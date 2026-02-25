Названа услуга стоматолога, которая подорожала в России сильнее всего за год

Ценник за эту процедуру вырос на 26,1%

Фото: Галия Гарифуллина

По итогам 2025 года в России сильнее всего подорожала услуга удаления кариеса. Ценник за эту стоматологическую процедуру в российских клиниках вырос на 26,1% по сравнению с 2024-м или до 4,2 тыс. рублей в среднем по стране, следует из данных Росстата.

Менее значительно подорожала услуга удаления зуба, а именно на 18,8% за год, до почти 2,4 тыс. рублей. Изготовление коронки стало дороже на 14,4%, до 9 тыс. рублей.

Вырос в цене и первичный осмотр у таких специалистов. По итогам первого месяца текущего года он стоит примерно 597 рублей, что на 14,8% дороже, чем год назад.

Подробнее о том, что стало основным драйвером роста цен, сколько зарабатывают стоматологи, сколько стоит учеба на такого специалиста и как изменятся цены на лечение зубов в 2026 году, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров