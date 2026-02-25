Reuters доказало, что Джеффри Эпштейн не был создателем биткоина

Ранее «всплыло» письмо якобы отправленное покойным Джеффри Эпштейном своей сообщнице Гислейн Максвелл, в котором он признается в изобретении криптовалюты

Нет никаких подтверждений подлинности электронного письма, якобы отправленного покойным Джеффри Эпштейном своей сообщнице Гислейн Максвелл, в котором он признается в изобретении биткоина под псевдонимом Сатоши Накамото. Об этом сообщает Reuters.



Информация о предполагаемом письме начала распространяться в соцсетях, в частности в аккаунте X (бывший Twitter), который позже назвал публикацию «сатирой». Анализ деталей электронного письма, включая адреса отправителя и получателя, указывает на его сфабрикованный характер.

Сам Джеффри Эпштейн, финансист и осужденный сексуальный преступник, покончил с собой в тюрьме в 2019 году. Он был обвинен в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, а в 2008 году признал себя виновным по обвинению в организации проституции, в том числе с участием несовершеннолетних.



Предполагаемое письмо, опубликованное в начале февраля, содержит следующую переписку между Эпштейном и Максвелл: «Гислен, псевдоним «Сатоши» работает отлично. Наш маленький цифровой золотой рудник готов к выходу на мировой рынок. Финансирование обеспечено».

Это произошло в тот же день, когда анонимный автор под псевдонимом Сатоши Накамото опубликовал научную статью, описывающую принципы работы биткоина.



Скриншот письма, вызвавшего резонанс, был отслежен до публикации в аккаунте X пользователя "@TedPillows» от 1 февраля. Этот же аккаунт, комментируя свой же пост, позже уточнил, что это «сатира». Аккаунт не предоставил комментария изданию.

Недавно, 30 января, Министерство юстиции США опубликовало очередную партию документов, связанных с делом Джеффри Эпштейна. Однако ни в этих документах, ни в других публичных источниках не содержится каких-либо доказательств, подтверждающих связь Эпштейна с созданием первой криптовалюты.

Рената Валеева