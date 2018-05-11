Итоги дня: кадровые перестановки в администрации президента, игроки «Рубина» в сборной ЧМ-2018 и продление ареста Мусину

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 11 мая.



Сегодня в СМИ появилась информация, что покинуть свой пост по итогам перестановок в администрации президента может помощник президента Владислав Сурков, отвечающий за украинское направление и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией. Кроме того, источники сообщили, что председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату. При этом официальный представитель Кудрина информацию не подтвердил, но и не стал отрицать.

Тем временем Следственный комитет России направил в WADA протоколы о доставке допинг-проб спортсменов в лабораторию в Сочи, которые опровергают «лживые показания» экс-главы Антидопингового центра Григория Родченкова. В Госдуме уже посоветовали российским спортсменам обращаться в гражданские суды, чтобы призвать Родченкова к ответу за несправедливые обвинения.

Верховный суд Татарстана продлил домашний арест экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину до 16 августа. Подробнее о деле — в материале «Реального времени».

А замглавы Зеленодольского района Фоат Шамсиев, которого обвиняли в мошенничестве и в двух эпизодах превышения должностных полномочий, попал под амнистию. Уголовное преследование Шамсиева суд прекратил за сроком давности.

Тренерский штаб сборной России по футболу обнародовал предварительный список игроков, которые примут участие в чемпионате мира 2018 года. В расширенную заявку национальной команды вошли четыре игрока «Рубина».