Прогулка татарина по Африке: скромный таксист, суфии и борьба с голодом

Африканское турне мусульманского блогера Расула Тавдирякова. Часть 1

На днях мусульманский блогер Расул Тавдиряков вернулся из благотворительной поездки в Нигер. Свои впечатления от африканской страны он записал в авторской колонке для «Реального времени». Колумнист нашей интернет-газеты рассказывает о надежных дагестанских колодцах, скромных таксистах, религиозности жителей и царящей нищете.

От ульяновских мусульман — африканцам

«Не ходите дети в Африку гулять», — эти слова из советского популярного мультфильма моего детства, сформировали на долгие годы мое отношение к этому континенту: Африка — это самое опасное и непригодное для жизни место на планете. Такое представление дополнительно подкреплялось новостными сюжетами о бушующих засухах в этом регионе и, как следствие, массовом голоде и смертности людей.

Страсть к путешествию мне еще в детстве привил мой отец, когда брал меня с собой в далекие служебные поездки на Кавказ и в Среднюю Азию. Уже тогда я понял, что мир многообразен и интересен. Когда же развалился Советский Союз, мелодии из любимых мультфильмов сменили совсем иные песни, в которых в главных словах припева с восхищением упоминался уже другой континент — Америка. Я многие годы мечтал попасть в США и посмотреть на жизнь и быт людей, которым повезло быть гражданами этой сверхдержавы. Мне даже несколько раз снилось, как я гуляю по Нью-Йорку.

Но судьба распорядилась по-другому, за что я ей премного благодарен. Я увидел жизнь самых бедных и обездоленных жителей нашей планеты. Сначала я побывал в лагерях беженцев рохинья в Бангладеш, а недавно посетил одно из самых бедных государств мира, расположенное в Западной Африке, — Нигер. Наш пророк Мухаммад учил нас: «Стремясь к этому миру, смотрите на тех, кто беднее вас и менее одарен благами», тем самым такое поведение взращивает в нас благодарность за то, что мы имеем.

Отправиться в Африку мне предложил один мой друг, имам мечети в Ульяновске. Прихожане этой мечети собрали сумму на строительство колодцев для жителей африканской пустыни, но не знали, как и куда их отправить, чтобы эти деньги пошли по назначению. Мой товарищ предложил мне самому поехать и организовать строительство этих колодцев. Я, недолго думая, согласился и начал готовиться к поездке.

Прихожане ульяновской мечети собрали сумму на строительство колодцев для жителей африканской пустыни



Как оказалось, попасть в Нигер — не такая уж и простая задача. Государство настолько бедное, что содержать посольства в разных странах это для них непозволительная роскошь, и ближайшие дипломатические ведомства находятся в Германии и бывшей метрополии — Франции. Я стал выяснять другие способы попасть в эту страну и после продолжительных поисков узнал, что туда можно прилететь по приглашению какой-либо местной организации. Тогда мне дали координаты одной организации, которая и выслала мне это приглашение. Собрав чемодан и сделав прививку от малярии, через несколько дней, я уже следовал курсом Москва — Стамбул — Бомако — Ниамей.

Первый контакт

Итак, я приземлился в аэропорту столицы Нигера, который больше напоминал провинциальный российский автовокзал. В зале расположены всего две стойки — одна для клиентов «Турецких авиалиний», другая для «Марокканских», остальные авиакомпании сюда не летают. На выходе из аэропорта за железным заборчиком прилетевших пассажиров поджидает толпа таксистов, продавцов сим-карт и прочих товаров и услуг. Обычно такой контингент вызывает настороженность, поскольку они, пользуясь безвыходностью положения туристов, продают все втридорога, поэтому я приготовился раскошелиться. Я купил у одного из торговцев сим-карту за 5 долларов и нашел таксиста, говорящего на английском, который отвез меня в отель.

По прибытию в пункт назначения я спросил таксиста, сколько я должен, а он ответил, что это на мое усмотрение. Тогда я дал ему 10 долларов. Он этому сильно обрадовался и воскликнул: «Итс соу мач» («Это так много», — пер. ред.), что я аж забеспокоился, а не погорячился ли я с оплатой. Но успокоил себя тем, что я прилетел сюда с целью помогать, и поэтому даже если и заплатил на пару долларов больше, то нет ничего страшного. Тем более я впервые встретил такого стеснительного таксиста, который сумму оплаты оставляет на усмотрение пассажира. Впоследствии я узнал, что и за сим-карту, и за проезд я заплатил не больше, чем они реально стоят. Это было мое первое взаимодействие с местным населением, в результате которого я получил только лишь положительные эмоции.

Я расположился в отеле, напоминающем нашу советскую гостиницу, и лег спать. Стоит заметить, в Ниамее есть и сетевые отели известных брендов, в которых останавливаются сотрудники благотворительных организаций из стран Залива и Европы.

Народ Нигера оказался очень религиозным. В городе каждые 500 метров вдоль дорог расположены мечети



Я проснулся от звука азана (призыв на мусульманскую молитву, — прим. ред.), который красивым многоголосием звучал над спящим городом. Прочитав намаз, я прилег в кровать и вдруг азан зазвучал повторно. Сначала я опешил и не понял, что происходит, но потом, услышав параллельное кукареканье петухов, я догадался, что это и есть азан на утренний намаз, а до этого звучал азан на ночную дополнительную молитву тахаджуд.

