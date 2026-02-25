Ученые зафиксировали на Солнце самую мощную вспышку за последние две недели

Ученые подчеркивают, что масштаб события несравним с экстремальным солнечным штормом начала месяца

Фото: Айдар Раманкулов

На Солнце произошла самая сильная вспышка за последние четырнадцать дней. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) СО РАН.



Событию присвоен балл М2.4, что классифицирует его как «сильное» (класс M — четвертый по мощности из пяти возможных). По словам исследователей, этот инцидент свидетельствует о том, что солнечная активность начала восстанавливаться после заметного затишья, которое наблюдалось в середине текущего месяца.



Несмотря на статус «сильной», нынешняя вспышка пока не представляет опасности для нашей планеты. Ученые подчеркивают, что масштаб события несравним с экстремальным солнечным штормом начала месяца.

— Никакого сравнения с солнечным штормом начала месяца, когда произошло шесть вспышек класса X, на данный момент нет и близко. Для Земли угрозы тоже отсутствуют — все это пока далеко, на самом краю Солнца. Надо смотреть, что будет дальше, — пояснили специалисты лаборатории в своем телеграм-канале.

Напомним, 22 февраля на стороне Солнца, обращенной к Земле, исчезли все пятна. Ученые объяснили, что пятна на Солнце образуются в результате скоплений магнитного поля и обычно постоянно присутствуют на поверхности звезды. Их число и размер напрямую определяют уровень солнечной активности, ведь именно магнитные поля питают вспышки.

Рената Валеева