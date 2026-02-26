С 1 марта 2026 года изменятся программы обучения водителей

Приказ Минпросвещения РФ вводит новые требования, включая увеличение практики для категории «B» с 38 до 42 часов

Фото: Артем Дергунов

С 1 марта 2026 года в России начнут действовать новые примерные программы профессионального обучения водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий. Это предусмотрено приказом Минпросвещения РФ.

Согласно документу, для самой распространенной категории «B» увеличено количество обязательных часов практического вождения на дорогах — с 38 до 42.

Теоретическую подготовку автошколы смогут проводить в дистанционном формате с использованием специального программного обеспечения, которое фиксирует посещаемость и успеваемость обучающихся. При этом сохранится возможность очного обучения.

Кроме того, для получения прав категорий «C» и «D», а также для подготовки будущих водителей такси (категория «B») предусмотрена возможность обучения не только в автошколах, но и в профильных организациях — таксопарках и транспортных комбинатах.

Ариана Ранцева