СМИ: Польша отказалась бесплатно передавать Украине оставшиеся истребители МиГ-29

На балансе польских ВВС остаются около 14 истребителей МиГ-29

Процесс передачи Украине оставшихся на вооружении Польши истребителей МиГ-29 фактически заблокирован из-за финансовых разногласий между Варшавой и Евросоюзом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.



По данным источника, на балансе польских ВВС остаются около 14 истребителей МиГ-29, из которых в летной годности находятся от шести до восьми единиц. Несмотря на то, что ресурс этих машин практически выработан, а их ремонт признан нерациональным, польские власти не готовы расстаться с техникой безвозмездно.

— Обсуждение их передачи Киеву фактически заблокировано, так как речь идет о деньгах. По мнению руководства страны, было бы слишком расточительно отдать технику просто так и остаться с пустыми руками, — пояснил собеседник агентства.



Основной причиной остановки поставок стала невозможность получения компенсаций из общеевропейских фондов. Ранее Польша уже получала значительные суммы возмещений за предыдущие партии вооружений (включая МиГ-29), отправленных на Украину несколько лет назад.

Однако сейчас механизм выплат парализован. Источник отмечает, что Венгрия продолжает накладывать вето на решения Совета ЕС, блокируя выделение средств, которые должны компенсировать странам — членам их затраты на военную помощь Киеву.



В декабре министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк‑Камыш заявил о готовности передать Украине истребители МиГ‑29. Тогда он сообщил, что параллельно обсуждалась передача Украиной Польше технологий беспилотных систем.



