«Россельхозбанк» пошел в суд за 25 миллионами семейного бизнеса Владимира Швецова

Компанию «Авангард» еще весной 2020 года пытался обанкротить «РАЦИН»

«Россельхозбак» подал иск к АО «Авангард» сестры Владимира Швецова, которой руководит его дочь Эллина Шайер — на 25 млн рублей. Это стало очередным выпадом банка, не пожелавшего заключать соглашение с семьей экс-министра транспорта, и требовавшего распродажи имущества Шайер, которая была должна ему более 30 млн рублей. При этом, как выяснила газета «Реальное время», сам «Авангард» тоже попал под дело о банкротстве — еще в карантинном апреле. И попытался обанкротить «Авангард» вовсе не Россельхозбанк, а минсельхозпродовский «РАЦИН» — из-за долгов почти на 10 млн рублей. О том, что связывает ключевого оператора по формированию и использованию регионального продовольственного фонда РТ и главного финансового распорядителя АПК Татарстана со швецовской компанией, и как вообще Минсельхозпрод республики попал в свое время в запутанные и скандальные дела семьи Швецовых, читайте в нашем материале.

РСХБ подал иск к «Авангарду» сестры Владимира Швецова — на 25 млн рублей

В конце прошлой недели АО «Россельхохбанк» совершил очередной выпад в ходе своей охоты за активами семьи экс-вице-премьера РТ Владимира Швецова, подав иск в Арбитражный суд Татарстана о взыскании 25,3 млн рублей с зеленодольской компании АО «Авангард», которой руководит дочка бывшего министра транспорта Татарстана Эллина Шайер. Третьими лицами в исковом заявлении собственно упомянуты она и ее финансовый управляющий Ирек Шакиров — иск был зарегистрирован в первой инстанции 17 июля 2020 года.

…имея в виду, однако, долги дочки экс-вице-премьера РТ Эллины Шайер

При этом формально Шайер не имеет отношения к «Авангарду» как собственница, а всегда выступала как ее генеральный директор. Принадлежит же «Авангард», оказавшийся пару лет назад в центре скандального дела о хищениях и мошенническом уводе активов челнинского ПАО «Пассажирский автотранспортный комбинат» чуть ли не на 100 млн рублей, сестре экс-министра транспорта Венере Латыповой. Сама компания «Авангард» до прошлого года была прибыльной, при обороте в 180 млн рублей выйдя в плюс на 2,2 млн рублей. Правда, с 2016 по 2016 год ее чистая прибыль сократилась в 20 раз с почти 50 млн рублей.

Формально Шайер не имеет отношения к «Авангарду» как собственница, а всегда выступала как ее генеральный директор

«Авангард» был ключевым в так и не заключенном мировом соглашении по делу о банкротстве дочки Швецова между матерью Эллины Шайер (супруги Владимира Швецова — Нурии Швецовой) и «Россельхозбанком». Напомним, после двухлетнего дела о несостоятельности Эллины Шайер по иску «Банка Москвы» от 2017 года к осени 2019 года образовались две противоположные стороны. С одной стороны сама Эллина Шайер, за которую в спор вступила ее мать Нурии Швецова. С другой — «Россельхозбанк».

Решался вопрос о мировом соглашении, чтобы не допустить банкротства Шайер. На тот момент в реестр кредиторов Шайер были включены требования на 171,04 млн рублей. Из них 126,7 млн рублей она была должна формально АО «Авангард» и своей матери, еще 44,4 млн рублей — Россельхозбанку. В итоге за мировую 28 октября 2019 года проголосовали Нурия Швецова и АО «Авангард» (74% голосов исходя из величины долга) — РСХБ (25,9% голосов) выступил против. И последовательно выступал против и в 2020 году.

Почему «Россельхозбанк» был против мировой, а Швецовы не хотели банкротства Шайер

Банк объяснял свое несогласие с заключением мирового соглашения тем, что долг Шайер будет гасить не она сама. По мнению банка, речь в таком случае шла бы о рассрочке, а задолженность погашал бы «Авангард» (как и Шайер — должник по кредитам «Булгар Арыш», о деле его см. ниже), который и так обязан это был делать. «Россельхозбанк» заявил, что будет в большей степени удовлетворен покрытием долга за счет средств от продажи имущества из конкурсной массы должника.

