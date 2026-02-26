Новости общества

В Казани отреставрируют усадьбу Сапугольцева

09:38, 26.02.2026

На сайте ЕГРЗ опубликован положительный документ по реставрации комплекса

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

На сайте ЕГРЗ опубликовано положительное заключение по проекту реставрации и реконструкции объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Сапугольцева: главный дом, флигель, службы».

Объект датируется XVIII–XIX веками и расположен в Татарстане по адресу: г. Казань, ул. Рахматуллина, д. 8/11.

Заключение касается проведения работ по сохранению и приспособлению исторического комплекса, включающего главный дом, флигель и службы.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане отреставрируют старинную деревянную мечеть 1902 года в селе Дусай‑Кичу.

Ариана Ранцева

