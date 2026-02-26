В Казани отреставрируют усадьбу Сапугольцева
На сайте ЕГРЗ опубликован положительный документ по реставрации комплекса
На сайте ЕГРЗ опубликовано положительное заключение по проекту реставрации и реконструкции объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Сапугольцева: главный дом, флигель, службы».
Объект датируется XVIII–XIX веками и расположен в Татарстане по адресу: г. Казань, ул. Рахматуллина, д. 8/11.
Заключение касается проведения работ по сохранению и приспособлению исторического комплекса, включающего главный дом, флигель и службы.