Вопрос о мировой был актуален всю весну этого года. Так, он был единственным вопросом повестки на собрании кредиторов, назначенном на 30 марта (созван Нурией Швецовой). Оно не состоялось в связи с карантином. 15 апреля было объявлено о новом собрании 20 мая, голосование по которому должно было пройти уже заочно. Вторым вопросом в повестке значилась все та же мировая.

Со стороны представителей Швецовых борьба шла фактически не столько за спасение имущества должницы, которое, за исключением совсем уж неликвидного, большей частью было уже продано, сколько из желания избежать статуса банкрота и связанных с ним ограничениях. В частности, им запрещено в течении 3 лет занимать руководящие должности. Шайер же до описанных событий возглавляла как минимум три компании.

В частности, им запрещено в течении 3 лет занимать руководящие должности. Фото Амина Галямова

Сам «Авангард» тоже пытались обанкротить — еще в «карантинном» апреле

На «Авангарде» до апреля 2020 года висели заемные средства на 210 млн рублей, однако активов компании было всего на 114,15 млн рублей — то есть даже если ее продать, на выплату всего долга только одному кредитору — РСХБ — денег не останется. Однако, как выяснила газета «Реальное время», аккурат в период судебных споров в феврале-апреле этого года, когда в арбитражных судах и на собрания кредиторов Эллины Шайер стороны горячо обсуждали возможность или невозможность достижения мирового соглашения, АО «Авангард» сам попал под процедуру банкротства: в отношении этого юридического лица было возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) 13 апреля 2020 года.

При этом согласно условиям мировой, требования Нурии Швецовой АО «Авангард» брался погасить в срок до 31 декабря 2023 года, тогда как самому «Авангарду» в тот же срок заплатит должник или третье лицо (кто конкретно, сказано не было — но это могла быть либо Венера Латыпова, либо сама Шайер, либо вообще семья Швецовых).

Что же касается «Россельхозбанка», долг ему к тому моменту уже уменьшился до 33,4 млн рублей с учетом неустойки, «Авангард» должен был полностью и досрочно рассчитаться с ним до 31 октября этого года. Получается, что до 13 апреля 2020 года «Авангард» успел выплатить еще 8 млн рублей, так как в требовании иска фигурирует цифра уже в 25,3 млн рублей.

И банкротил «Авангард» вовсе не «Россельхозбанк», а минсельхозовский «РАЦИН»



Но еще любопытнее, что само дело о банкротстве «Авангарда» было инициировано вовсе не Россельхозбанком, как могло бы показаться стороннему наблюдателю, а АО «Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций», или «РАЦИН».

АО «РАЦИН» — ключевой финансовый инструмент Минсельхоза Татарстана, через который идут займы сельхозпредприятиям, распределяются субсидии. По факту же он не только осуществляет кредитование сельских товаропроизводителей республики, но также является оператором по формированию и использованию регионального продовольственного фонда Татарстана. «РАЦИН» подал иск о банкротстве «Авангарда» 24 марта 2020 года, 27 марта Арбитражный суд РТ принял его заявление к производству. Третьими лицами выступили татарстанские налоговики и судебные приставы.

АО «РАЦИН» — ключевой финансовый инструмент Минсельхоза Татарстана, через который идут займы сельхозпредприятиям, распределяются субсидии. Фото Романа Хасаева

Что интересно, до сих пор «РАЦИН» никакого отношения к «делу Швецовых» не имел. Он, как, например, и «Татагролизинг», или ГУП «Рацин» (которому принадлежит АО «РАЦИН») выступал в свое время лишь заказчиком компании Шайер: «АО «Авангард», например, выиграло семь тендеров по госзакупкам у ГУП «РАЦИН» на 21 млн рублей, и 1 контракт у АО «РАЦИН», который его и пытался обанкротить, на 19 млн рублей. Между АО «РАЦИН» и татарстанским филиалом ОАО «Россельхозбанком», несмотря на общую агросферу, также в действительности ничего общего юридически нет — хотя они оба входят в число десятка крупных и стратегически важных предприятий АПК Татарстана согласно Минсельхозпроду республики.

