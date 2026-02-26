Доход от посуточной аренды в Казани на 20% выше, чем от помесячной, но есть нюансы

При посуточной сдаче объект даже в сезонное время занят арендаторами 23 дня в месяц

Фото: Артем Дергунов

В Казани количество предложений о посуточной сдаче квартир почти вдвое больше, чем объявлений о помесячной аренде. При этом краткосрочная сдача объектов приносит в среднем на 20% больше денег по сравнению с долгосрочной, заявляют эксперты. По их словам, при таком формате эксплуатации недвижимости вытекают дополнительные расходы. Подробнее о том, какие нюансы существуют при «посутке», почему одну квартиру лучше сдать на долгий срок, а посуточно — через управляющую компанию, — в материале «Реального времени».

«Спрос на посуточную аренду квартиры растет, как правило, с мая по сентябрь»

На сегодняшний день в Казани насчитывается 4 324 предложения о сдаче жилья на долгий срок. Для сравнения: предложений о посуточной аренде квартир в городе числится почти вдвое больше — 8 552 объекта, следует из данных одной из площадок объявлений.

Отметим, что арендовать однокомнатную квартиру в столице Татарстана обойдется в 32,3 тыс. рублей в месяц в среднем, «двушку» — около 40 тыс., а трехкомнатный объект — 51,1 тыс. за месяц проживания. Такие данные следуют из аналитики портала «Мир квартир».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В свою очередь, в среднем в городе посуточная сдача квартиры в аренду приносит на 20% больше, чем помесячная. Такая скромная разница объясняется сезонностью спроса на «посутку» и вычетом комиссии управляющей компании, если собственник прибегает к их услугам, сообщил «Реальному времени» казанский риелтор Амир Шигапов.



— Дело в том, что спрос на посуточную аренду квартиры растет, как правило, с мая по сентябрь, а основной пик приходится на июль — август. Также подобный вариант аренды пользуется популярностью в новогодние праздники, но они длятся буквально неделю. В остальное время на рынке посуточной аренды фиксируется большое снижение спроса. Еще если арендодатель сдает квартиру через управляющую компанию, то она забирает часть дохода, а именно 30% в среднем от выручки, — рассказал изданию Шигапов.

На текущий момент аренда квартир в Казани стоит от 2 тыс. до 20 тыс. рублей за сутки. Величина ставки зависит от местоположения квартиры и множества других факторов. При этом стоит понимать, что даже в сезонное время объект занят арендаторами 20-23 дня в месяц. Кроме того, заработок порой зависит и от простой фортуны: бывают случаи, когда собственник и вовсе ничего не зарабатывает себе в карман, сообщила «Реальному времени» Анастасия Тобольская, казанский риелтор, занимающаяся посуточной сдачей квартир.

«Люди работают на рейтинг и меняют сломавшуюся вещь максимально оперативно»

Одной из категорий затрат при «посутке» является клининг и расходы на покупку средств гигиены, порошков и химии для уборки квартир. Такие вещи забирают незначительную долю от дохода, но ее всегда нужно учитывать, отметила Тобольская.

А вот ситуации, когда арендаторы «что-то подожгли или сломали», возникают крайне-крайне редко.

— В большинстве случаев есть только естественный износ, как и при долгосрочной аренде. Отличие лишь в том, что при сдаче в «долгосрок» подобные инциденты сходят на нет. Иными словами, если мебель сломалась, то арендаторы просто молчат, а когда речь идет о посуточной аренде, то люди работают на рейтинг и меняют сломавшуюся вещь максимально оперативно, чтобы заселить следующих гостей, — рассказала изданию Тобольская.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С ее слов, выйти из строя могут разные элементы: стиральная машина, розетка. Также может засориться унитаз из-за упавшей с сортир игрушки, оторваться плинтуса и так далее.



При этом основная ошибка людей, которые планируют самостоятельно сдавать квартиру посуточно, заключается в том, что они не учитывают свои трудозатраты: время, потраченное на заселение и выселение арендаторов, а также решение других, в том числе вышеупомянутых, вопросов, добавил Шигапов.

«В денежном эквиваленте сдавать объект посуточно выгоднее, но тогда нужно нигде не работать»

Если человек имеет в распоряжении одну квартиру, то лучше ее сдать помесячно, чтобы не напрягаться, считает Шигапов.

— Да, в денежном эквиваленте сдавать объект посуточно владельцу выгоднее, но тогда ему нужно нигде не работать и быть готовым тратить все свое свободное время. Если мы уже структурируем эту историю как бизнес (когда человек сдает посуточно несколько квартир, — прим. ред.), то это уже другая тема. Там нужно в цифры впадать, — считает эксперт.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Когда человек все-таки решил сдавать квартиру посуточно, лучше это делать через управляющую компанию. В данном случае представители компании берут на себя ответственность, и контроль над объектом будет лучше, резюмировал Шигапов.

«По факту никто не регистрирует арендаторов в съемной квартире»

Напомним, что в последние годы в России действует закон, согласно которому при сдаче квартиры на длительный срок владелец должен сделать временную регистрацию для арендаторов. Речь идет о ситуациях, когда человек уезжает из места жительства (постоянной прописки) и проживает в другом месте более чем 90 дней. Причем за невыполнение данного требования собственника жилья могут оштрафовать на 2—5 тыс. рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Однако, по мнению юриста Александра Хаминского, на практике данный закон практически не работает.



— По факту никто не регистрирует арендаторов в съемной квартире. Исключение составляют случаи, когда жильцам это требуется, допустим, для трудоустройства, но это 1-2% случаев, не более, — сказал «Реальному времени» Хаминский.

Он также подчеркнул, что штрафные санкции, предусмотренные данной статьей, тоже выписать невозможно, поскольку проверить факт отсутствия временной регистрации очень трудно.

— На мой взгляд, это мертвая норма, мертвая обязанность и мертвая статья, — резюмировал Хаминский.