Бедность и религиозность

Народ Нигера оказался очень религиозным. В городе каждые 500 метров вдоль дорог расположены мечети. Правда, распознать я их смог не сразу: с виду это простые кирпичные коробки или вообще обычный навес. Но после азана они все заполняются молящимися, там даже выносят циновку на улицу, и те, кто не успел попасть внутрь мечети, молятся на улице. Туалетов нет, поэтому выходя из дома, лучше заблаговременно опустошить свой желудок и кишечник. Рядом с мечетью стоят пластиковые баллоны с водой и чайники для омовения, которое можно совершить прямо перед мечетью на песке.

Кроме того, что они религиозны, они еще и воспитаны. За все время своего пребывания, я ни разу не увидел на себе косого взгляда, хотя наверняка нигерцы задавались вопросом: «Что белый человек делает с нами в мечети?». Однажды я и сам был удивлен и косо посмотрел на проходившую мимо меня группу китайцев. «И эти уже здесь», — беззастенчиво подумал я.

Тут может возникнуть вопрос: «А связана ли их религиозность с их бедностью?». Может, причина бедности — как раз в их религиозности? Однако дело обстоит иначе. Бедность в первую очередь связана с природными факторами. 80 процентов Нигера располагается в пустыне Сахаре, остальная часть — в полупустыне Сахель. Что касается их религиозности, то это результат работы арабских благотворительных и миссионерских организаций, которые в последние десятилетия активно работали в этой стране.





Бедность в первую очередь связана с природными факторами. 80 процентов Нигера располагается в пустыне Сахаре, остальная часть – в полупустыне Сахель



До этого, здесь был распространен суфийский орден «тиджания». Учение этого ордена имело свои особенности, и в некоторых моментах кардинально отличалось от ортодоксального суннитского ислама. Достаточно упомянуть то, что основатель этого сообщества Ахмад ат-Тиджани заявлял, что свое учение он получил напрямую от пророка Мухаммада, присвоил себе абсолютную непогрешимость и противопоставлял себя и своих адептов всем остальным мусульманам. Понятно, что такая сектантская сущность и замкнутость не могла способствовать развитию общества и его прогрессу. К тому же они вступили в вооруженное противостояние с Османской империей, однако во время французской оккупации стали сотрудничать с интервентами.

За все свое время пребывания в Ниамее я ни разу не встретил в мечетях представителей ордена «тиджания». Их легко узнать по опущенным рукам во время молитвы. А вот в селах они представлены достаточно широко. Причем бывает так, что в одном селе живут представители «тиджания», а в соседнем — «ахли сунна», как они себя называют, и между ними нет никакой неприязни или конфликта. Также немало в распространении ортодоксального ислама сделал бывший ливийский правитель Муаммар Каддафи. Он строил в Нигере огромные мечети, медресе и университеты.

Благотворительность

В городе можно встретить очень много дорогих внедорожников «Тойота» и «Лексус». В основном на них передвигаются сотрудники иностранных компаний, связанные с ними местные бизнесмены и сотрудники международных благотворительных организаций. Поскольку большая часть работы проводится в пустыне, то хороший внедорожник может однажды спасти вам жизнь.

Много в городе и вывесок на арабском — это благотворительные организации из стран Персидского залива. Помимо них работают европейские мусульмане, есть представители Кавказа. Например, ассоциация «Сальсабиль» представлена выходцами из Чечни, проживающими во Франции. Они заказывают рытье колодцев в провинции Зиндар, что находится в 1 000 км от столицы вглубь Сахары.

Также в Ниамей есть дагестанские альтруисты, которые создали организацию «Живое сердце». Их представители постоянно находятся на территории Нигера. Местные жители очень хорошо отзываются о работе выходцев с Кавказа – их колодцы более качественные и служат намного дольше. Видимо, это связано с тем, что в больших арабских фондах зачастую работают обычные наемные рабочие, которые не особо следят за качеством выполняемых работ, а ждут того дня, когда же они поскорей вернутся домой.

В основном в деревнях нам попадались женщины и дети. Многие мужчины уехали на заработки в столицу и в соседние государства



Спасаясь от голода

Я прибыл в Африку в самый туристический сезон — зимний. В это время температура воздуха — не выше +25—30 градусов. Ночью бывает прохладно. Но уже к завершению моей поездки, температура днем достигала +35 градусов. В ближайшие дни Нигер превратится в пекло, временами там будет достигать до +50 градусов, а ближе к июню начнется долгожданный сезон дождей и продлится около 3 месяцев. Однако это произойдет не по всей территории страны, а только в полупустыне. В некоторых областях Сахары дождь прольется всего несколько раз. В эти месяцы все расцветает и благоухает, начинаются посевы.

Основная пища местных жителей — это просо, местные его называется духн. Они засыпают это просо в специальную ступу и толкут его в течение часа. Причем это считается сугубо женским занятием. Я попробовал поработать ручным миксером, но уже через 10 минут мои силы иссякли. После того, как эта крупа превратилась в муку, они ее мешают с водой и в таком виде употребляют в пищу. Кто из них побогаче, мешают ее с молоком.

Так вот, нигерцам предстоит нелегкая задача в сезон дождей собрать этого духна столько, чтобы его хватило на весь год, до следующего сезона. Если духна не хватит до следующих дождей, то начнется всеобщий квест на выживание. Когда я был в деревнях, как раз застал хранилища духна уже пустыми. Поэтому в основном в деревнях нам попадались женщины и дети. Многие мужчины уехали на заработки в столицу и в соседние государства.

Продолжение следует