБ, но был приглашен в свою родную больницу, где успел поработать замглавврача, после разгромной коллегии Минздрава РТ (на которой, напомним, глава татарстанского управления Следкома Павел Николаев заявил, что в 2013 году 37 пациентов в Татарстане погибли из-за некачественной медпомощи). На этой должности он сменил победителя в номинации «Руководитель года» в 2008 году Иршата Измайлова.

Лениногорская ЦРБ: уход главврача после скандала с хирургом, кадровый голод и претензии Росздравнадзора

Третий самый высокооплачиваемый районный главврач РТ — руководитель Лениногорской ЦРБ Айдар Яркаев, получавший в 2017 году 91 тыс. рублей в месяц.

Айдар Яркаев (на фото — второй слева) 20 лет проработал в лениногорских медучреждениях и с 2014 года заведовал детским стационаром Лениногорской ЦРБ. Фото len-journal.ru

Впервые стационар в Лениногорском районе на 25 коек был открыт в 1946 году. В 1956 году в больнице было развернуто 260 коек, внедрили «цеховой принцип обслуживания нефтяников», было положено начало диспансерному методу обслуживания населения. Новый корпус городской больницы появился в 1960 году, затем больницу преобразовали в центральную, что позволило оказывать медицинскую помощь жителям не только города, но и сельских населенных пунктов. Сегодня больница располагает 453 стационарными койками, в ее составе поликлиника для взрослых, поликлиника МСЧ, врачебные амбулатории, детская поликлиника, женская консультация, стоматологическая поликлиника, родильный дом. Мощность — 1 980 посещений в смену. Ежегодно здесь проходят лечение более 14 тысяч пациентов, выполняется более 5 тысяч операций.

В ЦРБ построили реанимационное отделение и операционный блок с новейшим технологическим оборудованием, проведен капремонт хирургического и травматологического отделений. Межрайонный центр хирургии с отделением реанимации при городской больнице принимает в год до 4 000 больных детей. В зону оказания помощи входят восемь районов. В последние годы открылось новое здание женской консультации на 250 посещений в день и гинекологическое отделение. В Лениногорской ЦРБ, по последним данным, работало 172 врача, из которых 55 имели высшую квалификационную категорию, и 695 средних медицинских работников. На деньги «Татнефти» в апреле этого года открылось новое эндоскопическое отделение, где планируется проводить более 5 тысяч диагностических и лечебных манипуляций в год. В 2017 году было закуплено медоборудование на 10 млн рублей, открыт новый сосудистый центр.

При прежнем главвраче Наиле Нигматуллине, по его словам, ЦРБ была укомплектована лишь на 54%. Интересно, что Нигматуллин перед своим уходом заявлял, что «обоснованные жалобы на качество медпомощи отсутствуют». Однако лишился он своей должности, по-видимому, из-за скандала, разразившегося в 2016 году и приведшему к уголовному делу в отношении хирурга Лениногорской ЦРБ, из-за которого «вследствие ненадлежащего исполнения врачами своих профессиональных обязанностей» погиб 4-летний ребенок.

Главврачом прошлым летом и стал Айдар Яркаев, 20 лет проработавший в лениногорских медучреждениях и с 2014 года заведовавший детским стационаром Лениногорской ЦРБ. В этом году во время плановой проверки сотрудники Росздравнадзора обнаружили в работе Лениногорской ЦРБ сразу несколько нарушений: «Врачи неправильно проводили периодические осмотры водителей транспортных средств и процедуры медицинских освидетельствований; в детской поликлинике и стационаре не хватает оборудования в некоторых медицинских кабинетах профильных врачей; нарушения технического обслуживания медицинского оборудования и хранения лекарственных препаратов». Судя по всему, больница по-прежнему испытывает кадровый голод.

В этом году во время плановой проверки сотрудники Росздравнадзора обнаружили в работе Лениногорской ЦРБ сразу несколько нарушений. Фото minzdrav.tatarstan.ru



Уровень обеспеченность врачами Лаишевского района — всего 13,5%

На четвертом месте по уровню зарплаты – главврач Лаишевской ЦРБ Елена Коробова, получавшая в 2017 году 90,6 тыс. рублей в месяц.

Первые больницы в Лаишевском районе существовали еще в позапрошлом веке — в 1897 году здесь было три медучреждения на 34 кровати, один врачебный участок обслуживал 40,5 тыс. человек в радиусе 16 верст. В уездном городе Лаишев была одна городская больница, где работали 8 врачей, 10 фельдшеров, 6 повивальных бабок. В 1933—1934 годах на месте старого сгоревшего здания построили новое («для отопления больницы ловили бревна в реке, для обеспечения питания больных держали при больнице кроликов»). В 1968 году было открыто новое здание больницы с отделениями хирургии, терапии, детства, построили здания родильного и инфекционного отделений и поликлиники на 250 посещений в смену.

