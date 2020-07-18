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Видеоопрос: «Учите ли вы татарскому языку своих детей?»

00:00, 18.07.2020
Видеоопрос: «Учите ли вы татарскому языку своих детей?»
Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане на этой неделе начала работу Комиссия по вопросам сохранения и развития татарского языка, перед которой поставлены масштабные задачи. На первом же заседании глава новообразованного комитета, вице-спикер Госсовета Марат Ахметов заявил, что «татарский язык никому, кроме татар, не нужен. Его сохранение — долг татарского народа. Никто со стороны его не защитит».

«Говорите ли вы по-татарски? И учите ли вы татарскому языку своих детей?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан
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