В Татарстане направят почти 130 млн рублей на обновление картодромов в двух районах

Ремонт затронет картинг‑клуб «Шмель» в Ютазинском районе и картодром «Аргамак» имени Е.Л. Шафранова в Сабинском районе

Фото: Реальное время

В Татарстане проведут капремонт двух гоночных трасс — картинг‑клуба «Шмель» в Ютазинском районе и картодрома «Аргамак» имени Е.Л. Шафранова в Сабинском районе. Соответствующие тендеры опубликованы на портале госзакупок.

На обновление трассы картинг‑клуба «Шмель» выделят 45,9 млн рублей. В рамках работ отремонтируют участок протяженностью 0,413 км. Заказчиком выступает ГБУ «Дирекция финансирования ПДР», а бюджет проекта сформирован из средств Татарстана. Завершить капремонт планируется к 23 ноября 2026 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Параллельно будет модернизирован картодром «Аргамак» им. Е.Л. Шафранова в Сабинском районе. На эти цели направят 83,4 млн рублей — почти вдвое больше, чем на ремонт «Шмеля». Объем работ здесь масштабнее: предстоит обновить 1,6 км трассы. Заказчиком также выступает ГБУ «Дирекция финансирования ПДР». Срок исполнения контракта — до 30 октября 2026 года.

Рената Валеева