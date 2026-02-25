Новости общества

13:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

СМИ: Польша отказалась бесплатно передавать Украине оставшиеся истребители МиГ-29

21:16, 25.02.2026

На балансе польских ВВС остаются около 14 истребителей МиГ-29

СМИ: Польша отказалась бесплатно передавать Украине оставшиеся истребители МиГ-29
Фото: Реальное время

Процесс передачи Украине оставшихся на вооружении Польши истребителей МиГ-29 фактически заблокирован из-за финансовых разногласий между Варшавой и Евросоюзом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

По данным источника, на балансе польских ВВС остаются около 14 истребителей МиГ-29, из которых в летной годности находятся от шести до восьми единиц. Несмотря на то, что ресурс этих машин практически выработан, а их ремонт признан нерациональным, польские власти не готовы расстаться с техникой безвозмездно.

— Обсуждение их передачи Киеву фактически заблокировано, так как речь идет о деньгах. По мнению руководства страны, было бы слишком расточительно отдать технику просто так и остаться с пустыми руками, — пояснил собеседник агентства.

Основной причиной остановки поставок стала невозможность получения компенсаций из общеевропейских фондов. Ранее Польша уже получала значительные суммы возмещений за предыдущие партии вооружений (включая МиГ-29), отправленных на Украину несколько лет назад.

Bianca Fazacas on Unsplash

Однако сейчас механизм выплат парализован. Источник отмечает, что Венгрия продолжает накладывать вето на решения Совета ЕС, блокируя выделение средств, которые должны компенсировать странам — членам их затраты на военную помощь Киеву.

В декабре министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк‑Камыш заявил о готовности передать Украине истребители МиГ‑29. Тогда он сообщил, что параллельно обсуждалась передача Украиной Польше технологий беспилотных систем.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также