Капитальный ремонт ЦРБ провели в 2002—2003 годах, тогда же была приобретена клинико-диагностическая и рентгенологическая аппаратура. К 2011 году медицинское обслуживание населения Лаишевского района осуществляли Центральная районная больница, 3 врачебных амбулатории и 41 фельдшерско-акушерский пункт. Структура ЦРБ сегодня включает круглосуточный стационар на 130 коек и дневной на 66 коек (терапевтическое, хирургическое, инфекционное, родильное отделения), поликлинику на 186 870 посещений в год. Общая численность медицинского персонала в здравоохранении района — 375 человек, из них 51 врач, 184 средних медицинских работника. Район испытывает сильнейший кадровый «голод»; уровень обеспеченности врачами здесь всего 13,5%!

Елена Коробова стала главврачом в 2005 году. В 2012 году началась глобальная модернизация ЦРБ: по федеральной программе модернизации приемных покоев, совмещенных со скорой неотложной помощью, ЦРБ было выделено 5,5 млн рублей. С учетом же масштаба реконструкции из республиканского бюджета было отпущено более 50 млн рублей. По программе модернизации было построено приемно-диагностическое отделение, совмещенное с отделением скорой медицинской помощи для оказания экстренной неотложной помощи. По программе «дорожной карты» Лаишевская ЦРБ прикреплена к Республиканской клинической больнице с высокотехнологичным оборудованием.

Елена Коробова стала главврачом в 2005 году. Фото mfvt.ru

Чистопольская ЦРБ: после коррупционного скандала в кресле главврача побывали уже три человека

Пятерку самых высокооплачиваемых районных главврачей замыкает Раис Мустафин, возглавляющий Чистопольскую ЦРБ — он получал в 2017 году ежемесячно 84 тыс. рублей.

Чистопольская больница была построена купцом Челышевым еще в 1895 году, статус центральной она получила в 1963 году. Сегодня в состав больницы входят поликлиника, стационар, женская консультация, детская городская поликлиника, станция скорой помощи, родильный дом, стоматологическая поликлиника, городская больница №2, филиал Чистопольского КВД. Размещается ЦРБ в 5-этажном кирпичном здании с 2-этажным кирпичным пристроем. Общее число коек — 219. Согласно данным самой больницы, работают здесь 187 врачей. В 2017 году, по данным главврача ЦРБ, смертность снизилась на 7% — впрочем, согласно данным администрации района, напротив, был зарегистрирован рост смертности. В феврале этого года была открыта новая детская городская поликлиника (вложено 202,7 млн рублей). В 2017 году в ЦРБ пришли на работу 20 новых специалистов. Однако врачей по-прежнему не хватает: как сообщила в апреле этого года пресс-служба администрации района, укомплектованность врачами подразделений ЦРБ составляет всего 47% — району требуется 193 врача.

Раис Мустафин возглавил Чистопольскую ЦРБ не так давно, в 2015 году. С мая 2013 года на место скончавшегося главврача Фираиля Шигапова пришел Вильсун Хамитов, экс-замглавы ЦРБ по поликлинической работе, однако продержался он в этой должности всего 2 года. Мустафин — «варяг»; с 2009 по 2013 год он был заведующим приемным отделением ГБСМП №1, с 2013-го по 2014-й — заведующим приемным отделением казанской «ГКБ №7», с 2014-го по 2015-й — замглавврача по медицинской части «ГКБ №16». Судя по всему, Минздраву РТ пришлось направить в район «чужого». Напомним, ЦРБ оказалась в центре скандала в 2012 году, когда в отношении Фираиля Шигапова, заслуженного врача РФ и лауреата премии «Врач года», завели уголовное дело по ст. 30 и ст. 290 УК РФ («Покушение на получение должностным лицом лично взятки в виде денег, совершенное в крупном размере»). Врача обвинил бизнесмен: по его версии, главврач отказался перечислять 4 млн рублей за выполненные работы его стройфирме, «пока не получит откат в 15% от общей суммы».

Шигапов написал заявление по собственному желанию на следующий же день, однако глава района Ильдус Ахметзянов предположил, что дело сфабриковано. Шигапов ушел на больничный, его обязанности стал исполнять Хамитов. До самой своей смерти Шигапов виновным себя не признавал.

Зарплаты руководителей районых больниц

Наименование больницы Руководитель Среднемесячная заработная плата за 2017 год за счет всех источников финансирования ГАУЗ Зеленодольская ЦРБ Хидиятов Ильгиз Ринатович 109.406,18 ГАУЗ Бугульминская ЦРБ Гуров Владимир Иванович 93.065,14 ГАУЗ Лениногорская ЦРБ Яркаев Айдар Аслямович 90.965,66 ГАУЗ Лаишевская ЦРБ Коробова Елена Владимировна 90.649,21 ГАУЗ Чистопольская ЦРБ Мустафин Раис Робертович 83.995,76 ГАУЗ Дрожжановская ЦРБ Шигабутдинов Ильмас Илялович 83.075,72 ГАУЗ Рыбно-Слободская ЦРБ Китаев Мансур Рафагатович 82.904,29 ГАУЗ Азнакаевская ЦРБ Шигапов Ильдар Фираилевич 76.190,00 ГАУЗ Алексеевская ЦРБ Фахрутдинов Ильдар Азатович 74.192,55