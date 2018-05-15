Государева служба: где в Поволжье у чиновников растут зарплаты и штаты

За год численность госслужащих снизилась лишь в 25 субъектах РФ и только в четырех поволжских, включая Татарстан

Аналитическая служба «Реального времени», как и в прошлом году, изучила ситуацию с зарплатами чиновников в регионах РФ и выяснила, что с 2011 года армия госслужащих последовательно сокращалась, однако в 2017-м неожиданно вновь начала расти. Снизилось их количество лишь в 25 субъектах РФ и только в четырех поволжских — Татарстан же, напротив, вошел в топ-20 регионов по росту чиновничьего аппарата. Мы также узнали, что региональный «слуга народа» в РТ получает в 1,4 раза больше, чем среднестатистический работник республики. Кроме того, примерный подсчет расходов на аппарат показал, что с 2011 года они выросли в 1,3 раза и который год подряд превышают 400 млрд рублей.

В прошлом году армия чиновников вновь начала расти

С 2011 года штатная численность «чиновного люда» в России снижалась, и к 2016 году количество гражданских и муниципальных служащих упало на 10,6%, с 957,7 до 850 тыс. человек. Однако эта тенденция неожиданно «споткнулась» в 2017 году: за год количество чиновников выросло до 857 тыс. человек.

Средняя зарплата чиновников с 2011 года, напротив, росла, и никакой тенденции к ее снижению не просматривается. За 6 лет средняя зарплата госслужащих увеличилась на 46,2% (то есть почти в 1,5 раза), с 31,8 тыс. рублей до 46,5 тыс. Больше всего получают чиновники, работающие в органах исполнительной власти субъектов РФ — в среднем 55,4 тыс. рублей (в 2016 году они получали 53,8 тыс.). Меньше всего — чиновники в органах местного самоуправления: они в среднем получали в 2017 году по 41 тыс. рублей (в 2016-м — 39,6 тыс.). Федеральные чиновники получают в среднем 42,8 тыс. рублей.

Самые высокие зарплаты в северных регионах (там, где с советских времен служащим положена так называемая «северная надбавка»), особенно на Крайнем Севере. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе средний чиновник получает 133,5 тыс. рублей, на Чукотке — 112,2 тыс. рублей, в Ненецком автономном округе — 96,1 тыс. Самые маленькие зарплаты на Кавказе: в Северной Осетии чиновник в среднем получает 27,4 тыс. рублей в месяц, в Карачаево-Черкессии — 26 тыс. рублей, в Ингушетии — 25 тыс. рублей.

Зарплата и численность чиновников в Российской Федерации

Регион Численность работников,

замещавших должности гражданских и муниципальных служащих,

и укомплектованность этих должностей

на конец 2017 года Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских и муниципальных служащих

в 2017 году Регион Численность работников,

замещавших должности гражданских и муниципальных служащих,

и укомплектованность этих должностей

на конец 2016 года Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских и муниципальных служащих

в 2016 году Территориальные

органы федеральных органов

исполнительной

власти, человек Органы

исполнительной

власти субъектов

РФ, человек Органы местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями, человек Территориальных органов федеральных

органов исполнительной власти, рублей Органов исполительной власти субъектов РФ, рублей Органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями, рублей Российская Федерация 401.063 168.019 287.906 42.290 58.757 Центральный федеральный округ 97.658 42.711 52.726 41.885 66.218 Белгородская область 4.515 1.085 3.556 34.831 41.034 Брянская область 4.707 1.054 1.732 34.686 40.123 Владимирская область 3.516 1.264 2.571 35.651 40.362 Воронежская область 5.550 1.681 3.194 33.358 47.880 Ивановская область 2.705 1.305 2.147 31.648 36.412 Калужская область 3.011 1.048 3.174 34.910 53.434

«Подчиненные» Артема Здунова в Дагестане получают в 1,6 раза меньше, чем получали в Татарстане

В Татарстане в 2017 году насчитывалось 17,6 тыс. чиновников. В отличие от ситуации в целом по России, армия татарстанских гос- и муниципальных служащих вновь начала расти еще в 2016 году, хотя с 2011 года их численность снижалась: за 7 лет она упала почти на 10%, с 19,5 тыс. человек до 17,6 тыс. Меньше всего чиновников было в 2015 году — 17,2 тыс. Их средняя зарплата в 2011 году составляла всего 23,8 тыс. рублей, в 2017-м — уже 39,5 тыс. рублей. Таким образом, зарплата татарстанского чиновника росла быстрее, чем в целом по России — и выросла за 7 лет на 66%.

