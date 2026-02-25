«Есть вероятность какого-то штамма вируса, но тенденция того, что он нами завладеет, становится меньше»

Роспотребнадзор допустил волну заболеваемости свиным гриппом весной — что говорят эксперты

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом A(H1N1)pdm09 (свиной грипп) и B, хотя общие показатели по ОРВИ и гриппу остаются на низком уровне. Ведомство отмечает, что эти штаммы могут спровоцировать новую волну заболеваемости весной. И хотя существует вероятность роста заболеваемости в весенний период, эксперты не ожидают масштабной эпидемии, да и в целом не советуют полагаться на прогнозы. Тем не менее «грипп до сих пор остается одним из заболеваний, способным привести к инвалидности и к смерти». Cтоит ли Татарстану бояться прогнозов Роспотребнадзора — в материале «Реального времени».

«Клинически неразличимы»

Накануне Роспотребнадзор России сообщил о подъеме заболеваемости вирусами гриппа A(H1N1)pdm09 и B на фоне общих низких показателей по ОРВИ и гриппу.

— Эти штаммы даже при более медленном распространении потенциально могут спровоцировать новую волну заболеваемости в весенний период, — заявили в ведомстве.

Важно отметить, что вирус А меняется быстрее всего, а, например, вирус С — медленнее других. После открытия вирус гриппа В менялся постепенно, но в 1970—1980-х годах разделился на две линии. Одно время вирусы одной линии распространялись по всему миру — B/Yamagata, а другой — B/Victoria — только в Восточной Азии, а потом и по всем континентам. Перед пандемией COVID-19 первая линия почти исчезла, и Всемирная организация здравоохранения решила, что включать ее в состав вакцин больше не нужно.

— Есть несколько вирусов гриппа: есть грипп A, есть грипп B, а есть грипп C. В основном имеет значение грипп A и B. Внутри гриппа A имеются еще разновидности — в зависимости от комбинации антигенов, например грипп A H1N1 и H3N2 — это все грипп A. Классический вот этот свиной грипп, который был в 2009—2010 годах, он периодически дает о себе знать, но симптомы гриппа, будь то грипп А или B, они клинически неразличимы, — пояснил для «Реального времени» главный внештатный специалист Минздрава Татарстана по инфекционным болезням и доцент кафедры детских инфекционных болезней КГМУ Халит Хаертынов.

В отличие от вируса гриппа А, который может вызывать пандемии и заражать животных, вирус гриппа В провоцирует преимущественно локальные вспышки заболеваемости, особенно в конце зимнего — начале весеннего периода.

История же свиного гриппа, или же, как сейчас будет более корректно называть, гриппа A(H1N1)pdm09, началась в начале XX века с выявления тяжелых респираторных заболеваний у свиней в Северной Америке, причиной которых стал вирус гриппа A. В 2009 году в Мексике и США появился новый штамм вируса, способный эффективно передаваться между людьми, что привело к стремительной пандемии с высоким числом тяжелых случаев заболевания, особенно среди молодых и здоровых людей. Тогда, в период пандемии с апреля 2009 по август 2010 года, по данным ВОЗ, от штамма A/H1N1 скончалось 18 449 человек.

Сейчас, как объясняют врачи, ни в плане проявления, ни в плане лечения грипп A, в том числе и A(H1N1)pdm09, ничем не отличается.

— Классический вот этот свиной грипп, который был в 2009—2010 годах, он периодически дает о себе знать, но симптомы гриппа, будь то грипп A или B, они клинически неразличимы, то есть и там, и там будет температура, общие симптомы: головная боль, боль в глазных яблоках, катаральные проявления, — рассказал специалист. — Лечение одинаковое, что при гриппе А, что при гриппе B — противовирусная терапия, дезинтоксикация, симптоматическая терапия, жаропонижающие препараты.

К тому же Хаертынов отметил, что не всегда штамм H1N1 можно однозначно идентифицировать как свиной грипп и не во всех лабораториях есть техническая возможность определить конкретный тип вируса. При этом эксперт подчеркнул, что, независимо от типа, любой штамм гриппа представляет ту или иную опасность для людей из групп риска.

Стоит ли бояться прогнозов Роспотребнадзора Татарстану?

В разговоре с «Реальным временем» врачи отмечают один и тот же момент: прогнозы и даже уже выявленные случаи не повод для утверждения, что нас ждет сильная волна заболеваемости вирусами гриппа A(H1N1)pdm09 и B. По мнению врача-терапевта кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, несмотря на наличие различных штаммов вируса, общая вероятность масштабной эпидемии снижается из-за формирования коллективного иммунитета.

— Тут [в релизе Роспотребнадзора] количество заболевших передается (речь идет не о конкретных цифрах в сообщении РПН, а об обозначенной доле уже зарегистрированных случаев, — прим. ред.), но при этом мы прекрасно видим, что и людей, которые привились, становится больше. Многие переболели, и общая такая тенденция получается, что эти люди его легче переносят — быстрее болеют, быстрее восстанавливаются. Некуда передавать. Получается, что есть вероятность какого-то штамма вируса, но общая тенденция того, что он нами завладеет, становится меньше, — заявил врач-терапевт.

С этим мнением согласен и Халит Хаертынов. По его словам, в настоящее время маловероятна вспышка свиного гриппа, он подчеркнул, что текущая ситуация демонстрирует снижение заболеваемости гриппом по сравнению с прошлым годом. «Поэтому мы живем реалиями сегодняшнего дня. Они таковы, что грипп хоть и регистрируется, но это не такие массовые случаи заболеваемости, как в прошлом году», — заявил Хаертынов.

