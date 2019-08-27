В этом году в Татарстане соберут до 5 млн тонн зерна

В этом году в Татарстане ожидается собрать от 4,5 до 5 млн тонн зерна. На сегодняшний день убрано около 880 тыс. гектаров, что составляет 62% посевных площадей. Об этом рассказал на брифинге министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

Он отметил, что в настоящее время намолочено 2,6 млн тонн зерна. В районах республики собирают урожай около 3 тыс. комбайнов.

Ежесуточно хозяйства намолачивают 140 тыс. тонн зерна. Чиновник отметил, что уборочная компания началась на 10 дней позже. Однако, несмотря на дожди и холода, в Татарстане справляются со сбором урожая, который в этом году оказался высоким.

Также хозяйства приступили к посеву озимых. Работы планируется закончить до 5 сентября для успешной зимовки культур. На сегодняшний день засеяно 192 тыс. га — это составляет 35,5% площадей, которые отведены под посев озимых.

Ранее «Реальное время» подробно рассказывало, какие сложности накладывает на уборку урожая зерновых дождливое лето.