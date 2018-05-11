Российским спортсменам посоветовали подавать иски против Родченкова

Российским спортсменам необходимо обращаться в гражданские суды, чтобы призвать к ответу Григория Родченкова и зарубежных функционеров за обвинения в их адрес. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.



«Большие надежды я возлагаю на судебные иски спортсменов в гражданские суды с требованием привлечь всех клеветников к ответу за ложь. И там уже будет необходимо предъявлять настоящие доказательства, а не газетные вырезки и дневники. Мне кажется, этот процесс завершится в пользу здравого смысла, в пользу России», — цитирует ТАСС Дегтярева.

По его словам, за последние годы Россия находится на шестом месте среди стран мира по зафиксированным случаям употребления допинга.

Ранее в СК РФ заявили, что собраны объективные доказательства, которые опровергают показания Родченкова о доставке допинг-проб спортсменов в антидопинговую лабораторию в Сочи, их хранении и подмене в них биоматериала в результате вскрытия бутылок «Берег Кит» в ночное время.