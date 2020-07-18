Видеоопрос: «Учите ли вы татарскому языку своих детей?»

В Татарстане на этой неделе начала работу Комиссия по вопросам сохранения и развития татарского языка, перед которой поставлены масштабные задачи. На первом же заседании глава новообразованного комитета, вице-спикер Госсовета Марат Ахметов заявил, что «татарский язык никому, кроме татар, не нужен. Его сохранение — долг татарского народа. Никто со стороны его не защитит».