Впрочем, после того, как АО «Авангард» 30 апреля и 22 мая 2020 года выплатили причитающиеся «РАЦИНу» долги — согласно документам Арбитражного суда Татарстана, всего на сумму 9,6 млн рублей, судья отказал истцу во введении наблюдения и прекратил производство по делу о банкротстве швецовской компании 5 июня 2020 года. Понятно, что в это время мировое соглашение заключать с «Авангардом» было невозможно. Хотя компанией формально продолжала — и продолжает — руководить Эллина Шайер.

Как Минсельхоз впервые появился в «деле Швецовых», и причем тут гамма-лучи

В деле Швецовых вообще, как известно, очень много разных и несвязанных друг с другом долговых составляющих, истцов, потерпевших и третьих лиц, в клубке этом стороннему наблюдателю разобраться нелегко. И еще сложнее как-либо прямо связать «Росельхозбанк», «РАЦИН» и «Авангард» Эллины Шайер и Венеры Латыповой между собой. Ясно одно: рухнувшая империя Швецовых включала в себя слишком разные и совершенно порой несвязанные друг с другом направления, за которые отвечали и разные члены семьи экс-министра транспорта татарстана.

Для начала стоит вспомнить, что сам снежный ком долгов Эллины Шайер начал образовываться в далеком кризисном декабре 2009 года, когда «дочка» «Авангарда», АО «Булгар Арыш», взяла кредит у «Россельхозбанка» на сумму в 20 млн рублей — в целях пополнения оборотных средств. В целях исполнения обязательств в 2012 — 2015 годах были заключены три поручительства: с Шайер, АО «Гармония» и АО «Авангард».

Тогдашнему главе Минсельхозпрода Татарстана Марату Ахметову пришлось публично заявлять, что гамма-испытания приостановлены. Фото Максима Платонова

Позднее, уже в мае 2010 года у Россельхозбанка «Булгар Арыш» взял кредит еще на 38 млн рублей, а в 2011 — дополнительно на 140 млн рублей на реконструкцию животноводческого комплекса. Дочка Швецова начала заниматься сельхозбизнесом вместе со своим мужем Арно Шайером. Уже не «Булгар Арыш», а сама «Авангард» в 2013 году построила в Зеленодольском районе мясоперерабатывающий цех, производящий колбасы, рульки и салями под маркой Oltmanns.

Компания же «Булгар Арыш» в итоге не справилась со своими задачами, и была «погребена» в августе 2019 года, будучи ликвидирована на основании определения Арбитражного суда. В 2011 году именно «Булгар Арыш» Швецовых оказалась в центре скандала по гамма-облучению зерна в Спасском районе — еще в 2009 году правительство Татарстана разрешило «Росатому» провести там трехлетний ядерный эксперимент, в результате было облучено 164 т семян и было заявлено, что вследствие этого в хозяйстве «Булгар Арыш» получили высокую урожайность. Сообщение об этом общественность возмутило, и тогдашнему главе Минсельхозпрода Татарстана Марату Ахметову пришлось публично заявлять, что гамма-испытания приостановлены.

Как волна исков против бывшего министра транспорта Татарстана задела и его дочку

А во-вторых, нужно вспомнить и скандальные атаки на семью Швецовых 2017-2018 года, когда вообще впервые в конфликте появилась сторона Минсельхозпрода Татарстана, на какое-то время ставшая потерпевшей по делу о субсидиях в 4,5 млн рублей для строительства девяти домов молодым специалистам и семьям в селе Мизиново Зеленодольского района, которые, якобы, оказались в собственности АО «Авангард». Само «мизиновское дело» было лишь лишь одним из многих, по которым пытались посадить самого главу семьи Швецовых.

