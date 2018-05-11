СК РФ предоставил WADA опровержение «лживых показаний» Родченкова

Следственный комитет России направил в WADA протоколы о доставке допинг-проб спортсменов в лабораторию в Сочи. Из документов следует, что пробы поступали в лабораторию в дневное время, регистрировались и в срок от 30 минут до 2 часов передавались на исследование.

В СК уверены, что это «объективные доказательства, опровергающие лживые показания» экс-главы Антидопингового центра Григория Родченкова, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее стало известно, что Родченков отказался от своих прежних показаний по поводу употребления российскими спортсменами допингового коктейля под названием «Дюшес».