Много это или мало? Можно провести любопытное сравнение. Не так давно (в феврале этого года) министр экономики РТ Артем Здунов возглавил правительство Дагестана. В Татарстане его подчиненные, а также сотрудники других региональных органов власти, получали в 2017 году в среднем 46 тыс. рублей, и таковых было 4 324 человека. С 2011 года зарплата регионального татарстанского чиновника выросла более чем в два раза (!) — тогда она составляла всего 21,8 тыс. рублей. В Дагестане же подчиненные Здунова, если тенденция 2017 года продолжится и в 2018 году, получают в 1,6 раза меньше: в прошлом году средняя зарплата регионального чиновника составляла здесь всего 28,7 тыс. рублей. При этом численность самих чиновников в кавказской республике на 833 человека меньше, чем в Татарстане — 3,5 тыс. В 2011 году дагестанский региональный чиновник получал всего 17,7 тыс. рублей.

Региональный чиновник РТ получает в 1,4 раза больше, чем среднестатистический работник Татарстана

Средняя зарплата дагестанца на начало 2017 года составляла 18,7 тыс. рублей (столько получал условный сотрудник дагестанского Минэкономики еще в 2011 году), то есть в 1,8 раза меньше, чем у чиновника (33,4 тыс. рублей). Средняя зарплата жителя Татарстана на 1 января 2017 года составляла 29,3 тыс. рублей. Получается, что в Татарстане разрыв между зарплатой обычного работника и работника исполнительной власти был значительно меньше, чем в Дагестане: среднее жалование чиновника татарстанского министерства в 2016 году (43 тыс. рублей) было лишь в 1,47 раза выше средней зарплаты в организациях и на предприятиях РТ.

Условный подчиненный Артема Здунова получает в 1,3 раза больше «обыкновенного» дагестанца (21,7 тыс. рублей). Фото e-dag.ru

Согласно последним данным Росстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций в Татарстане на начало 2018 года составила 32,16 тыс. рублей. Таким образом, в 2017 году татарстанский региональный чиновник получал в 1,42 раза больше, чем обычный работник, а муниципальный чиновник — примерно столько же (33,6 тыс. рублей). В Дагестане этот разрыв стал значительно меньше: условный подчиненный Артема Здунова получает в 1,3 раза больше «обыкновенного» дагестанца (21,7 тыс. рублей).

В целом же по России разрыв между зарплатами региональных чиновников (которые, напомним, получают значительно больше чиновников, работающих в региональных отделениях федеральных органов власти, и муниципальных чиновников) и «обычных» зарплатополучателей снизился. В 2016 году чиновники получали в среднем на 64% больше, чем обыкновенный работник — а в 2017 году на 50,5% больше. Увеличился разрыв лишь в восьми регионах: больше всего в Московской (с 43 до 48%) и Новосибирской областях (с 44,6% до 50,3%) и на Чукотке (с 31,8% до 41,2%). К слову, именно в Дагестане за год разрыв сократился сильнее всего: с 80% до 32,6%. На втором месте — Санкт-Петербург, где в 2016 году региональный чиновник получал в 1,87 раза больше обыкновенного питерца (89,17 тыс. рублей против 47,4 тыс. рублей), а в 2017 году лишь в 1,5 раза больше (87,5 тыс. рублей против 58,6 тыс. рублей). Впрочем, в то, что средняя зарплата в Питере за год выросла на 10 тыс. рублей, верится с трудом. В Самарской области разрыв между чиновничьими зарплатами и зарплатами обыкновенных граждан сократился тоже значительно: в 2016 году он был двукратным — чиновник получал почти 57 тыс. рублей, средний работник — 27,5 тыс., в 2017 году зарплата чиновника снизилась до 51,1 тыс. рублей, а средняя зарплата по области выросла до 30,3 тыс. рублей.

Впрочем, если говорить о регионах ПФО, то Татарстан находится на втором месте по наименьшему разрыву между зарплатами чиновников и населения. Лучше положение дел только в Мордовии (1,41 раза). Самый большой разрыв в Оренбургской области — он двукратный: чиновник здесь получал в 2017 году 57,4 тыс. рублей, а средний оренбуржец только 27,5 тыс. рублей. Почти двукратный разрыв в Нижегородской области (55 тыс. рублей против 29 тыс. рублей).

В стране самый большой разрыв между зарплатами отмечается в Хабаровском крае (в 2,25 раза), Ямало-Ненецком АО и, как мы уже сказали, Оренбургской области (двукратный). Наименьший — в Астраханской области (11%), Ингушетии (9,5%) и Еврейской АО (8,1%).

