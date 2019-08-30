Минсельхоз РТ: В Татарстане убрали уже 65% урожая

Фото: Олег Тихонов

В Татарстане на сегодняшний день убрали 65% площадей — 930 тыс. га. Текущая урожайность составляет 30,4 ц/га.

Завтра в закромах будет уже 3 млн тонн зерна нового урожая, рассказал сегодня на совещании премьер-министра РТ ,министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

По словам главы Минсельхоза РТ, неблагоприятные погодные условия тормозят ход уборочных работ, что в свою очередь ведёт к потере урожая. Так, урожайность ячменя в начале августа была 36 ц/га, а на сегодняшний день снизилась до 27 ц/га, передает пресс-служба президента Татарстана.

Ранее Ахметов подробно рассказывал о том, как дожди повлияли на сбор урожая в Татарстане и как много средств пришлось затратить на просушку зерна в связи с этим.