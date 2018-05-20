Международная панорама: санкции против Ирана, «ливийская модель» для КНДР и торг за «Северный поток-2»

Советский дипломат в отставке Юлдуз Халиуллин об отсутствии стабильности в мире. Серия 17-я

Советский и российский дипломат Юлдуз Халиуллин свою очередную колонку в «Реальном времени» посвятил событиям, происходящим на Среднем Востоке, на Корейском полуострове и в России. Наш колумнист останавливается на новых санкциях против Ирана, заявлении руководителей США относительно Северной Кореи и «Атомном Давосе» в Сочи.

Новые санкции для Ирана

В первой половине мая главной темой в международных делах оставался официальный выход США из договора с Ираном по ядерной безопасности. До этого Дональд Трамп долго рекламировал этот вопрос, обсуждал его с Макроном и Меркель в Вашингтоне. Правда, мы не знаем, как это обсуждение происходило. Но вопреки предостережениям многих мировых лидеров не делать этого, он все же принял такое решение.

Это злободневная тема. Президент Ирана Хасан Роухани сразу заявил, что решение президента США — историческая ошибка, нельзя доверять Америке практически ни в чем. Конечно, этот вопрос исключительно важен для исламской республики. Для Ирана главное — избежать экономических санкций, чтоб получить основной доход от продажи нефти и газа. Поэтому на уровне европейских лидеров этот вопрос активно обсуждался. Они приняли решение не допускать санкций в торговых делах с Ираном. Происходили переговоры на уровне министров иностранных дел. Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф был и в Москве.

Тегерану важно избежать новых экономических санкций. В этой связи на саммите Евразийского экономического союза пяти стран (Россия, Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия) было принято решение о снижении таможенных пошлин при торговле с Ираном. Принцип свободной торговли с Тегераном был инициирован Нурсултаном Назарбаевым.

Для Ирана главное — избежать экономических санкций, чтоб получить основной доход от продажи нефти и газа. Фото AP Photo/Vahid Salemi (gazeta.ru)



«Ливийский сценарий» для Кореи

Торговая война США с Европой тоже продолжается. Несмотря на различные обещания сделать какие-то исключения в отношении введения дополнительных пошлин на европейские товары, в частности на сталь и алюминий, Трамп стал требовать от Берлина, чтобы Германия отказалась от участия в строительстве газопровода «Северный поток-2». Американский президент прямо говорит: если ФРГ откажется от строительства газовой магистрали, то он, возможно, санкции снимет. Видимо, этот вопрос поднимался и на сочинской встрече с Ангелой Меркель и Владимиром Путиным.

Конечно, эти события вокруг Ирана и позиция Вашингтона, возможно, окажут негативное воздействие для переговоров и проведения встречи лидеров КНДР и США, намеченной на 12 июня в Сингапуре. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон весьма противоречиво заявил: для Северной Кореи можно применить «ливийскую модель» по денуклеаризации. От такого сценария, естественно, Пхеньян отказывается. Почти сразу началась критика этого заявления в корейской печати. КНДР не начнет переговоры об объединении, пока не будет решения существующих между двумя Кореями проблем. Пхеньян требует прекращения совместных военных учений Сеула и Вашингтона до начала переговоров в Сингапуре.

Как добиться денуклеаризации на Корейском полуострове? Пхеньян и Вашингтон руководствуются разными принципами. Если такая встреча состоится, в этом просматривается и позитивная позиция Пекина, Сеула, которые предприняли предварительные действия в этом направлении, а также частично Москвы и Токио.

Джон Болтон весьма противоречиво заявил: для Северной Кореи можно применить «ливийскую модель» по денуклеаризации. Фото golos-ameriki.ru

«Атомный Давос»

Ранее мы говорили о «Китайском экономическом Давосе» («Азиатский Давос»). А недавно в мире стали говорить об «Атомном Давосе». В Сочи завершился X юбилейный форум «АтомЭкспо». В нем приняли участие представители порядка 70 стран — из корпораций, связанных с атомными электростанциями. Несмотря на различные негативные моменты, связанные с авариями на АЭС (в т. ч. на Фукусиме), ничто не остановило развитие блоков атомных электростанций. По данным этой конференции, за последние 10 лет в мире введено 50 новых атомных энергоблоков. Строится еще 59 в 17 странах мира.

Германия отказалась от развития атомных электростанций. Россия строит несколько энергоблоков в Китае, Индии, Турции. Недавно согласился строить Бангладеш. Предполагается, что к середине XXI века выработка экологически чистой электроэнергии в атомных электростанциях составит 25% мировой энергетической мощности.

Что интересно, по этим же данным, за последние 10 лет парк атомных электростанций предотвратил выброс в атмосферу 20 млрд тонн углекислого газа. Если бы эта энергия выработалась не в атомных электростанциях, а в угольных и других, то это принесло бы заметный урон окружающей среде.

Юлдуз Халиуллин