Самый большой разрыв в Оренбургской области — он двукратный: чиновник здесь получал в 2017 году 57,4 тыс. рублей, а средний оренбуржец только 27,5 тыс. рублей. Фото Елены Соленцовой (orenweek.ru)



Только в трех регионах ПФО в 2017 году сократили зарплату чиновников



Зарплату региональным чиновникам в 2017 году понизили только в 22 регионах. Сильнее всего — в Дагестане (посочувствуем Артему Здунову и его подчиненным): сразу на 14% — с 33,4 тыс. до 28,7 тыс. рублей. К слову, Дагестан относится всего к 19 регионам РФ, где зарплаты федеральных чиновников выше, чем зарплаты региональных. В ПФО такой регион только один — в Кировской области «федералы» получают 35,7 тыс. рублей, «регионалы» — 33,6 тыс.

На втором месте по снижению чиновничьих региональных зарплат — Ненецкий АО, где их уменьшили на 12,3% (со 118,5 тыс. рублей до 104 тыс.). На третьем — Самарская область. Благодаря сокращению зарплаты госслужащих Самара в итоге оказалась в лидерах по наименьшему разрыву «с народом» (см. выше). В число регионов, где сильнее всего сократили зарплату «слугам народа», входят еще два региона ПФО — Мордовия (с 35,6 тыс. рублей до 33,8 тыс.) и Оренбург (с 58,7 тыс. рублей до 57,4 тыс.). Впрочем, оренбургским властям в дальнейшем придется либо еще сильнее сокращать свои зарплаты, либо увеличивать среднее жалование по региону в целом — разрыв между зарплатами «народа» и его «слуг» там двукратный (см. выше).

В Татарстане федералам платят на 18% меньше, чем региональным чиновникам. Для сравнения, в Башкортостане федералам платят меньше на 24%, в Нижегородской области — на 49%, в Оренбурге — на 55%. В среднем по ПФО федералам платят на 23,5% меньше, чем региональным чиновникам.

Зарплаты чиновников в Поволжье в 2017 году выросли в среднем на 3,7%. Разрыв между ними и средними зарплатами по округу сократился на 9,2% (с 66,7% до 57,5%): средний поволжский чиновник исполнительной власти получает 45,3 тыс. рублей, а обычный работник — 28,7 тыс. рублей.

Татарстан вошел в топ-20 регионов по росту численности чиновников

Численность чиновников снизилась лишь в 25 регионах. В ПФО таковых только четыре — Ульяновская (с 6,4 тыс. до 6,1 тыс. человек) и Самарская области (с 17 тыс. до 16,5 тыс. человек) и республики Марий Эл (с 4,7 тыс. до 4,6 тыс. человек) и Удмуртия (с 9 тыс. до 8,7 тыс. человек). К слову, три региона ПФО входят в топ-10 субъектов РФ с наибольшим сокращением армии чиновников: Самара (9-е место), Марий Эл (5-е место), Удмуртия (4-е место).

В Татарстане численность чиновников увеличилась на 1,7%, с 17,3 тыс. до 17,6 тыс. человек. Фото tatarstan.ru

Татарстан вошел в топ-20 регионов, где напротив, армия чиновников в 2017 году выросла — здесь, напомним, их численность увеличилась на 1,7%, с 17,3 тыс. до 17,6 тыс. человек. На первом месте Севастополь (плюс 7,2%), на втором — новая «вотчина» Здунова: в Дагестане рост численности чиновников составил 7% — с 11,6 тыс. до 12,4 тыс. человек. На третьем месте — Томская область.

На оплату труда чиновников в России тратится более 450 млрд рублей

Наконец, можно провести очень условные расчеты (ни в коей мере не претендующие на абсолютную точность), перемножив средние зарплаты чиновников федеральных, региональных и муниципальных органов власти на их численность в 2016 и 2017 годах, и посчитать годовые затраты на их обеспечение. Так, в 2016 году на оплату труда всех чиновников России ушло 440,2 млрд рублей, а в 2017 году уже 455,4 млрд рублей, или на 3,4% больше.

В Татарстане такой же условный расчет показывает, что из казны на работу чиновников в 2017 году ушло на 7% больше, чем в 2016 году: 8,3 млрд и 7,7 млрд рублей соответственно.

Для сравнения, в 2011 году годовое денежное содержание российских чиновников требовало примерно 341,6 млрд рублей. Для работы татарстанских чиновников из казны ушло тогда примерно 5,5 млрд рублей.

Таким образом, несмотря на планомерное сокращение армии чиновников за последние 6 лет, их работа стала требовать в 1,3 раза больше денег в целом по России. На обеспечение зарплат татарстанских чиновников 6 лет спустя из казны стало уходить в 1,5 раза больше денег.

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