«Дальше цены вырастут в рамках инфляции»: услуги стоматолога в России подорожали до 26% за год

Основным драйвером роста цен стали расходы клиник на фонд оплаты труда и маркетинг

Фото: Динар Фатыхов

По итогам 2025 года услуги стоматолога в России подорожали на 14—26% в зависимости от процедуры. При этом объем стоматологического рынка в стране продолжает расти, как и зарплаты стоматологов. Какие услуги подорожали сильнее всего, что стало основным драйвером роста цен, сколько зарабатывают «зубные врачи» и что ждать в 2026-м — в материале «Реального времени».

«Цены росли на фоне роста расходной части и фонда оплаты труда»

За последний год стоматологические услуги в России подорожали на 14—26% в зависимости от процедуры. Сильнее всего выросло в цене удаление кариеса — на 26,1%, до 4,2 тыс. рублей в среднем по стране. Изготовление коронки стало дороже на 14,4%, до 9 тыс. рублей, удаление зуба обойдется почти в 2,4 тыс. рублей (+18,8% за год). Первичный осмотр у таких специалистов стоит примерно 597 рублей, что на 14,8% дороже, чем год назад. Такие данные на конец 2025 года приводит Росстат.

Что касается объема стоматологического рынка в России, то по итогам 2025 года он составил 872 млрд рублей (+23% по сравнению с 2024-м). Причем самый сильный прирост объема рынка среди крупных российских городов зафиксирован в Казани (+24%). Средний чек в казанских стоматологиях вырос на 16%, а нетто-прирост компаний и ИП — на 17%. При этом роль столицы Татарстана на внутреннем рынке стоматологических услуг в прошлом году эксперты оценили в 1%, следует из аналитики портала DentalData.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В свою очередь, роль Москвы на стоматологическом рынке оценивается в 19%. Московский объем рынка прирос на 23% за год, средний чек — на 11%, а нетто-прирост компаний и ИП — на 119%. Роль Санкт-Петербурга на рынке составила 10%. В клиниках «на Неве» прирост объема рынка составил 21%, среднего чека — на 14%, а нетто-компаний и ИП — на 48%.

Средний чек на услуги по стране по итогам 2025 года превысил 11,2 тыс. рублей, но на Чукотке, в Магаданской области, Москве и на Сахалине он перевалил за 17 тыс.

— Темпы прироста стоматологического рынка оказались выше, чем рынка частной медицины в целом. Ключевой драйвер рынка — прирост цен, которые в среднем по стране выросли на 15% на фоне роста расходов, особенно на фонд оплаты труда и маркетинг. Темпы прироста по месяцам были неоднозначные: к концу года рынок начал стремительно замедляться. Однако в Москве и Казани рынки росли быстрее, чем в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, а Новосибирск серьезно уступил даже среднероссийскому показателю прироста рынка, — прокомментировали эксперты DentalData.

«Зарплата стоматолога в Казани варьируется от 130 тыс. до 150 тыс. рублей»

Отметим, что стоимость обучения на стоматолога в вузах мегаполисов начинается от 375 тыс. рублей в 2025/26 учебном году. Так, в КФУ за один год обучения придется заплатить 476 тыс. рублей (2,3 млн за полную образовательную программу), а в КГМУ — 375 тыс. за 1 курс и 244 тыс. — за пятый, так как с каждым последующим курсом ценник постепенно снижается (1,5 млн рублей за всю программу).

В СПБГУ стоимость обучения варьируется от 340,3 тыс. до 431 тыс. за год для граждан России или Белоруссии, а для других иностранцев учеба встанет на 17,7% дороже за один курс программы. В Российском университете медицины (Москва) один курс обучения на стоматолога стоит 960 тыс. рублей в год (4,8 млн рублей за весь срок прохождения программы).

Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

Тем временем зарплаты стоматологов в России сейчас составляют от 100 тыс. до 150 тыс. рублей на руки в зависимости от специализации. Об этом «Реальному времени» сообщил HR-эксперт, основатель школы развития карьеры и член экспертного совета Госдумы по молодежной политике Гарри Мурадян.



— Так, терапевт в среднем по стране зарабатывает около 87 тыс., хирург, ортопед — примерно 140 тыс. Например, в Казани зарплата стоматолога варьируется от 130 тыс. до 150 тыс. рублей «чистыми». Для ортопедов в столице Татарстана есть вакансии от 150 тыс. рублей. При этом, если смотреть на данные Росстата, то доход для подобных врачей в России стоит на отметке в 92 тыс. рублей, — сказал изданию эксперт.

Он также подчеркнул, что за последний год зарплаты таких специалистов выросли на 10-12%. Однако в стране еще наблюдается дефицит стоматологов. По оценке Мурадяна, по ключевым направлениям, например детской стоматологии, ортодонтии, хирургии, не хватает около 10-20% специалистов, особенно в регионах.

«Рост цен на стоматологические услуги ожидается в пределах или чуть выше инфляции»

По мнению Мурадяна, рынок услуг стоматологии будет увеличиваться на 8-18% ежегодно. Основными драйверами для роста рынка станут профилактика, старение населения и цифровизация, считает он.

В свою очередь, экономист, глава «Союза предпринимателей и арендаторов России» Андрей Бунич считает, что в 2026 году стоимость стоматологических услуг подорожает «в рамках инфляционных процессов»: на уровень или чуть выше инфляции.



— Расходной частью у клиник вновь станет фонд оплаты труда. Людям надо больше платить, потому что у них самих растут расходы на оплату товаров и услуг. Также, скорее всего, подорожают материалы вроде анестезии и других препаратов. Однако я думаю, что рост цен на такие услуги ожидается в пределах или чуть выше инфляции: стоимость самых популярных процедур подорожает сильнее, других — меньше. Если общая инфляция понизится, что прогнозируется, то и сильного роста цен на услуги стоматологов не должно быть, — поделился своим мнением с изданием экономист.

Добавим, что, согласно прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году. Причем, как ожидает регулятор, в 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться вблизи 4%.

Бунич также подчеркнул, что в государственных больницах России стоматологические услуги оказывают бесплатно. В связи с этим частным клиникам невыгодно слишком задирать цены. В противном случае пациенты «перетекут» в государственные медучреждения.

