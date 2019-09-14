Ахметов заявил, что на сельскохозяйственных ярмарках цены будут ниже, чем в магазинах

Сегодня, 14 сентября, стартовали ставшие традиционными сельскохозяйственные ярмарки, которые будут проводиться еженедельно по субботам до 28 декабря.

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов на брифинге отметил, что в Казани задействованы 15 площадок, две — в Набережных Челнах и две — в Зеленодольском районе. Продукция на сельхозярмарках будет реализовываться дешевле, чем в торговых сетях, на 20—25%.

Ахметов обратился к главам районов с просьбой держать высокую планку по организации ярмарок, как и в предыдущие годы.

«Компенсация затрат и поощрение сельхозтоваропроизводителей в текущем году также сохранятся», — цитирует его пресс-служба президента РТ.