В Татарстане в молочное животноводство инвестируют 20 млрд рублей за два года

В Татарстане инвестиции в строительство новых животноводческих молочных комплексов в 2019—2020 годах составят 20 млрд рублей, сообщает Минсельхозпрод РТ.

«В ближайшие два года планируется ввести в эксплуатацию 24 молочных комплекса на 17 тыс. коров», — передает пресс-служба ведомства слова министра сельского хозяйства и продовольствия Марата Ахметова.

Также он отметил, что 16 объектов на 6,5 тыс. голов построят уже в текущем году.

Реализация этих проектов позволит республике выйти на уровень производства более 2 млн тонн молока в год. Ахметов подчеркнул, что молочное животноводство Татарстана переживает масштабную модернизацию, отрасль станет точкой роста в последующие годы.

В Татарстане за 2016—2018 годы ввели в эксплуатацию 26 современных молочных комплексов на 28 тыс. голов, объем инвестиций составил около 9 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Татарстане сельхозформирования заработали 60 млрд рублей за 8 месяцев этого года. 46 млрд из них — прибыль от животноводства с ростом на 16% по сравнению с годом ранее.