Напомним, уголовное преследование Швецовых началось в ноябре 2017 года по заявлению гендиректора челнинского ПАО «Пассажирский автотранспортный комбинат» Марата Исламова о хищении 60 млн рублей, полученных от реализации имущества ПАО. Под подозрение попали гендиректор ООО «Союздорстрой 10» Владимир Швецов-младший, его сестра, гендиректор АО «Авангард» Эллина Шайер и ее заместитель Ирке Ихсанова. Младший оказался под домашним арестом, Ихсанову после суток задержания отпустили под обязательство о явке. Находившуюся в положении Шайер тогда не задерживали.

В начале 2018 года был задержан — в первый раз — сам Владимир Швецов-старший, бывший вице-премьер Татарстана. После госпитализации и 48 часов его освободили под обязательство о явке. Его сыну продлили домашний арест и добавили дело о незаконном «угоне» активов «ПАК-Инвеста» — 11 лизинговых автобусов на 30 млн рублей, квалифицировав и эти действия по «мошеннической» ч. 4 ст. 159 УК РФ. При этом на финише следствия ущерб сократился до 8 млн рублей по четырем автобусам.

В конце 2018 года уголовное преследование бывшего вице-премьера РТ было прекращено «за отсутствием состава преступления». Фото Амина Галямова

Как Минсельхозпрод появился в «деле Швецовых» во второй раз

В марте 2018 года потерпевшим по «делу Швецовых» признали как раз упомянутый выше Минсельхозпрод РТ: когда Шайер и ее отцу добавили эпизод по ч. 4 ст. 159.2 (мошенничество при получении выплат в крупном размере) — речь шла о субсидиях в 4,5 млн рублей для строительства девяти домов молодым специалистам и семьям в селе Мизиново Зеленодольского района. По версии следствия, дома оказались в собственности именно АО «Авангард». Швецова в течение полугода то задерживали по новым — потом оказывалось, что несуществующим — делам, то отпускали, после чего, уже освобожденный, он в конце концов загремел больным на лечение в московскую клинику.

В конце 2018 года уголовное преследование бывшего вице-премьера РТ было прекращено «за отсутствием состава преступления» (та же Венера Латыпова стала потерпевшей, а Марат Исламов — подследственным). А впоследствии Следком закрыл и все дела на детей бывшего вице-премьера РТ. Но сами истцы и некоторые кредиторы от детей Швецова в итоге не отстали, хотя знакомый с ситуацией источник сообщал тогда «Реальному времени», что вслед за прекращением уголовного преследования собирались как-либо нивелировать и личные банкротства Эллины Шайер и Владимира Швецова-младшего.

Как начали банкротить Эллину Шайер

Но тогда пришлось бы договариваться с влиятельными и уже не местными республиканскими игроками, которые банкротили саму Эллину Шайер как будто независимо от автотранспортного дела ее отца. Дело в том, что еще летом 2017 года АО «БМ-Банк» — «Банк Москвы» — потребовал признать Шайер несостоятельной. А «БМ-Банк» тогда всего год как перешел под крыло «ВТБ» Андрея Костина. В том же 2017 году требование признали обоснованным: стартовала процедура реструктуризации долгов.

В феврале 2018 года перешли к реализации имущества. Реализовывать на тот момент было что. За Эллиной Шайер, помимо руководства в «Авангарде» и АО «Загородный клуб «Свияга», числились ООО «АС-Технология», 25-процентная доля в ООО «Форсинг», 80-процентная — в ООО «МТС Булгар Арыш» и 40 процентов в казанском ТД «Натуральные продукты» (совместная собственность с супругом Арно Шайером). И внушительный портфель акций, включая «голубые фишки» «Газпрома», ГМК «Норильский никель», «Татнефти», привилегированные акции «Транснефти» и «Ростелекома», «РусГидро», «Аэрофлота» и других, включая ПАО «Полюс» (крупнейший производитель золота в России) и Спасское автопредприятие. Вопись имущества попали паи московских ОПИФ акций «Сбербанк — Фонд акций «Добрыня Никитич», «Максвелл Капитал», «Сбербанк — Фонд акций компаний малой капитализации», «Регион Фонд Акций», «Дивидендные акции и корпоративные облигации», грузовой фургон ВИС 234700-30 2010 года выпуска и 50,4 млн рублей дебиторки АО «Булгар Арыш». Общая стоимость имущества составляла 60,5 млн рублей.