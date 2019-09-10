Мухаметшин: три татарстанских министра стали парламентариями

Фото: Пресс-служба Госсовета РТ / Андрей Данилов

Действующий председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин во время пресс-конференции подвел итоги выборов в Госсовет РТ VI созыва.

Он сообщил, что в парламент республики войдут представители пяти политических партий. «Единая Россия» увеличит свой численный состав в Госсовете. Хорошо поработала в избирательную кампанию КПРФ, которая увеличит количество мест в Госсовете с трех до шести и создаст свою фракцию.

— Думаю, будем искать консенсус вместе с нашими политическими оппонентами. И «Справедливая Россия», и ЛДПР должны влиться в общую команду для согласованных решений для наших избирателей в республике. Есть тенденция в Европе на некоторое снижение активности избирателей, не обошла она и нашу страну. При этом явка в Татарстане более 70 процентов из 2 млн. 935 тыс. избирателей — это хороший показатель, — подчеркнул секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».

Фарид Мухаметшин, чувствуя свою ответственность, считает «разумно предложить свою кандидатуру» на пост спикера Госсовета РТ.

Секретарь регионального отделения «Единой России» отметил, что состав партии серьезно обновился. При этом несколько министров приняли решение баллотироваться в депутаты.

— Некоторые из них прошли, и прошли по одномандатным округам. В их числе Азат Хамаев, Марат Ахметов и Айрат Зарипов... Считаю, что они обогатят парламентскую деятельность профессиональными знаниями и опытом, который наработали.