Отгружено продукции более чем на 6 трлн рублей, 19,5% — вклад нефтепереработки республики

Министерство промышленности и торговли Татарстана подвело итоги 2025 года. Коллегия состоялась в Нижнекамске

Фото: Динар Фатыхов

Индекс промышленного производства Татарстана составил почти 110%. Показатель значительно превосходит общефедеральный результат. Объем отгруженной продукции в денежном выражении составил 6 трлн 35 млн рублей. Без малого 20% от этой суммы приходится на нефтеперерабатывающую отрасль. В том числе один из самых инновационных и технологически передовых нефтеперерабатывающих комплексов России — АО «ТАИФ-НК». Что компания представила на открывающей коллегию выставке, о каких достижениях и планах рассказали ее представители — в материале «Реального времени».

«Технологическое лидерство: внедрение инновационных решений в современное производство»

Именно под этим девизом на нижнекамской земле встречали участников итоговой коллегии Минпромторга. Под одно из ключевых событий, резюмирующих промышленно-экономические результаты минувшего года в Татарстане, руководство муниципалитета отвело далеко не скромные площади Дома народного творчества. Но даже огромной площадки перед зданием и зала едва хватило, чтобы развернуть выставку достижений промышленности региона.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На открытой уличной площадке развернулась техническая составляющая — от «Ансата», полностью от винта до двигателя собранного из отечественных деталей, до солидного «Ауруса», привлекающего элегантным дизайном «Атома», широкой линейки автомобилей от «Солерса» и впечатляющей палитры КАМАЗов. Автогигант, отметивший в феврале полувековой юбилей, совместно с компаниями, занимающимися производством спецоборудования, выставил авто в прямом смысле на любой вкус и задачу.

с сайта rais.tatarstan.ru

В самом же здании развернули свои экспозиции десятки предприятий. И именно сюда на правах хозяина события заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко привел высоких гостей: раиса Татарстана Рустама Минниханова, сразу двух заместителей министра промышленности и торговли России — Альберта Каримова и Михаила Юрина, премьер-министра РТ Алексея Песошина, заместителя председателя Госсовета Татарстана Марата Ахметова и др.

с сайта rais.tatarstan.ru

Стенд АО «ТАИФ-НК» встречал участников обхода одним из первых.

— Здесь почти вся линейка нашей продукции. Из последних наработок — нефтяные пеки. В 2024 году мы закончили строительство установки и начали производство продукта, который мы называем концентрированный остаток гидрокрекинга гудрона, или КОГГ. Это эффективная замена каменноугольных пеков. Продукт достаточно востребованный. Отличие от каменноугольных пеков в том, что КОГГ практически полностью избавлен от канцерогенного бензапирена, то есть экологичен, что имеет большое значение для металлургов. В цветной металлургии компании его используют для производства анодной массы, подштыревой анодной массы, и в целом показывают серьезный интерес к этому продукту. Представлено также арктическое топливо, с предельной температурой фильтруемости до 46 °C, что лучше существующих требований. И в целом вся классическая линейка нефтепродуктов, начиная от нафты — сырья для нефтехимии — и заканчивая высококачественными бензином и дизельным топливом различных марок, — еще до подхода высоких гостей, рассказал журналисту «Реального времени» заместитель генерального директора по развитию и повышению эффективности АО «ТАИФ-НК» Марат Идрисов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Заинтересовали участников обхода и производственные показатели. А они впечатляют: в периоды переработки гудрона на КГПТО глубина переработки — до 98,8%, выход светлых нефтепродуктов на тонну сырья — до 93,1%.

— Сколько нефти было переработано в прошлом году? — поинтересовался Рустам Минниханов.

— 6,7 млн тонн, — привел цифры генеральный директор АО «ТАИФ» Тимур Шигабутдинов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— КГПТО уже вернулся к переработке гудрона? — продемонстрировал то, что внимательно следит за процессами на производстве, раис Татарстана.

— Пока работаем в режиме переработки только вакуумного газойля. С апреля планируем переработку гудрона, — ответил руководитель головной компании Группы ТАИФ.

