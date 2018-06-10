Международная панорама: китайский укор Москве, тайваньская провокация и амбиции Италии

Советский дипломат в отставке Юлдуз Халиуллин об отсутствии стабильности в мире. Серия 18-я

Советский и российский дипломат Юлдуз Халиуллин свою новую колонку в «Реальном времени» посвятил событиям, происходящим в Америке, на Дальнем Востоке и в Европе. Наш колумнист останавливается на прошедшем саммите «Большой семерки», визите Путина в Китай, форуме ШОС и предстоящей встрече глав США и КНДР.

«Большая семерка» в Квебеке

Первая половина июня оказалась весьма богатой событиями международного плана с участием руководителей ведущих стран мира. Прежде всего, 8 и 9 июня в канадском городе состоялась встреча руководителей G7 («Большая семерка»: США, Канада, Германия, Франция, Италия, Великобритания и Япония). ВНП «семерки» составляет почти половину мирового ВНП. До 2014 года это была G8: в клуб входила и Россия, но по настоянию Украины наша страна была временно исключена после крымских событий.

По сообщению из Квебека, саммиту G7 не удалось установить различия между подходами Дональда Трампа и других ведущих лидеров по проблемам международных торговых отношений. Были довольно резкие высказывания в адрес политики главы США со стороны президента Франции Макрона и премьер-министра Канады Трюдо. По существу, Трамп уже накануне поссорился со всеми лидерами этого движения, за исключением премьер-министра Японии Сидзо Абэ и недавно избранного премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

Такие встречи, как правило, заканчиваются коротким коммюнике общего характера. Во время таких форумов происходит обмен мнениями по текущим глобальным проблемам, чтобы уточнить позиции этих стран по различным вопросам.

8 и 9 июня в канадском городе состоялась встреча руководителей G7. Фото g7.gc.ca



Путин в Китае

Президент РФ Владимир Путин после встречи онлайн (прямая линия) с гражданами своей страны сразу совершил официальный визит в Китай. Глава России Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили проблемы и вопросы двустороннего сотрудничества и выступили с заявлением о готовности наращивать взаимодействие по всем направлениям, особенно по торгово-экономическим и политическим вопросам.

Иностранные агентства отмечают, что визит российского руководителя в КНР и встреча с китайским лидером происходят в тот момент, когда НАТО оказывает сильное влияние на Кремль по вопросам Украины, Сирии. Вашингтон оказывает на Пекин давление с точки зрения торговых дел. Поэтому координация по этим вопросам между Пекином и Москвой считается существенно важным явлением.

По высказываниям президента России, торговые отношения крепнут, объемы торговли между Китаем и Россией постоянно растут: в этом году предполагают составить 100 млрд долларов. Конечно, по сравнению с объемами китайско-американской торговли, где обороты составляют 700 млрд долларов, это невысокая цифра.

Обозреватели российской и зарубежной прессы обратили внимание на то, что в программу визита президента России входила поездка из Пекина в Тяньцзинь на высокоскоростном поезде, расстояние в 117 км они преодолели за полчаса. Таким образом, китайцы продемонстрировали, насколько далеко они ушли в железнодорожном строительстве. Здесь можно усмотреть некоторый укор в адрес Москвы. Несколько лет назад обсуждался проект высокоскоростной дороги Москва — Казань с участием Китая, этот вопрос пока повис в воздухе.

Путин и Си Цзиньпин обсудили проблемы и вопросы двустороннего сотрудничества. Фото ria.ru

Саммит ШОС на фоне военных учений Тайваня

Президент нашей страны принимает участие в саммите ШОС в Циндао — на побережье Желтого моря в Китае. По китайским данным, порт Циндао с современными небоскребами поддерживает торгово-экономические связи с почти 800 портами 170 стран мира. В этот город вложено около 100 млрд долларов инвестиций, включая поступления от 200 иностранных компаний со всего света. Это крупный узел международной торгово-экономической связи.

Нынешний саммит крупнейшей в мире региональной организации как по территории, так и по численности населения стран участниц, обладающей огромным потенциалом экономического развития, 17-й по счету. Полагается, что на саммите будут определены новые направления многостороннего сотрудничества в рамках ШОС. Новые члены объединения — Индия и Пакистан. Они представлены премьер-министром и президентом и имеют между собой ряд крупных разногласий. Дели и Исламабад должны адаптироваться к условиям сотрудничества в рамках ШОС, в том числе к правилам китайской стратегической инициативы «Один пояс и один путь», выдвинутой несколько лет назад Пекином.

Предполагается, что председатель КНР Си Цзиньпин выступит на встрече с новыми инициативами по развитию многосторонних связей по линии Шанхайской организации сотрудничества. Будут внимательно рассмотрены выступления всех других лидеров, участников саммита, в условиях глобальной ситуации в мире, в том числе обострение по линии Запад — Восток. В саммите принимает участие и президент Ирана Хасан Роухани, поскольку Исламская Республика имеет статус наблюдателя в ШОС.

Средства массовой информации обратили внимание, что в эти дни Тайвань провел военные учения «по отражению атак войск Китая», в которых было задействовано около 4 тысяч участников. На мероприятии присутствовала президент страны Цай Инвэнь. В условиях поддержки США Тайваня это рассматривается как определенная провокации в отношении КНР. Президент США Дональд Трамп уделяет особое внимание всяческой поддержке Тайваня в целях давления на КНР.

В эти дни Тайвань провел военные учения «по отражению атак войск Китая». Фото ria.ru



В преддверии встречи Трампа с Кимом и новая политика Рима

Масс-медиа внимательно следят за ходом переговоров в преддверии встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая состоится 12 июня, полагая, что это событие только начало отношений между Пхеньяном и Вашингтоном. Все это весьма престижно для обоих лидеров и чем-то напоминает мне визит Ричарда Никсона в Китай в 1972 году и его первую встречу с Мао Цзедуном. Тогда были установлены отношения между США и КНР.

Недавно Пхеньян посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров, который встретился с главой Северной Кореи и пригласил его посетить нашу страну. Он призвал КНДР и США идти навстречу друг другу в целях денуклеаризации Корейского полуострова.

Определенный интерес представляют также смена правительства в Испании и завершение многомесячного политического кризиса в Италии с созданием нового правительства без участия традиционных политических партий. Небезынтересно, что новый премьер-министр Италии, профессор Джузеппе Конте заявил, что Рим будет выступать за отмену экономических санкций против России, от которых пострадала его страна на примерно 6 млрд евро. Новое правительство выступает за расширение роли Италии в европейской и глобальной политике. Эта держава, входящая в G7, оказалась немного зажатой в связи с кризисом. У Италии есть свои подходы по дальнейшему развитию Евросоюза.

Новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Рим будет выступать за отмену экономических санкций против России. Фото Alessandro Bianchi/Reuters

Пока же политика ЕС определяется позицией двух стран — Германии и Франции. Другие государства оказывают гораздо меньшее воздействие на развитие Европейского Союза. Проблемы у Евросоюза немалые, есть определенные разногласия. Но они смогут их преодолеть.

Юлдуз Халиуллин