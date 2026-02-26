Шеститомник Фатиха Амирхана: без цензуры, но с письмами и документами

К 140-летию писателя его наследие представили на научной конференции в Академии наук РТ

Издания Амирхана разных лет. Фото: Радиф Кашапов

К 140-летию писателя, публициста, драматурга Фатиха Амирхана Академия наук Татарстана провела международную научную конференцию, на которой представили все шесть томов его академического собрания сочинений. Составители ждут, что обновление наследия Амирхана вызовет череду кандидатских и докторских, к тому же часть текстов публикуется впервые.

Друг, товарищ, вдохновитель

Амирхан, ровесник и друг Тукая, родился в доме рядом с мечетью «Иске Таш» в 1886 году. Его отец был имамом, Амирхан учился в медресе «Мухаммадия», где требовал с группой студентов реформы образования. На некоторое время он даже отдалился от общества Старо-Татарской слободы, одевался по-европейски, манкировал традициями. В 1907 году Амирхана разбил паралич, до смерти в 1926-м он передвигался в коляске, успев сделать немало.

Биография Амирхана — калейдоскоп названий и занятий: он занимался детским журналом «Тәрбият әл-әтфаль», редактировал газету «Аль-Ислах», был автором газет «Кояш», журналов «Ялт-Йолт», «Аң», работал над оперой «Сания», размышлял о судьбах татарской молодежи и предсказывал появление сотовых телефонов. В его текстах исследователи видят переклички с традициями татарской литературы, современниками, а также классиками вроде Ивана Тургенева.

Конференция «Фатих Амирхан в социокультурных контекстах ХХ века» проходила два дня. Статус международной ему придавали ученые из Бишкека, Алматы, Ташкента, Малатьи. В ключевых выступлениях они показывали, как тексты Амирхана актуальны сегодня.

К примеру, главный научный сотрудник отдела новой истории Института истории имени Ш. Марджани Лилия Габдрафикова говорила о том, что можно узнать о мире татарских эмансипированных «барышень» в письмах Амирхана — он переписывался с женой Исмагила Аитова Раузой (мать Исмагила — основательница татарской школы для девушек Фатиха Аитова), которая открыто делилась своим несогласием со своим положением в семье.

Слева направо: Фатих Амирхан (в лодке), Кабир Бакир (на берегу), Рауза Аитова, Исмагил Аитов. предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

Заведующий Камским научным центром Института Татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Наиль Валеев поведал, как знание русской литературы помогло ему в изучении наследия писателя — так появилась кандидатская «Духовное испытание» героев в произведениях Ф. Амирхана» под руководством Нила Юзеева. Именно Валеев, кстати, инициировал в феврале 1986 года, к 100-летию, установку мемориальной доски в Чистополе на Урицкого, 96 — здесь писатель с 1918 года бывал в гостях у своего дяди Наджиба Амирханова.

К слову, это единственная мемориальная доска Амирхана в Татарстане. Дом, где он родился, не сохранился, нет и редакции «Аль-Ислах» на Тукая, на месте номеров «Булгар» — ЖК «Татарстан», нет упоминания о нем на табличке гостиницы «Амур». Хорошо было бы, если бы на здании на Жуковского, 12, а не только в документах было написано: «Дом Л.А. Колодкиной. Здесь в 1916—1926 гг. жил видный татарский писатель, публицист и общественный деятель Фатих Амирхан».

Занятно, что профессор Дания Загидуллина, рассказывая, как в ранней публицистике Амирхан говорил о просвещении, политике, критике повседневности, отметила: «Проницательный взгляд Амирхана находит место для критики: например, в статье «У-у ... радость, сколько юбилеев нам еще предстоит сделать!» (3 июня 1908 г.) он высмеивает чрезмерное увлечение татар проведением юбилеев, говорит о том, что нужно отмечать только важные события».

Вафа Бахтияров, Габделькабир Бакир, Фатих Амирхан, Ибрагим Амирхан, Габдулла Тукай. Снято в студии на Карла Маркса, 32/12 . предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

Что нового в шести томах?

Главным событием конференции стала презентация нового академического собрания сочинений в шести томах. Работа над подготовкой издания началась в Институте языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ в 2021 году. Первые три представили в апреле прошлого года в Доме татарской книги. При этом идея такого проекта витала еще в 90-е, об этом активно говорили родственники-ученые писателя, Равиль и Ильдус Амирхановы.

У Амирхана еще в 1941-м вышло избранное. Тем самым он вернулся к читателю, ведь в 1930-е писателя объявили «буржуазным националистом». В 1957—1958-х годах появился двухтомник, в 1984—1989-м вышло собрание из четырех книг. В первых трех томах нового издания были собраны повести, рассказы, пьесы, начиная с фантастического рассказа «Сон в канун праздника»/«Гарәфә кич төшемдә», где молодой автор представляет мир идеального татарского общества будущего.

4—5-е тома — публицистические статьи, из них 80 печатаются впервые. В шестом томе можно прочитать дневники писателя, 61 его письмо — а также 57 писем к нему. Есть тут и раздел «Документы», включая справки о состоянии здоровья. К счастью для исследователей, у писателя сохранился большой архив. Завершает шеститомник воспоминания Карима Сагида о последних днях Амирхана, а также отрывок из книги Равиля Амирхана о его родословной.

— Мы видим Фатиха Амирхана не только как общественного деятеля, но и как высшего интеллектуала и политика, — остановилась на четвертом томе Дания Загидуллина. — К сожалению, около 70% статей, вошедших в 4-й том, до сих пор не считались написанными Амирханом. Теперь наши текстологи авторизовали эти статьи по письмам Фатиха Амирхана.

Материалы для томов текстологи собирали по крупицам. К примеру, рассказ «Шәфигулла агай» и пьеса «Фәтхулла хәзрәт» взяты из рукописных источников, первая в советское время вообще не публиковалась. Некоторые тексты обрабатывались советской цензурой (это касается, к примеру, позиции Амирхана по поводу голода в Поволжье или о большевистской власти в целом). Кроме того, здесь есть комментарии и рецензии на произведения, причем эпохи, когда они были написаны.

Кроме того, каждый том снабжен предисловием Загидуллиной. Как отметил заведующий редакцией художественной литературы Татарского книжного издательства Галимзян Гильманов, из этих текстов уже можно собрать монографию. Также он указал, что, читая произведения один за другим, можно увидеть, как меняется язык писателя, что еще требует специального изучения. В академии наук выразили надежду, что появление такого масштабного издания станет причиной для новых исследований в целом, кандидатских и докторских работ.