«Нам нужно создавать высокомаржинальные товары»

Обход выставки занял чуть менее часа. Республике есть чем гордиться. Но есть еще и над чем поработать.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На коллегию Минпромторга в Нижнекамск съехались представители Татарстана в Госдуме и Совете Федерации, руководители министерств и ведомств, депутаты Госсовета, главы районов и топ-менеджеры многих компаний и предприятий, представители государств — деловых партнеров республики. О достижениях промышленности республики и вызовах времени, собравшихся в зале, проинформировал Олег Коробченко.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Объемы отгрузки бьют рекорды. Но! Прибыль компаний несколько сократилась. Как подчеркнул глава Минпромторга республики:

— Экспорт сырья становится невыгодным. Нам нужно создавать высокомаржинальные товары, а для этого нам нужно развивать технологии на собственной сырьевой базе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«ТАИФ-НК» уже активно работает в этом направлении. В частности, практически готово предложение для аграриев:

— Наша недавняя разработка — модификация линейки серы: сернистый бентонит. Это удобрение, вызвавшее серьезный интерес и у аграриев в Республике Татарстан, и в дальнем зарубежье, в частности Южной Америке. Небольшая испытательная партия была отгружена в этом направлении, и отзыв был положительный. На данный момент, согласно требованию законодательства, мы находимся в процессе сертификации продукта. К концу этого года — началу следующего года планируем завершить весь весьма объемный цикл испытаний, закрепляющих подтверждение эффективности этого удобрения на реальных почвах для реальных агрокультур и получим сертификат. Но уже сейчас, по итогам многочисленных испытаний, можно говорить о существенной выгоде от применения сернистого бентонита для многих культур, растущих у нас в Татарстане. Соответственно, после получения сертификата, можно будет говорить и о постоянно налаженной реализации. Сернистый бентонит увеличивает кислотность почвы и значительно повышает урожайность. Речь идет о нескольких десятках процентов, — поделился в интервью журналисту «Реального времени» Марат Идрисов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но это далеко не все новые продукты. На радость металлургам идет работа по дальнейшему углублению переработки углеводородного сырья:

— Следующий за КОГГ шаг по углублению переработки — начало производства литейного кокса. Литейный кокс — логичное продолжение производства КОГГ. Литейный кокс — это твердое топливо с высокой теплотворной способностью, высокой механической прочностью, характеризуется стабильностью выделения тепла при горении, — поделился планами Марат Идрисов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он также признался, что компания готовит еще ряд проектов, но пока о них говорить во всеуслышание рано. Перспективы есть. Запрос рынка тоже. Желание и возможности у «ТАИФ-НК» в наличии.

«Автоматизация — это ваш пропуск в будущее»

Отдельно руководитель Минпромторга Татарстана заострил внимание собравшихся на отставании промышленности России в целом (и республика тут не исключение), в вопросах роботизации производственных процессов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Амбициозные задачи ставятся по роботизации в России. В 2025 году в России на 10 тыс. работников приходилось 40 роботов. К 2030 году страна должна достичь плотности в 145 единиц. Мы ставим себе планку еще выше. Призываем предприятия уже сегодня утвердить план по роботизации, цифровизации и автоматизации. Это — ваши конкурентные преимущества и пропуск в будущее, — обратился Олег Коробченко к директорам предприятий.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«ТАИФ-НК» и в этом направлении есть что ответить:

— Есть у нас очень серьезные проекты по цифровизации. Об одном из них вы недавно писали — это автоматизация СУУТП. Здесь мы уже заканчиваем пусконаладочные работы и переходим к этапу опытно-промышленной эксплуатации на установке каталитического крекинга. Обратная связь от операторов к нам есть. И она положительная. Автоматизация, цифровизация производственных процессов — все то, о чем говорили на коллегии, у нас уже реализуется. В том числе роботизация процессов. И что особенно необходимо подчеркнуть: все это ни в коем случае не замена профессиональных специалистов. Речь идет о цифровых помощниках в каждодневной сложной работе. Автоматизация необходима, чтобы снять рутину с операторов, с ИТР, чтобы у них было больше времени на творческую деятельность, инновации, рацпредложения по повышению эффективности. Мы хотим только развивать и укреплять компетенции в периметре АО «ТАИФ-НК», — подчеркнул заместитель генерального директора по развитию и повышению эффективности АО «ТАИФ-НК».

Потребление электроэнергии растет. Республике нужны новые источники

В минувшем году потребление электроэнергии в Татарстане вновь выросло, увеличившись на 5,5% к уровню 2024 года, и составило почти 37 млн КВт/ч. Тенденция сохраняется уже больше 10 лет. По прогнозам на текущий год, республике потребуется уже более 38 млн кВтч, при производстве на уровне 32,104 млн кВтч. Регион энергодефицитен. И этим вопросом предстоит заниматься всерьез. Уже сейчас идет активное обновление генерирующих мощностей на действующих энергопредприятиях, в том числе на «ТГК-16», входящей в Группу ТАИФ. Но этого мало.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Рост экономики можно оценивать в первую очередь по динамике энергопотребления. На промышленность республики приходится более 60% от общего объема энергопотребления в Татарстане. Для готовности энергосистемы к растущим нагрузкам очень важно провести модернизацию существующих и строительство новых мощностей, — заявил с трибуны Олег Коробченко.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На этот посыл у «ТАИФ-НК» тоже есть ответ:

— Сейчас у нас ведется предпроектная подготовка к принятию инвестиционного решения по строительству собственного энергоисточника. Проект мы планируем реализовывать в период до 2032 года. Достаточно комплексный проект. Выбор исполнителя — важный, серьезный этап. Все вопросы и нюансы сейчас прорабатываем, чтобы принять взвешенное решение. Предварительно речь идет о собственном источнике на 150 МВт. Это полностью закроет наши внутренние потребности и остается небольшой объем на проекты по дальнейшему развитию.

