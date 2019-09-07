В Татарстане сельхозформирования заработали 60 млрд рублей за 8 месяцев 2019

В Татарстане сельхозформирования заработали 60 млрд рублей за 8 месяцев этого года. 46 млрд из них — прибыль от животноводства с ростом на 16 % по сравнению с годом ранее, об этом сообщил глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов.

Министр отметил, что рост во многом обеспечила молочная отрасль. В республике численность крупного рогатого скота составляет 721,5 тыс. голов, из них 242,5 тыс. коров. Надоено более 915 тыс. тонн молока, передает пресс-служба президента РТ.

За 8 месяцев в республике выращено 266 тыс. тонн мяса, это на 5,5 тыс. тонн больше, чем год назад. В хозяйствах получено 807 млн. яиц, что на 9% больше прошлогоднего показателя.

Ранее сообщалось, что на 1 сентября в Татарстане убрали зерновые и зернобобовые культуры с площади 1 млн 017,0 тыс. га (72% к прогнозу). В результате было намолочено 3 млн 077,1 тыс. тонн зерна.

