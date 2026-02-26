Доход от посуточной аренды в Казани на 20% выше, чем от помесячной, но есть нюансы
При посуточной сдаче объект даже в сезонное время занят арендаторами 23 дня в месяц
В Казани количество предложений о посуточной сдаче квартир почти вдвое больше, чем объявлений о помесячной аренде. При этом краткосрочная сдача объектов приносит в среднем на 20% больше денег по сравнению с долгосрочной, заявляют эксперты. По их словам, при таком формате эксплуатации недвижимости вытекают дополнительные расходы. Подробнее о том, какие нюансы существуют при «посутке», почему одну квартиру лучше сдать на долгий срок, а посуточно — через управляющую компанию, — в материале «Реального времени».
«Спрос на посуточную аренду квартиры растет, как правило, с мая по сентябрь»
На сегодняшний день в Казани насчитывается 4 324 предложения о сдаче жилья на долгий срок. Для сравнения: предложений о посуточной аренде квартир в городе числится почти вдвое больше — 8 552 объекта, следует из данных одной из площадок объявлений.
Отметим, что арендовать однокомнатную квартиру в столице Татарстана обойдется в 32,3 тыс. рублей в месяц в среднем, «двушку» — около 40 тыс., а трехкомнатный объект — 51,1 тыс. за месяц проживания. Такие данные следуют из аналитики портала «Мир квартир».
В свою очередь, в среднем в городе посуточная сдача квартиры в аренду приносит на 20% больше, чем помесячная. Такая скромная разница объясняется сезонностью спроса на «посутку» и вычетом комиссии управляющей компании, если собственник прибегает к их услугам, сообщил «Реальному времени» казанский риелтор Амир Шигапов.
На текущий момент аренда квартир в Казани стоит от 2 тыс. до 20 тыс. рублей за сутки. Величина ставки зависит от местоположения квартиры и множества других факторов. При этом стоит понимать, что даже в сезонное время объект занят арендаторами 20-23 дня в месяц. Кроме того, заработок порой зависит и от простой фортуны: бывают случаи, когда собственник и вовсе ничего не зарабатывает себе в карман, сообщила «Реальному времени» Анастасия Тобольская, казанский риелтор, занимающаяся посуточной сдачей квартир.
«Люди работают на рейтинг и меняют сломавшуюся вещь максимально оперативно»
Одной из категорий затрат при «посутке» является клининг и расходы на покупку средств гигиены, порошков и химии для уборки квартир. Такие вещи забирают незначительную долю от дохода, но ее всегда нужно учитывать, отметила Тобольская.
А вот ситуации, когда арендаторы «что-то подожгли или сломали», возникают крайне-крайне редко.
— В большинстве случаев есть только естественный износ, как и при долгосрочной аренде. Отличие лишь в том, что при сдаче в «долгосрок» подобные инциденты сходят на нет. Иными словами, если мебель сломалась, то арендаторы просто молчат, а когда речь идет о посуточной аренде, то люди работают на рейтинг и меняют сломавшуюся вещь максимально оперативно, чтобы заселить следующих гостей, — рассказала изданию Тобольская.
С ее слов, выйти из строя могут разные элементы: стиральная машина, розетка. Также может засориться унитаз из-за упавшей с сортир игрушки, оторваться плинтуса и так далее.
При этом основная ошибка людей, которые планируют самостоятельно сдавать квартиру посуточно, заключается в том, что они не учитывают свои трудозатраты: время, потраченное на заселение и выселение арендаторов, а также решение других, в том числе вышеупомянутых, вопросов, добавил Шигапов.
«В денежном эквиваленте сдавать объект посуточно выгоднее, но тогда нужно нигде не работать»
Если человек имеет в распоряжении одну квартиру, то лучше ее сдать помесячно, чтобы не напрягаться, считает Шигапов.
— Да, в денежном эквиваленте сдавать объект посуточно владельцу выгоднее, но тогда ему нужно нигде не работать и быть готовым тратить все свое свободное время. Если мы уже структурируем эту историю как бизнес (когда человек сдает посуточно несколько квартир, — прим. ред.), то это уже другая тема. Там нужно в цифры впадать, — считает эксперт.
Когда человек все-таки решил сдавать квартиру посуточно, лучше это делать через управляющую компанию. В данном случае представители компании берут на себя ответственность, и контроль над объектом будет лучше, резюмировал Шигапов.
«По факту никто не регистрирует арендаторов в съемной квартире»
Напомним, что в последние годы в России действует закон, согласно которому при сдаче квартиры на длительный срок владелец должен сделать временную регистрацию для арендаторов. Речь идет о ситуациях, когда человек уезжает из места жительства (постоянной прописки) и проживает в другом месте более чем 90 дней. Причем за невыполнение данного требования собственника жилья могут оштрафовать на 2—5 тыс. рублей.
Однако, по мнению юриста Александра Хаминского, на практике данный закон практически не работает.
Он также подчеркнул, что штрафные санкции, предусмотренные данной статьей, тоже выписать невозможно, поскольку проверить факт отсутствия временной регистрации очень трудно.
— На мой взгляд, это мертвая норма, мертвая обязанность и мертвая статья, — резюмировал Хаминский.