«Промышленность республики недостаточно внимания уделяет НИОКР»

Это заявление Олега Коробченко справедливо. Но лишь отчасти. Многие из уже реализованных или находящихся в процессе воплощения проектов АО «ТАИФ-НК» опираются на собственные технологические разработки. Или же представляют собой серьезно доработанные, фактически авторские решения специалистов нефтеперерабатывающего комплекса и АО «ТАИФ». Недаром и сама технология глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти, сегодня носит имя TAIFCOMBI.

Александр Ильин / realnoevremya.ru

В самом же «ТАИФ-НК» научно-образовательную, исследовательскую и опытно-конструкторскую работу намерены поставить на поток.

— Строящийся Научно-исследовательский центр — наш ответ современным вызовам в плане подготовки новых кадров, сохранения внутренних компетенций и их развития. Руководство ТАИФа поддержало эту инициативу, и в 2026 году мы завершаем строительство и оснащение НИЦ. Проводим пусконаладочные работы на пилотной установке и в ближайшее время планируем открыть двери НИЦ для начала испытаний. Он станет центром подготовки инженерных кадров, потому что мы там планируем открыть и компьютерно-тренажерный комплекс современного уровня для обучения операторов и ИТР. Они смогут управлять процессами, принимать решения в полную силу используя возможности виртуального пространства. НИЦ — это и подготовка, и переподготовка, и повышение квалификации, и постоянный контроль навыков и знаний с полным погружением в максимально близкие к действующим установкам условия. Можно будет отрабатывать какие-то ситуации целой сменой. То есть реальная рабочая смена сможет отработать ситуацию не на установке, а на виртуальной машине. Повысить свою готовность к любым нештатным ситуациям. Мы нацелены на формирование высококвалифицированного инженерного костяка специалистов, — подчеркнул Марат Идрисов.

Фото предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Впрочем, как и было заявлено, только образовательными процессами и отработкой возможных технологических ситуаций на уже действующих установках работа НИЦ ограничиваться точно не будет.

— Это же научный центр, а значит, здесь будут осуществляться разработки и проводиться инженерные испытания, которые затем лягут в основу реальных рабочих процессов: оптимизация режимов, расширение сырьевой базы и т. д. В том числе, например, вынашивается идея переработки вторичного пластикового сырья. Группа ТАИФ, «ТАИФ-НК» всерьез нацелены на то, чтобы приложить значительные усилия к решению проблемы переработки пластиковых отходов. У нас масштабная программа совместных испытаний с представителями СИБУРа в этом направлении. И вообще мы готовы к сотрудничеству с любыми контрагентами в плане развития нефтепереработки, создания технологий нефтепереработки, решения актуальных производственных и общественных задач. То есть это то самое, о чем совсем недавно говорил Владимир Владимирович [Путин]: необходима не конкуренция, а консолидация усилий. Решение глобальных задач невозможно без кооперации и консолидации усилий, — уверен заместитель генерального директора по развитию и повышению эффективности АО «ТАИФ-НК».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

И в продолжение темы активного участия специалистов АО «ТАИФ-НК» в научной жизни республики и нефтеперерабатывающей отрасли в целом. На следующей неделе в Казани состоится V научная конференция «Динамические процессы в химии элементоорганических соединений», посвященная 70-летию академика О.Г. Синяшина. От «ТАИФ-НК» в рамках конференции прозвучит несколько докладов. Специалисты точно оценят их по достоинству.

— Мы бы хотели акцентировать свое внимание на научных достижениях Группы ТАИФ. В частности, расскажем про опыт ТАИФ-НК в части эксплуатации суспензионного гидрокрекинга, проблемах и вызовах, с которыми столкнулись и как с помощью научного подхода смогли доказать, что то, что казалось невозможным, стало реальной рабочей моделью. И как мы пришли к нефтяным пекам, как развили в литейный кокс. В рамках конференции от нас прозвучат три доклада, а по итогам будут опубликованы четыре статьи. Мы готовы делиться своими наработками на взаимовыгодных условиях и участвовать в дальнейшем развитии этих направлений, — подчеркнул Марат Идрисов.