И действительно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается значительное улучшение эпидемиологической ситуации: если в феврале 2025 года доля гриппа составляла 41% от общего числа вирусов, при этом количество заболевших было на 3 тысячи человек больше, чем в текущий период (12,8 тысячи человек, по данным Роспотребнадзора РТ), то по итогам шестой недели 2026 года этот показатель достигает только 26,6%. Если же сравнивать ситуацию с декабрем прошлого года, то она в Татарстане касательно заболеваемости хорошо стабилизировалась в феврале. Напомним, что в конце года заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог на 11% и число заболевших достигло почти 20 тысяч, а в медиа все чаще стала появляться информация о гонконгском гриппе A(H3N2). Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».



В разговоре с изданием главный внештатный специалист Минздрава РТ по иммунопрофилактике и эпидемиологии Дмитрий Лопушов отметил, что в Татарстане в этом сезоне преимущество за гриппом H3N2. Он появился впервые в 1968 году, а сейчас стал обычным циркулирующим вирусом. Кстати, если говорить о свином и гонконгском гриппах в одном разрезе, то разницы между ними как таковой нет. «Только в комбинации антигенов, а клинически — большой разницы нет», — отметил Халит Хаертынов.

— Сейчас H3N2 постепенно снижается, заболеваемость гриппом в целом снижается и [находится] ниже эпидпорога, поэтому в структуре вируса гриппа этот штамм уменьшается, а H1N1 пока остается. Поэтому говорить о том, что он [H1N1] стал преимущественно циркулировать, пока [ответ] нет, они практически даже сравнялись, — заявил Лопушов.

По словам специалиста, к весне может быть какой-то небольшой пик подъема заболеваемости, но он не превысит эпидпорог.

— Возможно, на какой-то неделе заболеваемость будет выше предыдущей недели, — рассказал Лопушов, отметив, что, так или иначе, заболеваемость варьируется из недели в неделю, главное, чтобы она была ниже общего эпидемического порога.



«Мы к гриппу относимся как к ОРВИ, но грипп никогда к ОРВИ не относился»

Однако, несмотря на позитивную картину, расслабляться не стоит. В отличие от коронавирусной инфекции, которая на данный момент сдала свои позиции, грипп, вернувшийся на место, остается таким же по силе.

— Мы к гриппу относимся как к ОРВИ, но грипп никогда к ОРВИ не относился, поэтому у нас всегда говорили: «грипп и ОРВИ». Почему? Потому что грипп до сих пор остается одним из заболеваний, способным привести к инвалидности и к смерти. У него могут сохраняться пневмония гриппозная и нарушения работы в сердце, воспаление сердца и миокардиты, — рассказал Кондрахин.

По словам врача, в настоящее время риск тяжелого течения болезни возрастает из-за сезонного снижения иммунитета, последствий перенесенного COVID-19, возрастных особенностей и других факторов. Важно помнить, что все те вирусы, о которых сейчас ходят разговоры и фиксируются заболевания (например, гонконгский), для нас не новы. По словам Кондрахина, во время пандемии COVID-19 грипп практически исчез на три года.

— Он [грипп] потерялся буквально на три года, но такого не бывает, поэтому дальше произошла опять ротация, и какой из вирусов сильнее, тот и выигрывал. Поэтому у нас уже был и свиной, и птичий грипп, и гонконгский. Все это потому, что он [грипп] возвращается и начинает опять занимать свою нишу, но за это время изменилось многое.

Так, Кондрахин отметил, что за это время современная медицина разработала уже четырехкомпонентную вакцину, которая повышает шансы организма на выработку антител против разных типов вируса, благодаря чему привитые люди переносят болезнь легче или даже не замечают ее. При этом заразность вируса сохраняется только в период высокой температуры, а наличие коллективного иммунитета среди населения снижает скорость распространения заболевания, так как зараженные не успевают передать вирус большому числу людей.

В зоне риска остаются все так же маленькие дети, пожилые люди, беременные, а также люди с различными коморбидными сопутствующими заболеваниями: сердечно-сосудистой системы, бронхолегочными хроническими заболеваниями. «Для пациентов с этими заболеваниями грипп может представлять опасность», — отмечает Хаертынов.

Именно вакцинацию специалисты выделяют как основной и обязательный способ защититься группам в зоне риска. При этом вакцинация не защищает от заболевания полностью, но существенно снижает вероятность развития осложнений, обращают внимание специалисты. Для общей массы населения Роспотребнадзор и Минздрав повсеместно рекомендуют, помимо прививок:

Мыть руки.

Не трогать грязными руками лицо.

Использовать маски.

Соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.

Обращаться за медицинской помощью в случае возникновения симптомов респираторной инфекции.

— Ближе уже к самому разгару весны наблюдается высокая влажность воздуха, мы начинаем двигаться, общаться. Передача вируса проходит легче, потому что иммунная система за зиму просела, она чувствует определенную слабость, витамины закончились, независимо от того, что они есть в магазине. Мы выходим из этой спячки, и это требует от организма определенных усилий, которых иногда у него просто не хватает, поэтому мы болеем. А что будет, кто знает. Если хорошая вакцинация была, не вариант, что очень сильно разовьются какие-то гриппозные эпидемии, — заключил Кондрахин.

Тем не менее некоторые специалисты отмечают, что ситуация может быть и противоположная: выход на улицы минимизирует тесные контакты, следовательно, уменьшится и сама заболеваемость.